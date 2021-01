Lawinen in Engelberg und auf dem Stoos – Rettungskräfte sind derzeit im Einsatz

Schneeticker Zentralschweiz

Grossandrang auf den Pisten ++ Lawinen in Engelberg und auf dem Stoos – Wintereinbruch in der Zentralschweiz

Am Freitag wurden aus allen Teilen der Zentralschweiz Strassensperrungen und umgestürzte Bäume gemeldet. Am Samstag herrscht teilweise grosse Lawinengefahr. Alle News in unserem Ticker.