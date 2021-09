Tage der liturgischen Gewänder gewähren einzigartige Einblicke

Zentralschweiz Sakrales Handwerk als «materialisierte Spiritualität» An den «Tagen der liturgischen Gewänder» erhält die Öffentlichkeit einmalige Einblicke in ein aussterbendes Handwerk. An zwölf Orten in der Zentralschweiz werden kostbare Paramente präsentiert. Andreas Faessler 17.09.2021, 05.00 Uhr

Äbtissin Sr. Rut-Maria Buschor vom Benediktinerinnenkloster Sarnen im hauseigenen Ausstellungsraum. Bild: zvg/Urs-Beat Frei

Die dichte Kirchenlandschaft der katholischen Zentralschweiz birgt viel Sehenswertes und Wertvolles, das sich der säkularen Gesellschaft weitgehend entzieht. Es ist deshalb ein Anliegen des Vereins Sakrallandschaft Innerschweiz, einer breiteren Öffentlichkeit unterschiedliche Aspekte dieses vielfältigen religiösen Kulturerbes nahezubringen und somit vergessenen sakralen Perlen zu neuem Glanz zu verhelfen. Jährlich im Herbst widmet der Verein ein Wochenende einem kirchenbezogenen Thema – moderne sakrale Architektur etwa, sakrale Schätze oder Kirchtürme standen in den vergangenen Jahren im Fokus. Heuer erhalten liturgische Gewänder und Textilien – auch Paramente genannt – die gesamte Aufmerksamkeit.

Das Wochenende vom 25. und 26. September steht ganz im Zeichen der wertvollen Textilien, welche insbesondere im Kontext mit Gottesdiensten Anwendung fanden und finden. Die Zentralschweiz ist besonders reich an sakralen textilen Schätzen. «Das ist nicht zuletzt darauf zurückzuführen, dass hier einst zahlreiche Klöster existierten, in denen liturgische Gewänder hergestellt wurden», erklärt Urs-Beat Frei vom Vereinsvorstand.

«Das Ursulinenkloster in Luzern etwa wie auch die Frauenklöster in Sarnen und Stans waren Zentren dieser Handwerkskunst»

sagt der Kulturwissenschafter und Fachmann für Sakralkunst weiter. Die Arbeit an den Gewändern war Teil der gelebten Frömmigkeit der Ordensfrauen, wurde gar als Meditationspraxis wahrgenommen. «Als ‹materialisierte Spiritualität› können die Paramente auch bezeichnet werden», sagt Frei. Viele der alten Gewänder zeugen von einer grossen Fertigkeit. Diese zuweilen sehr filigranen Stickereien werden mitunter «Nadelmalerei» genannt. «Es ist bekannt, dass sich Nonnen damit das Augenlicht ruiniert haben», weiss Urs-Beat Frei. Vom Luzerner Kloster Mariahilf sei überliefert, dass eine namentlich Stickerin darob erblindet ist.

Beromünster, Reliquienhülle, 11. Jh. Bild: zvg Beromünster, barocke Altarzier. Bild: zvg Kloster Eschenbach, Sr. M. Ruth, Äbtissin, bei der Arbeit in der Werkstatt. Bild: zvg Kapuzinerinnenkloster St.Klara, Stans, Kelchvelum, 18. Jh., Nadelmalerei. Bild: zvg Benediktinerinnenkloster St.Andreas, Sarnen, Reliquienhülle, 14. Jh. Bild: zvg Antependium in der Kapelle auf der Spreuerbrücke in Luzern, hergestellt im Kloster Eschenbach. Bild: zvg Benediktinerinnenkloster St.Andreas, Sarnen, Detail eines Gewandes des Sarner Jesuskindes, 14. Jh. Bild: zvg Benediktinerinnenkloster St.Andreas, Sarnen, spätgotische Reliefstickerei von Antependium, 14. Jh., Stier, Symbol des Evangelisten Lukas. Bild: zvg St.Urban, ehem. Zisterzienserkloster, Messgewand des Abtes Malachias Glutz, 1707. Bild: zvg Kapuzinerinnenkloster St.Klara, Stans, Chormantel von Sr. Augustina Flüeler, 1942. Bild: zvg Kapuzinerinnenkloster St.Klara, Stans, modernes Messgewand von Sr. Augustina Flüeler, ca. 1970. Bild: zvg

Mode der Priester vs. Mode der Gesellschaft

«Ein spannender Aspekt dabei ist, dass man für Paramente einst dieselben Stoffe verwendet hat, welche auch in der weltlichen Mode verarbeitet worden sind – sowohl im Mittelalter als auch in der Zeit des Barocks», fährt der Fachmann fort. «Letztere konnte sich freilich nur der Adel, das Patriziat oder das betuchte Bürgertum leisten, denn die kostbaren Gewebe waren damals schon sehr teuer. So war die Pracht der Gewänder denn auch ein gewisses kirchliches Statussymbol und somit nicht zuletzt ein Symbol für Macht», so Frei.

Die im Rahmen der Tage der liturgischen Gewänder der Öffentlichkeit an zwölf Zentralschweizer Orten zugänglich gemachten Paramente stammen aus unterschiedlichen Epochen; die Spanne reicht vom Mittelalter bis ins Heute. Einige der ältesten und historisch wertvollsten Exemplare birgt das Benediktinerinnenkloster St.Andreas in Sarnen.

«Hier werden aussergewöhnliche Exponate mit bemerkenswerten, teils schwierig zu deutenden Motiven aus dem Mittelalter aufbewahrt»

sagt der Historiker. Eine Besonderheit im Fundus des Sarner Klosters sei dasjenige Kleidchen des Sarner Jesuskindes, das aus einem Samt gemacht ist, den Königin Agnes von Ungarn anno 1364 dem sich damals noch in Engelberg befindlichen Kloster gestiftet hat. Weitere Höhepunkte im Programm der Tage der liturgischen Gewänder sind Einsiedeln, wo neben prächtigen Messornaten eine eindrückliche Serie von Kleidern für die Schwarze Madonna gezeigt wird. Oder das Chorherrenstift Beromünster. Hier sind seltene Seidengewänder aus dem Mittelalter neben prächtigen Goldbrokaten der Barockzeit aufbewahrt. Diese werden nun der interessierten Öffentlichkeit präsentiert.

Eine kleine Videovorschau auf die Tage der liturgischen Gewänder. Youtube

Die letzte Paramentenwerkstatt der Innerschweiz

Eine Besonderheit innerhalb des Programmes ist die Privatsammlung von Wolfgang Ruf in Buochs. Diese umfasst neben liturgischen Gewändern auch höfische Kostüme, an welchen die modischen Trends der Zeit ablesbar sind. Moderner wird's im Kapuzinerinnenkloster St.Klara zu Stans, welches mit der Paramentenwerkstatt um Sr. Augustina Flüeler von den 1950er- bis in die 1970er-Jahre weit über die Schweiz hinaus bekannt war für die Herstellung hochwertiger, moderner Paramente. Werke von Sr. Augustina Flüeler werden zudem auch in Cham gezeigt, zusätzlich zum einzigartigen Messgewand des um das Jahr 1000 hier verstorbenen und bestatteten «Bischofs ohne Namen». Und weg vom getragenen Gewand führt die Präsentation einzigartiger Barock-Antependien im Stadtarchiv von Luzern aus dem ehemaligen Ursulinenkloster Mariahilf.

«Leider gehört die Herstellung von Paramenten zu den aussterbenden Handwerken»

sagt Urs-Beat Frei. «In der Innerschweiz ist das Kloster Eschenbach der einzige Ort, wo liturgische Gewänder heute noch angefertigt werden.» Hier haben Interessierte die einmalige Gelegenheit, das ausgeübte Handwerk mit eigenen Augen zu beobachten.

Tage der liturgischen Gewänder am 25. und 26. September. Detailliertes Programm und Videovorschau unter www.sakrallandschaft-innerschweiz.ch. An einigen Orten sind nur kleine Gruppen möglich, bitte Hinweise beachten. Anmeldung ist erforderlich, Teilnahme nur mit Coronazertifikat. Die Veranstaltungen sind kostenlos (Kollekte).