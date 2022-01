Zentralschweizer Bergbahnen ziehen positive Zwischenbilanz

Zentralschweiz Trotz Regen vor Silvester in Skigebieten: Bergbahnen ziehen positive Bilanz – und hoffen auf tiefere Temperaturen Trotz Wärmeeinbruch und Regen auf bis zu 2500 Meter Höhe waren die Skipisten über die Festtage gut besucht. An einigen Orten mussten Sondereinsätze geleistet werden. Carmen Epp, René Meier Jetzt kommentieren 05.01.2022, 05.00 Uhr

Die Zentralschweizer Skigebiete sind trotz Regen und warmer Temperaturen gut über die Festtage gekommen und mit der Gästeanzahl zufrieden, wie eine Umfrage ergeben hat.

René Koller, Direktor der Bergbahnen Sörenberg, zeigt sich zufrieden mit dem Gästeaufkommen für die Festtage. «Das Gästeaufkommen am 31. Dezember sowie am 1. und 2. Januar war höchst erfreulich.» Die Zahlen seit der Saisoneröffnung am 4. Dezember liegen weit über den Vorjahreszahlen und dem Fünfjahresschnitt 76 Prozent voraus. Kurz vor Weihnachten stiegen die Temperaturen an. Am 29. Dezember regnete es in Strömen, da sei man mit einem blauen Auge davongekommen. Die frühzeitige Pistenpräparierung und die Beschneiung haben sich nun ausbezahlt. Koller:

«Wir hatten Glück, dass es so früh schneite.»

Koller blickt optimistisch in die Zukunft, denn das Bedürfnis nach Bewegung und Skifahren bei der Schweizer Bevölkerung sei da. «Jetzt wird es wieder kälter, dann können wir wieder intensiv beschneien», denn ab minus 5 Grad könne perfekter technischer Schnee produziert werden. Und weiter: «Covid-19 macht mir persönlich Sorgen und ich hoffe einfach, dass es keinen weiteren Lockdown geben wird.» Entscheidend für ein erfolgreiches Wintergeschäft seien neben den Festtagen die beiden Schulferienwochen im Februar.

Skifahrer auf der Rossweid. Bild: Nadia Schärli (26. Dezember 2021)

Im Skigebiet Engelberg-Titlis haben Gäste bereits vor Weihnachten eine Schönwetterperiode mit besten Schnee- und Pistenverhältnissen erleben können, wie Urs Egli, Leiter Marketing bei den Titlis Bergbahnen, auf Anfrage sagt. Über Weihnachten selber seien die Frequenzen durch Regen- und Sturmtage «eher durchzogen» ausgefallen. Am 29. Dezember mussten wegen Lawinengefahr die meisten Pisten und Anlagen gesperrt werden. «Sogar die Talabfahrt mussten wir schliessen, was extrem selten vorkommt», betont Urs Egli.

Hochbetrieb im Skigebiet Engelberg-Titlis am 31. Dezember 2021. Bild: Sebastian Kobi, Gipfelwart Titlis Bergbahnen

Glücklicherweise habe sich die Lage dann aber schnell entspannt. Und bereits zwei Tage später, am 31. Dezember, verzeichnete man am Titlis «so viele Gäste wie seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 nicht mehr». Der Tag habe dann auch das Personal stark gefordert, das sich nach den letzten zwei Jahren nicht mehr gewohnt war, so viele Gäste zu bedienen. «Dank der Flexibilität jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters konnten wir einen sicheren Betrieb ohne längere Wartezeiten gewährleisten und den Spitzentag reibungslos über die Bühne bringen.»

Auch am ersten Wochenende im neuen Jahr habe man zahlreiche Gäste im Skigebiet Engelberg-Titlis begrüssen können. Und nach den zwischenzeitlich sehr warmen Temperaturen ist Egli zuversichtlich, dass mit dem vorhergesagten Schneefall die Pistenverhältnisse am Titlis sogar noch besser werden.

Auch im Skigebiet Melchsee-Frutt zieht man eine «erfreulich positive Festtagsbilanz», wie Marketing- und Vertriebsleiterin Edith Cadena sagt. «Verglichen mit den Saisonstarts der letzten fünf Jahre liegen wir im guten Durchschnitt und sind sehr zufrieden.» Um den Gästen perfekte Wintersportverhältnisse anzubieten, mussten allerdings Sondereinsätze geleistet werden. Nach einem perfekten Start in die Wintersaison mit überdurchschnittlichen Schneeverhältnissen sorgte der Wetterumschwung mit Starkregen auf über 2000 Meter Höhe für herausfordernde Verhältnisse. Durch zusätzliche Stunden des Pistendienstes und mit eingeflogenem Material zum Bonistock auf 2160 Meter über Meer am 30. Dezember konnten entsprechende Drainagen gelegt werden, um die Pisten zu halten und für den nächsten Tag wiederum perfekt zu präparieren.

Die Melchsee-Frutt am 31. Dezember 2021. Bild: PD

Dass sich der Aufwand gelohnt hat, zeigte sich tags darauf: Mit über 6000 Gästen auf den Pisten verzeichnete das Skigebiet Melchsee-Frutt am 31. Dezember einen Spitzentag. «Da die Gäste zeitlich gut verteilt angereist sind, mussten fast keine Wartezeiten in Anspruch genommen werden», schildert Edith Cadena. «Zusammen mit dem guten Wetter war das ein sehr gelungener Tag.»

An diesem positiven Fazit vermochte auch der neuerliche Temperaturanstieg Anfang Jahr nichts mehr zu ändern. Solange es in der Nacht in der Höhe wieder gefrieren kann, sei das nicht so problematisch. «Ausserdem hatten wir das Glück, dass wir im Vorwinter gut beschneien konnten. Das hat uns in den tieferen Lagen eine Reserve für die Talabfahrt nach Stöckalp gegeben.» Aktuell seien die Pisten auf Melchsee-Frutt – auch die bei Familien sehr beliebten Schlittelwege – alle gut befahrbar, was mit dem zusätzlich vorhergesagten Schneefall ab Mitte Woche wieder zu perfekten Wintersportbedingungen führen werde.

Im Skigebiet Klewenalp-Stockhütte waren die Schneeverhältnisse im Dezember gar so gut, dass die Saison bereits am 11. Dezember, also eine Woche früher als ursprünglich geplant, eröffnet werden konnte. Nach einer durchweg erfolgreichen ersten Woche folgte am Sonntag, 19. Dezember, bereits der erste Spitzentag mit 6500 Gästen, wie Heinz Rutishauser, Geschäftsführer der Bergbahnen Beckenried-Emmetten, sagt.

Von da an habe man durchweg gute Umsätze erzielen können. Als weiteren Spitzentag nennt er der 31. Dezember, an dem über 6000 Gäste gezählt wurden. «Im Vergleich zum Vorjahr freuen wir uns über ein Plus gegenüber dem Dezember 2020 von 26 Prozent. Wir sind mit dem Saisonstart also sehr zufrieden.»

Das gesamte Skigebiet Klewenalp-Stockhütte musste am 29. Dezember wegen Regen und Wind geschlossen werden. Die Lawinengefahr war zu gross. Der Regen und die warmen Temperaturen haben den Pisten auch in den vergangenen Tagen zunehmend zugesetzt. Vereinzelte exponierte Pisten sind geschlossen. Sobald es kälter werde, könne man punktuell die aperen Stellen künstlich beschneien lassen. «Wir sind zuversichtlich, dass wir so und mit unseren guten Pistenpräparatoren den schwindenden Schnee noch gut nutzen können bis zum nächsten Schneefall der kommenden Tage.»

Wie alle Urner Skigebiete hatte auch die Skiarena Andermatt-Sedrun über die Festtage teilweise mit anspruchsvollen Witterungsbedingungen und Regen bis 2500 Meter über Meer zu kämpfen. Trotzdem verzeichnete die Skiarena zwischen dem 24. Dezember und dem 1. Januar eine Zunahme der Gäste um über 70 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Als Spitzentag mit über 10’000 Eintritten wird der 31. Dezember genannt. Noch sei das Niveau von 2019/20 allerdings nicht erreicht.

«Wir gehen davon aus, dass die Temperaturen ab Mittwoch kühler werden und auch Schnee bis in mittlere Lagen fallen wird», sagt Mediensprecher Stefan Kern auf Anfrage. «Insofern sind wir zuversichtlich, dass wir das bestehende Pistenangebot auch in den kommenden Tagen offerieren und aufs Wochenende hin weiter ausbauen können.» Einschränkungen aus aktuellen Gründen können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Die Skiarena Andermatt-Sedrun, im Bild der Schneehüenerstock, zieht ein positives Fazit über die Festtage 2021/22. Bild: PD / Valentin Luthiger (3. Januar 2022)

Nebst der Skiarena sei auch die gesamte Destination mit allen Hotels und Restaurants sehr gut besucht und ausgelastet gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Auslastung der Hotels und Ferienwohnungen war und bleibt auf Rekordniveau; insbesondere «The Chedi» habe «das beste Ergebnis seit Bestehen» erzielt.

Die nationalen sowie die freiwillig von Seilbahnen Schweiz implementierten Schutzmassnahmen seien von den Gästen mehrheitlich gut befolgt und auch die Zertifikatskontrollen in den Gastronomiebetrieben im Skigebiet mit Verständnis akzeptiert worden. Dies sei für die Betreiber sehr aufwendig, schreibt die Skiarena in der Medienmitteilung weiter. Dazu seien zahlreiche zusätzlich rekrutierte «Skiarena-Rangers» im Einsatz gewesen.

Auch auf der Rigi ist man trotz des Wärmeeinbruchs mit den Zahlen über die Festtage sehr zufrieden. «Wir zählten im Dezember 40 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr», sagt Frédéric Füssenich, CEO der Rigibahnen, auf Anfrage. «Das schöne Wetter in den letzten Tagen kam uns natürlich entgegen.» Die Bergbahnen konnten die Pisten offen halten, wenn auch mit einem limitierten Angebot. Sollte es nun wie angekündigt zwischen 20 und 40 Zentimeter Neuschnee geben, könne man alle Skilifte und Schlittelpisten wieder in Betrieb nehmen.

Sehr gut angekommen sind laut Füssenich die neuen Schneeschuhtrails, auf den Aufbau des Kinderlandes habe man jedoch wegen Schneemangels verzichten müssen. «Wir sind froh, dass die Restaurants im Gegensatz zum Vorjahr offen bleiben konnten», sagt Füssenich. Die Luftseilbahn fährt mit reduzierter Kapazität, hingegen bieten die Bergbahnen auch mal einen Extrazug auf, um die Gäste auf die Rigi zu bringen und die Regelzüge zu entlasten.

Als «sehr gut» beschreibt Sandro Widmer, Leiter Marketing auf dem Stoos, die Bilanz über die Festtage. Erst habe es im Dezember viel geschneit, dann seien über die Festtage die Ferienwohnungen und Hotels voll gewesen und zusätzlich habe man auch noch viele Tagesgäste begrüssen dürfen. Die Bergbahnen zählten an den besten Tagen rund um den Jahreswechsel rund 5000 Gäste. Widmer: «Die Pisten haben gehalten und halten noch immer. Wir sind jetzt aber doch froh, wenn es wieder ein paar Zentimeter Schnee gibt.» Sehr gut angelaufen ist laut Widmer die laut eigenen Angaben grösste Indoor-Hüpfburg der Schweiz, auch «Bounce Circus» genannt. Gerade bei schlechtem Wetter sei das eine gute Alternative.

Auch André Strasser, Verwaltungsratspräsident der Skilifte Mörlialp AG, zieht eine positive Festtagsbilanz. Zwar musste das Skigebiet wegen des Wärmeeinbruchs und des vielen Regens am 24. und 25. Dezember einen Teil der Pisten schliessen und im Anschluss mit grossem Aufwand wieder in Stand stellen.

Trotzdem habe man an den restlichen Tagen – als Spitzentag gilt der 27. Dezember – fast doppelt so viel Umsatz gemacht wie an den Festtagen im Vorjahr. Auch verglichen mit den Durchschnittsumsätzen der Jahre vor Corona verzeichnete die Mörlialp eine Umsatzsteigerung von rund 20 Prozent. «Die jetzige Wintersaison ist also trotz der teilweise ungünstigen Wettereinflüsse als sehr gut zu bezeichnen.»

Zwar seien die Temperaturen zuletzt erneut wieder zu hoch für die Jahreszeit. Solange es trocken bleibt, halte sich der Schaden aber in Grenzen. «Die Pisten sind in sehr gutem Zustand», sagt André Strasser. «Und wir sind zuversichtlich, dass wir den Betrieb mit zusätzlichem Schnee und bei sinkenden Temperaturen aufrechterhalten können.»

Im Wintersportgebiet Wirzweli ob Dallenwil ist man mit dem bisherigen Verlauf der Saison zufrieden, wie Hanny Odermatt, Geschäftsführerin der Erlebnisluftseilbahn Dallenwil-Wirzweli AG, sagt. «Wir hatten viele Gäste, die zu Fuss, auf dem Schlitten, auf Schneeschuhen oder Ski unterwegs waren, und das Feriendorf war immer gut besetzt.» Nach dem Temperaturanstieg mussten der Schlittelweg und auch die Schneeschuhtrails nach Neujahr jedoch geschlossen werden.

Der Skilift Eggwald auf dem Wirzweli wird seit der Wintersaison 2021/22 nicht mehr von der Seilbahn betrieben, sondern von der Skilift-Genossenschaft Wirzweli. Deren Präsident, Adolf Durrer, schwärmt von einem sensationellen Saisonstart. «Mit dem tollen Schnee in der ersten Dezemberhälfte waren wir überzeugt, dass jetzt die Skisaison über die Festtage gesichert ist. Doch es kam leider anders.» Nachdem der Skiliftbetrieb am 11. Dezember mit gutem Erfolg starten konnte, musste er ab 21. Dezember wieder eingestellt werden. «Der Wärmeeinbruch hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht», sagt Adolf Durrer. Jetzt hofft man auch auf dem Wirzweli auf Kälte und Neuschnee.

«Da es bereits früh sehr viel Schnee gab, lief sowohl der Vorverkauf als auch der Saisonstart bei uns sehr gut», sagt Markus Arnold vom Verwaltungsrat der Biel-Kinzig AG. Seither konnte der Betrieb bis auf einen Tag am 29. Dezember durchgehend aufrechterhalten werden. An Tagen, an denen das Wetter stimmte, habe man jeweils zahlreiche Gäste auf der Piste oder dem Schneeschuhwanderweg begrüssen können. Da das Wetter über Weihnachten jedoch eher schlecht war, falle die Festtagsbilanz eher durchzogen aus. «Da gab es schon Jahre, in denen wir über die Festtage mehr Gäste hatten.»

Aufgrund des warmen Wetters mit Regen und Wind habe man sich entschieden, das Skigebiet am Dienstag und Mittwoch, 4. und 5. Januar, zu schliessen. «Wenn die Prognosen stimmen und nun wieder Kälte und Schnee in die Berge kommen, sind wir zuversichtlich, dass wir am Donnerstag wieder öffnen können», sagt Markus Arnold.

Auf den Eggbergen ist die Saison zunächst gut gestartet, wie Pistenchef Otti Arnold auf Anfrage sagt. «Nachdem wir den Skilift am 18. Dezember in Betrieb genommen haben, folgte eine tolle Woche mit super Wetter- und Pistenverhältnissen.» Durch die starken Regenfälle über die Weihnachtstage musste der Betrieb am 28. Dezember jedoch wieder eingestellt werden.

Arnold rechnet daher damit, dass diese Festtage maximal mit einer Nullrunde abgeschlossen werden können. «Jetzt hoffen wir, dass es diese Woche baldmöglichst wieder Schnee gibt, wenn es ab Mittwoch wieder kühler wird.» 15 bis 20 Zentimeter Neuschnee brauche es schon, damit der Skilift auf den Eggbergen wieder in Betrieb genommen werden kann. Arnold ist zuversichtlich, dass das ab dem Dreikönigstag, spätestens aber am Wochenende, so weit sein wird.

Ähnlich ergeht es auch dem Skigebiet Ratzi bei Spiringen. Betriebsleiter Markus Müller berichtet von einem «positiven Saisonstart mit sehr viel Schnee, wie wir es schon lange nicht mehr erlebt haben». Das schlechte Wetter über die Weihnachtstage habe dazu geführt, dass das Skigebiet am 25. und 26. Dezember – normalerweise Spitzentage – schlecht besucht war. Und nach dem Wärmeeinbruch und dem Regen musste schliesslich auch auf dem Ratzi der Skibetrieb am 28. Dezember eingestellt werden.

So tief verschneit zeigte sich das Ratzi ob Spiringen im Dezember 2020. Nun wartet man auf neuen Schnee. Bild: Ruth Baumann

«Wir hoffen, dass wir am 6. Januar wieder fahren können, wenn es dann wirklich noch Schnee gibt und die Temperaturen auch stimmen», sagt Markus Müller. Das müsse man dann kurzfristig entscheiden – je nachdem, wie lange der Föhn bleibt und wann der Schneefall einsetzt.

Auf dem Brüsti ist man mit dem Saisonstart und den Frequenzen über die Festtage zufrieden. «Die Ferienhäuser waren gut besetzt und auch die JO-Anlässe waren immer gut besucht», sagt Kurt Wyrsch, Betriebsleiter der Luftseilbahn Attinghausen-Brüsti. Zwar sei die Abfahrt nicht offen, die Schnee- und Pistenverhältnisse jedoch gut. Dem tut auch das warme Wetter keinen Abbruch, wie Kurt Wyrsch sagt. «Solange es nicht reinregnet, ist das nicht so tragisch.» So sei man zuversichtlich, dass das Skigebiet auf dem Brüsti auch weiterhin geöffnet bleiben kann.

