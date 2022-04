Arbeitslosenquote sinkt in fünf Zentralschweizer Kantonen

Übersicht Luzern überdurchschnittlich gut: Arbeitslosenquote sinkt in fast allen Zentralschweizer Kantonen In Luzern sinkt die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Prozentpunkte. Auch in den weiteren Kantonen zeigt sich eine Verbesserung – ausser in Uri. 07.04.2022, 10.39 Uhr

Gesamtschweizerisch reduzierte sich die Arbeitslosenquote von 2,5 auf 2,4 Prozent. Symbolbild: Keystone/ Martin Ruetschi

Fünf der sechs Zentralschweizer Kantone konnten ihre Arbeitslosenquote im März schmälern. Um 0,2 Prozentpunkte sinkt die Quote beispielsweise in Luzern. Somit liegt sie nun bei 1,5 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) in einer Übersicht schreibt. Derzeit sind in Luzern 3'559 arbeitslose Personen registriert. Im Februar waren es deren 3'876. Zum Vergleich: Gesamtschweizerisch reduzierte sich die Quote von 2,5 auf 2,4 Prozent.

Ebenfalls um je 0,1 Prozent verbessern sich Zug, Schwyz, Obwalden und Nidwalden. Zug weist im Vergleich mit den anderen Zentralschweizer Kantonen mit 1,8 Prozent die höchste Arbeitslosenquote auf. Derzeit zählt Zug 1'293 registrierte arbeitslose Personen.

In Nidwalden (225 registrierte Arbeitslose) und Schwyz (791 registrierte Arbeitslose) liegt die Quote bei jeweils 0,9 Prozent. In Obwalden sind es 134, was 0,6 Prozent ausmacht. Von allen sechs Kantonen bleibt die Arbeitslosenquote einzig in Uri bei 1 Prozent mit 197 registrierten Personen. (lga)