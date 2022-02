Luzern Fasnächtler freuen sich wegen Lockerungen des Bundes – Regierung vertröstet erneut auf später

In zwei Wochen schon könnte es in der Schweiz keine Coronamassnahmen mehr geben. Doch für die Fasnachtsplanung in Luzern ändert sich vorläufig nichts, sagt die Luzerner Regierung.