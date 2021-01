Wetter So erlebt unsere Leserschaft den Schnee – schicken auch Sie Ihre Winterbilder Der Winter hat zugeschlagen, es schneit bis ins Flachland. Wir freuen uns auf Ihre schönsten Schneebilder. 15.01.2021, 14.34 Uhr

(rem) Bis zu 30 Zentimeter im Flachland, in höheren Lagen 60-90 Zentimeter, in den Bergen bis 1,5 Meter. Das ist die vorläufige Bilanz des heutigen Schneetages. Die Niederschläge lassen nun laut Meteonews am Freitagnachmittag nach, der Schnee bleibt aber vorerst liegen, am Samstag wird es zeitweise sonnig, die Temperaturen bewegen sich aber unter null Grad. Auf Sonntag kommt die nächste Ladung Schnee, wobei es unterhalb von 500 Metern auch Regen gibt. Erst nächste Woche steigen die Temperaturen auf deutlich über null Grad.

Wie präsentiert sich das Wetter bei Ihnen? Zeigen Sie es unseren Lesern. Laden Sie Ihr Bild mit unserem Formular hier gleich selber hoch oder schicken Sie uns Ihr Bild via Whatsapp auf 079 292 59 17. Alle Bilder werden auf unserer Online-Plattform veröffentlicht, die Schönsten zusätzlich auf unserer Facebook-Seite sowie auf unserem Instagram-Kanal. Und diese Bilder sind bis jetzt bei uns eingegangen: