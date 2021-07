Ausgesetzte Haustiere in der Zentralschweiz stellen Bedrohung dar

Zentralschweiz Das Aussetzen von ungewollten Haustieren hat Folgen für Flora und Fauna Tiere wie Goldfische oder Sonnenbarsche werden illegalerweise in Tümpeln und Weihern ausgesetzt. Dadurch gefährden sie die Bestände von bedrohten heimischen Tierarten. Meret Häuselmann 06.07.2021, 15.07 Uhr

Ein Sonnenbarsch. Er wird oft in Zentralschweizer Gewässer entlassen und gefährdet heimische Arten. Bild: Kuno von Wattenwyl

Es kommt immer mal wieder vor, dass in Tümpeln, Weihern oder Seen in der Zentralschweiz ausgesetzte Schildkröten gefunden werden. Diese vertilgen neben Pflanzen auch den Laich von Amphibien und Fischen sowie Insekten. Dadurch gefährden sie die Bestände seltener und bedrohter heimischer Arten. Ähnliche Probleme können Goldfische und Sonnenbarsche verursachen: In einigen Fällen mussten bereits Tümpel oder Weiher abgepumpt werden, um ausgesetzte Goldfische wieder loszuwerden.

«Bei einigen ausgesetzten Tierarten besteht die Gefahr, dass sie sich vermehren. Das stellt ein grosses Problem dar», wie Ariane Jedelhauser vom Amt für Landwirtschaft und Umwelt Obwalden auf Anfrage erzählt. Insbesondere Goldfische würden sich schnell vermehren und könnten sogar regelrechte Schwärme bilden.

Die Zentralschweizer Umweltfachstellen lancierten am 27. April 2021 eine Kampagne zu Aquatischen Neobiota in der Schweiz. Jedelhauser sagt: «Wir wissen nicht, welche fremden Tierarten sich in unseren Seen noch vermehren könnten, deshalb ist generell das Aussetzen aller Haustiere zu unterlassen.» Die Kampagne diene zur Aufklärung.

Rotwangen-Schmuckschildkröte ist heute verboten

Ein Problem stellt auch die Rotwangen-Schmuckschildkröte für das Schweizer Ökosystem dar, wie die Umweltfachstellen mitteilen. Die aus Nordamerika stammende Schildkröte wurde Schweizer Eltern noch vor einigen Jahrzehnten als «kinderfreundlich» vermarktet. Als Jungtier noch beliebt, werden die ausgewachsenen Exemplare vielen Halterinnen und Haltern irgendwann lästig – die Schildkröten-Art wird bis zu 40 Jahre alt.

Das Bundesamt für Umwelt fordert Halter von Rotwangen-Schmuckschildkröten dringend dazu auf, ihre Tiere einer registrierten Einrichtung zu übertragen und mit dieser einen Vertrag zur Gebrauchsleihe abzuschliessen. So wird versucht, Aussetzungen in heimische Gewässer zu vermeiden – ihre Haltung ist in der Schweiz mittlerweile sogar verboten.

Tierarzt um Rat fragen

Im Fall von plötzlich unerwünschten Zierfischen gestaltet sich die Situation schwieriger; für sie gibt es wenige solcher Auffangstationen, wie sie für Schildkröten oder andere Reptilien existieren. Eine Ausnahme stellt die Auffangstation «AquaLuz» in Sursee dar.

Ariane Jedelhauser empfiehlt Tierhaltern im Allgemeinen: «Fragen Sie Ihren Tierarzt um Rat. In seltenen Fällen nimmt auch mal der ursprüngliche Händler Ihr Tier zurück.»

Generell gilt in der Schweiz, dass keine Tiere in Gewässer ausgesetzt werden dürfen. Das hat nämlich nicht nur Folgen für die heimischen Tierarten, sondern auch für das freigelassene Tier: Die grosse Mehrheit aller Haustiere kann in der freien Natur nicht überleben, das vermeintliche «Entlassen in die Freiheit» bedeutet für sie stattdessen den Tod.

Weitere Informationen zu Aquatischen Neobiota finden Sie auf der Website der Zentralschweizer Umweltfachstellen.