Zentralschweiz: Pendler monieren Pünktlichkeit von Bus und Zug

Zentralschweiz Pendler monieren Pünktlichkeit der regionalen Busse und Züge Passagiere sind mit dem öffentlichen Verkehr in der Region mehrheitlich zufrieden. Verbesserungsbedarf orten sie bei der Pünktlichkeit und beim Nachtangebot. 14.03.2022, 10.52 Uhr

Kritisch beurteilen die Fahrgäste die Pünktlichkeit von Bussen und Zügen während der Hauptverkehrszeiten, heisst es in einer gemeinsamen Mitteilung des Verkehrsverbundes Luzern (VVL) und der Kantone Uri, Nid- und Obwalden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Im Passepartout-Gebiet (Luzern, Obwalden, Nidwalden) wurde die Pünktlichkeit während der Pendlerzeiten mit durchschnittlich 63 Punkten bewertet. Mit 56 Punkten hat sich der Wert der Buslinien in Stadt und Agglomeration Luzern gegenüber der Umfrage 2018 um 6 Punkte verschlechtert. Die tiefen Werte erklärt VVL-Mediensprecher Romeo Degiacomi wie folgt:

«In der Abendspitze hat die Überlastung der Strassen stark zugenommen mit negativen Auswirkungen auf den ÖV, was uns Sorgen bereitet.»

Man sehe deshalb grossen Handlungsbedarf bei der zügigen Umsetzung von Bus-Bevorzugungsmassnahmen, so Degiacomi weiter.

«Nur wenn die Busse wieder zuverlässiger unterwegs sind, können wir einen attraktiven ÖV anbieten und neue Fahrgäste hinzugewinnen.»

Pendlerinnen und Pendler an der Bushaltestelle Schwanenplatz. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 31. Januar 2022)

Wunsch nach Nachtnetz-Ausbau

Auch die Zufriedenheit mit dem Nachtangebot im Passepartout-Gebiet wurde im Vergleich zu den Vorjahren tiefer beurteilt, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Allerdings erfolgte die Umfrage noch vor der Einführung des neuen Nachtstern-Angebots, wie die Verantwortlichen betonen. Bereits Mitte Dezember 2021 hätten die der VVL, Obwalden und Nidwalden das Bedürfnis nach mehr Nachtverbindungen umgesetzt. «Vor allem mit dem stark ausgebauten Nachtstern-Angebot in den Nächten am Wochenende gehen wir von einer Verbesserung der Kundenzufriedenheit in diesem Bereich aus», so Eveline Spichtig, Fachstellenleiterin ÖV im Kanton Nidwalden. Neben einer neuen Nacht-S-Bahn-Linie nach Sursee und dem Ausbau in der Agglomeration Luzern gebe es beispielsweise auch neue Angebote nach Stans sowie weiter über die Nidwaldner Seegemeinden bis nach Emmetten.

Online-Tickets gewinnen an Bedeutung

Mit der Qualität des öffentlichen Verkehrs in den Kantonen Luzern, Obwalden, Nidwalden und Uri sind die Fahrgäste grösstenteils zufrieden, wie die Resultate der Umfrage zur Kundenzufriedenheit in den Zentralschweizer Bahnen und Bussen weiter zeigt. Infolge der Coronapandemie hätten zudem Apps und der Online-Ticketverkauf an Bedeutung gewonnen.

Eckdaten Kundenzufriedenheitsstudie Gebiet der Befragung: Bahn- und Buslinien in den Kantonen Luzern, Obwalden, Nidwalden und Uri sowie Buslinien in den Kantonen Zug (ZVB) und Schwyz (Auto AG Schwyz AAGS) Zeitraum der Befragung: 25. August 2021 bis 15. November 2021 3545 beantwortete Online-Fragebogen; Umfrage und Analyse durch Ipsos SA, Root LU Skala Umfrage: 80–100 Punkte: sehr zufrieden; 60–79 Punkte: zufrieden; 0–59 Punkte: unzufrieden

Die Umfrage zur Servicequalität und Kundenzufriedenheit im öffentlichen Verkehr wurde vom Verkehrsverbund Luzern (VVL) sowie den Kantonen Obwalden, Nidwalden und Uri im Herbst 2021 gemeinsam durchgeführt – zum zweiten Mal seit 2018. Erstmalig wurden auch Fahrgäste der Zugerland Verkehrsbetriebe AG (ZVB) im Kanton Zug sowie die Fahrgäste der Auto AG Schwyz (AAGS) im Kanton Schwyz befragt. Insgesamt haben zwischen Ende August und Mitte November rund 3550 Fahrgäste an der Umfrage teilgenommen. Im Kanton Luzern gibt es die Umfrage zur Kundenzufriedenheit im ÖV seit 2002, in Ob- und Nidwalden seit 2006 und in Uri seit 2014. (dvm)