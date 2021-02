Zentralschweiz Skirestaurants müssen Tische und Bänke wegräumen: «Wir wollten es nicht auf einen Streit hinauslaufen lassen» Die Zentralschweizer Kantone hätten sich einen Kompromiss gewünscht. Doch nun geben sie dem Druck des Bundesrats nach – aus staatspolitischen Überlegungen. Florian Arnold und Sandro Renggli 26.02.2021, 16.38 Uhr

Die Terrasse eines Bergrestaurants im Skigebiet Klewenalp. Bild: Keystone

Es waren schwere Vorwürfe, die der Bundesrat an einige Kantonsregierungen richtete. Als «illegal» bezeichnete er es, dass in den Skigebieten Sitzplätze auf Restaurantterrassen zur Verfügung gestellt worden waren, damit die Gäste ihr Take-away-Mittagessen vor Ort einnehmen durften. Nach Graubünden lenken nun die Zentralschweizer Kantone ein und verbieten es den Skigebietsbetreibern, den Gästen Tische und Bänke zur Verfügung zu stellen. Der Take-away-Betrieb darf aber aufrechterhalten bleiben.

Der Entscheid wurde mit viel Zähneknirschen gefällt, wie nun deutlich wird. «Wir wollten es nicht auf einen Streit hinauslaufen lassen», sagt Christian Arnold, Urner Gesundheitsdirektor, auf Anfrage. «Staatspolitische Überlegungen haben schliesslich zu diesem Entscheid geführt, den wir bedauern.» Die Differenzen seien rechtlicher Art.

Der Urner Gesundheits-, Sozial- und Umweltdirektor Christian Arnold. Bild: Markus Zwyssig

Der Urner argumentiert gleich wie die Obwaldner. «Die Erfahrungen mit dem Anbieten von Sitzplätzen auf Terrassen von Take-away-Betrieben in Skigebieten waren grossmehrheitlich positiv», heisst es in einer Mitteilung der Obwaldner Regierung. «Die Gäste konnten ihr Essen in einer kontrollierten und geordneten Umgebung sowie unter Einhaltung der Abstandsregeln einnehmen. Die Personenströme konnten besser gelenkt werden und es bestand eine Maskenpflicht, bis der Sitzplatz eingenommen wird.» Aufgrund dieser Fakten sei man der Ansicht, «dass es aus epidemiologischer Sicht sinnvoller und deutlich sicherer wäre, kontrollierte Sitzgelegenheiten auf den Terrassen anzubieten».

Der Kern der Diskussion liegt jedoch tiefer. «Aus Sicht der Kantone gehört der Umgang mit Personenströmen und Abstandsregeln bei Take-away-Angeboten zum Betrieb der Skigebiete und damit in ihre Zuständigkeit», erklärt die Nidwaldner Regierung in einer Mitteilung. «Der Bundesrat hingegen vertritt die Ansicht, dass die Öffnung von Restaurantterrassen generell unzulässig ist. Er hat in den letzten Tagen die betroffenen Kantone mehrmals angehalten, die Bestimmungen nach seiner Auslegung umzusetzen.»

Die Kantone hätten bisher mit einem Entscheid zugewartet, weil sie nochmals den direkten Dialog mit Bundesrat Alain Berset suchten, um ihm die Vorteile der bewährten Praxis zu erläutern. «Wir bedauern sehr, dass wir keine Kompromisslösung erzielen konnten», sagt die Nidwaldner Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger, welche mit Berset verhandelte.

Die Regierungsrätin Michèle Blöchliger. Bild: Keystone

Dieser habe immerhin in Aussicht gestellt, per 22. März die Aussenbereiche von sämtlichen Gastronomiebetrieben öffnen zu wollen. «Aus epidemiologischer Sicht sind wir von unserer Lösung nach wie vor überzeugt, aus staatspolitischer Sicht aber reichen wir die Hand, weil wir an einer guten Zusammenarbeit mit dem Bundesrat interessiert sind», so Blöchliger weiter.

Das sieht auch ihre Amtskollegin Maya Büchi aus Obwalden gleich: «Unser übergeordnetes Ziel bleibt es, die Covid-19-Neuansteckungen zu reduzieren und entsprechende Voraussetzungen zu schaffen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren.» Das gemeinsam Erreichte solle dabei nicht aufs Spiel gesetzt werden. «Die Bewältigung der Covid-19-Pandemie kann nur mit Zusammenhalt und gegenseitigem Verständnis erfolgreich gelingen.»

Auch der Kanton Schwyz bedauert den Entscheid «ausserordentlich», wie aus einer Mitteilung hervorgeht. «Wir haben in Absprache mit den anderen Kantonen nun entschieden, dass dieser Schritt jetzt nötig ist», bestätigt Andreas Barraud, Vorsteher des Wirtschaftsdepartements des Kantons Schwyz, auf Anfrage. «Wir hoffen, dass dafür nun etwas Ruhe in dieser Thematik einkehrt.»

Umgesetzt wird das Verbot von Sitzgelegenheiten in Nid- und Obwalden, Glarus und Schwyz ab Montag respektive Sonntagabend um 17 Uhr. In Uri gilt die neue Regelung bereits ab Samstag. Der Urner Gesundheitsdirektor begründet dies damit, dass man die Regime von Graubünden und Uri möglichst rasch habe angleichen wollen.