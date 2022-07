Zentralschweiz Wo soll ich bräteln gehen? Zwölf Feuerstellen für Familien, Wanderer, Bädeler und Biker In der Zentralschweiz gibt es über 100 Feuerstellen und Grillplätze. Die grosse Auswahl macht es nicht leichter, schnell das passende Plätzchen zu finden. Das sind die Tipps der Lokalredaktionen aus Luzern, Zug, Uri, Ob- und Nidwalden. Sandra Peter Jetzt kommentieren 08.07.2022, 17.00 Uhr

Klicken Sie auf den farbigen Punkt in der Karte, um den Namen der Feuerstelle zu erfahren.

Im Gütschwald treffen sich Familien und Freunde nahe der Stadt Luzern zum Bräteln. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 6. Juni 2022)

Dieser Grillplatz liegt in einer kleinen Lichtung mitten im Wald und ist somit auch an heissen Sommertagen eine angenehme Option. Mit der Gütschbahn fahren Ausflüglerinnen und Ausflügler von der Stadt Luzern aus hoch und folgen dann dem Weg durch den Wald, bis sie zur Hütte der Korporation Luzern gelangen. Dort befindet sich die öffentliche Feuerstelle.

Der Platz ist mit einem Tisch und mehreren Bänken ausgerüstet und mit Kinderwagen erreichbar. Grillrost und Brennholz bringen Besucherinnen und Besucher selber mit. In der Nähe gibt es einen Brunnen.

Die Gütschhütte der Korporation wird vermietet und ist mit einer Küche, Toiletten, Strom- und Wasseranschluss sowie einem abgeschlossenen Grill ausschliesslich für Mieter ausgestattet. Sie bietet Platz für 25 Personen (ohne Übernachtungsmöglichkeit). Der Fussmarsch vom Parkplatz bei der Gütschbrücke bis zur Hütte dauert rund 10 Minuten.

Weitere Infos: Karte der öffentlichen Feuerstellen der Stadt Luzern und Angaben zur Gütschhütte.

Mit Tischen und Brennholz ausgestattet ist die Trumpf-Feuerstelle in einem Waldstück mit Aussicht. Bild: PD

Von diesem Grillplatz aus blicken Ausflüglerinnen und Ausflügler auf die Landschaft des Kantons Zug und den Zugersee, bei guter Wetterlage sogar noch weiter. Die Feuerstelle Trumpf in Baar ist ab der Haltestelle Brauerei in rund 30 Minuten zu erreichen, sei es auf den Waldwegen oder mit Kinderwagen über eine asphaltierte Strecke (ausgenommen die letzten 30 Meter). Der Grillplatz ist mit Brennholz, einem Grillrost und zwei Tischen ausgestattet. Rund 200 Meter entfernt gibt es einen Brunnen.

Zurück spazieren können Familien auf denselben Strecken wie beim Hinweg oder sie gehen über die Oberallmig in südliche Richtung weiter und steigen bei der Bushaltestelle Moosrank in den Bus. Wer mit dem Auto anreist, findet Parkplätze bei der Spinnerei Baar.

Weitere Infos: Die schönsten Spaziergänge im Kanton Zug: Wenn die grandiose Aussicht lockt und Karte der Korporation Baar mit den öffentlichen Feuerstellen.

Oben auf dem Hügel thront die Burgruine Kastelen. Schon der Weg hoch zu dieser und der Feuerstelle ist ein Highlight. Bild: Boris Bürgisser (Alberswil, 30. Juli 2020)

Ein Ausflug zu diesem Grillplätzchen lässt sich mit der Besichtigung der Burgruine Kastelen verbinden. Da die Ruine aus dem Mittelalter auf einem Hügel steht, geniessen Besucherinnen und Besucher einen Rundumblick auf die Landschaft. Und vom seit 2006 wieder begehbaren Turm aus erst recht: Bei gutem Wetter erspäht man den Säntis und den Alpenkranz bis hin zum Jura.

Der Platz mit zwei Feuerstellen liegt etwas unterhalb der Ruine im Wald. Sie ist ausgestattet mit Brennholz und Grillrost und bietet Sitzgelegenheiten für rund 30 Personen.

Ob in Outdoor-Kleidung oder passend zur mittelalterlichen Ruine gewandet: Bei der Feuerstelle Kastelen zu bräteln ist beliebt. Bild: PD/Daniela Rölli

Toiletten gibt es bei der WC-Anlage der Ruine beim Unterstand, Trinkwasser ab einem Brunnen kurz vor dem Unterstand.

Die Ruine und die WC-Anlage sind im Sommer täglich bis 20 Uhr zugänglich. Wer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, steigt entweder bei der Haltestelle Alberswil, Dorf oder der Haltestelle Alberswil, Burgrain aus.

Entlang der ausgeschilderten Chastelenrunde ab dem Dorf Alberswil und dem Museum Burgrain dauert der Spaziergang zur Burgruine etwa 30 Minuten. Informationstafeln säumen den Weg. Mit dem Kinderwagen ist die Kastelen erreichbar, der Weg ist jedoch nicht durchgehend geteert und teils etwas steil. Parkplätze gibt es beim Agrarmuseum Burgrain oder beim Schulhaus Alberswil.

Weitere Informationen: Angaben zur Feuerstelle und zur Burgruine.

Mit Blick auf den See und umfassender Ausstattung: Bei den Feuerstellen im Steinhauserwald gestaltet sich das Bräteln komfortabel. Bild: Eveline Beerkircher (Steinhausen, 5. Juni 2022)

Im Naturschutzgebiet im Steinhauserwald liegt dieser Grillplatz mit zwei Spielhütten am Waldsee. Drei Feuerstellen sind direkt beim Spielplatz vorhanden, ausgestattet mit Grillrost, Brennholz sowie Tischen und Sitzgelegenheiten. Auch Abfallbehältnisse sind vorhanden. Ein Brunnen führt je nach Wettersituation Quellwasser. Eine weitere Feuerstelle liegt am nordwestlichen Ende des Waldsees.

Beim Grillplatz am Waldsee ist Feuerholz vorhanden, ebenso Sitzgelegenheiten. Bild: Gemeinde Steinhausen

Der Weiher ist vom Bahnhof Steinhausen je nach gewähltem Weg in rund 30 bis 60 Minuten zu Fuss zu erreichen. Seit Ende April 2022 steht ein öffentliches WC rund 10 bis 15 Minuten vom Spielplatz entfernt bei der südlich des Weihers gelegenen Waldhütte zur Verfügung. Bei dieser Hütte befindet sich auch eine weitere Feuerstelle.

Frühaufsteher haben beim Besuch dieses beliebten Ausflugsziels die Nase an den Feuerstellen vorn, denn einsam wird es dort kaum. Baden im Waldsee ist nicht empfehlenswert, da das Wasser trüb ist. Zudem liegt der Weiher im Naturschutzgebiet, es besteht ein Fahrverbot für motorisierte Fahrzeuge. Mit dem Velo hin zu pedalen ist aber erlaubt.

Ein Parkplatz für maximal 15 Autos liegt bei der Waldhütte rund 7 Gehminuten vom Spielplatz entfernt. Weitere Parkmöglichkeiten gibt es bei der Tennisanlage an der Blickensdorferstrasse im Dorf Steinhausen. Von dort aus dauert der Spaziergang rund 20 Minuten.

Weitere Infos: Angaben zum Spielplatz am Waldsee.

Hinpaddeln, Hinwandern, Baden und die Umgebung entdecken – dazu lädt diese Feuerstelle am Vierwaldstättersee ein. Bild: Manuela Jans-Koch (Beckenried, 3. Juli 2022)

Diese Feuerstelle liegt direkt am Vierwaldstättersee. Ab der Postautohaltestelle Beckenried, Boden oder ab der Schiffstation Beckenried ist der Grill- und Badeplatz in rund einer Stunde und 15 Minuten zu Fuss erreichbar. Etwas näher an der Feuerstelle befindet sich ein kostenpflichtiger Parkplatz im Gebiet Rütenen. Von dort führt ein Wanderweg weiter, auf dem man nach rund 30 Minuten zur Feuerstelle gelangt. Kleine Boote können direkt am Hafen beim Grillplatz anlegen.

Blick auf die Feuerstelle mit dem kleinen Hafen. Bild: Manuela Jans-Koch (Beckenried, 3. Juli 2022)

Die Feuerstelle verfügt über zehn Sitzplätze und Holz. Feuerholz ist in der Regel vorhanden und es gibt ein Compo-WC, das regelmässig gereinigt wird.

Bei der Feuerstelle Risleten dienen Steine als Sitzgelegenheit und Tisch. Bild: PD

Für Entdeckungshungrige befindet sich in der Nähe die Risleten-Schlucht. Wer auf einer der beiden Brücken bei der Schlucht steht, hört den tosenden Wasserfall und kann zusehen, wie die Wassermassen in die Tiefe stürzen, besonders wenn es vorher geregnet hat.

Ein Ausflug zur Feuerstelle ist mit einer Wanderung von Beckenried nach Treib oder umgekehrt durch die Risleten-Schlucht und einer Schifffahrt zwischen Treib und Beckenried kombinierbar. Ab dem Dorf Beckenried beträgt die Wanderzeit rund eineinhalb Stunden bis zur Schlucht. Für die Durchquerung der Schlucht und bis zur Schiffstation Treib benötigen Wanderer etwa weitere zwei Stunden.

Weitere Infos: Angaben zur Feuerstelle und zur Wanderung.

Die beschriebene Feuerstelle liegt in der markierten Bucht oben rechts im Bild. Unten links im Bild sind die Badeinseln Lorelei zu sehen. Bild: PD/Angel Sanchez

Gleich mehrere Feuerstellen liegen im Urner Reussdelta auf der Flüeler Seite entlang des Seeufers im Naturschutzgebiet. Sie sind mit Grillrost und Feuerholz ausgestattet, Brennbares in der Umgebung suchen oder mitschleppen erübrigt sich also. Ebenso sind Tische und Bänke vorhanden und ein Brunnen im Gebiet führt Trinkwasser.

Im Urner Reussdelta finden Familien Feuerstellen mitten im Naturschutzgebiet sowie die Möglichkeit zum Planschen an den dafür vorgesehenen Stellen. Bild: Gesundheitsförderung Uri

Erreichbar ist das Reussdelta zu Fuss ab dem Bahnhof Flüelen in rund 15 bis 20 Minuten. Wer mit dem Auto anreist, parkiert beim Fussballplatz.

Baden ist in dafür ausgewiesenem Gebiet erlaubt. Da die Wassertiefe bei den in einer Art Bucht liegenden Feuerstellen gering und der Wellengang selbst bei leichtem Föhn nicht so hoch ist, lässt es sich dort auch mit Kindern gut planschen.

Weiter befindet sich eine Kneippanlage direkt am See. Überwacht sind die Badestrände nicht. WC Anlagen sind auf dieser Seite des Deltas nicht vorhanden. Es gilt, die Regeln des Naturschutzgebietes zu respektieren, beispielsweise die Leinenpflicht für Hunde oder das Campingverbot.

Im Reussdelta gibt es weitere Feuerstellen. Jene auf dem Bild liegt beispielsweise in der Bucht mit Blick auf die vorgelagerten Badeinseln Lorelei. Bild: Philipp Schmidli (Seedorf, 2. Juli 2022)

Weitere Infos: Angaben zur Feuerstelle, interaktive Karte des Reussdeltas und Spielplatzführer des Kantons Uri.

Dieser Rastplatz liegt an einem Wanderweg im Pilatusgebiet. Bild: PD

Die Feuerstelle bei der Buholzerschwändi liegt in einer Waldlichtung am Wanderweg Fräkmüntegg – Horw im Hochmoorgebiet am Pilatus. Ein paar Schritte von der Feuerstelle entfernt, geniessen Rastende den Ausblick über Horw, den Vierwaldstättersee und die Berge. Der Grillplatz ist ausgestattet mit Tischen und Sitzgelegenheiten am Waldrand, Rost und Feuerholz sind ebenfalls vorhanden. Ein Brunnen in der Nähe führt Quellwasser.

Als Ausgangspunkt für eine Wanderung bietet sich Fräkmüntegg am Pilatus an. Von Kriens aus führt die Gondelbahn zunächst über die Krienseregg bis zur Fräkmüntegg. Die meist durch den Wald hinunter führende Wanderung Fräkmüntegg – Trämelegg – Roteflue – Buholzerschwändi dauert rund eine Stunde und 15 Minuten.

Sonntags ist die nahe gelegene Buholzerschwändi-Hütte geöffnet, betreut durch den Skiclub Horw. Es werden Tee und Suppe angeboten, dann ist im sonst eher ruhigen Gebiet mehr los. Bis ins Tal zum Bahnhof Horw dauert die Wanderung ab der Feuerstelle über Schwendelberg noch rund 1 Stunde.

Alternativ besteht die Möglichkeit bis kurz vor das Restaurant Schwendelberg in Horw mit dem Auto zu fahren, dort gibt es einen Parkplatz für Wanderer. Dieser liegt etwa 1,5 Kilometer von der Feuerstelle entfernt.

Weitere Infos: Angaben zur Buholzerschwändi, zur Wanderung und über den Pilatus.

Viel Platz mit Sitzmöglichkeiten und Brennholz ausgestattet: Die Feuerstelle Turrengrat. Bild: PD

Diese Feuerstelle liegt beim Turrengrat oberhalb von Lungern und wartet mit weitreichendem Panoramablick auf. Wird die dritte Etappe des Obwaldner Höhenweges vom Brünigpass aus nach Schönbüel gewandert, befindet sich der Grillplatz am Ende der Tour. Die Wanderung hat es in sich, sind es doch über 1000 Meter, die beim Aufstieg zurückgelegt werden – das ist jedoch gelenkschonender als der umgekehrte Weg.

Für ihre Mühen belohnt werden Ausdauernde unterwegs mit der Aussicht auf das Sarneraatal und die Berner Alpen. Vom «Gibel» auf 2039 M.ü.M aus blickt man bis hinunter zum Brienzer- und Thunersee. Vom Brünigpass bis nach Schönbüel beträgt die Wanderzeit etwa 3,5 Stunden. Von Schönbüel bergab über die Breitenalp ist die Feuerstelle Turrengrat in rund einer Stunde erreichbar.

Dort lässt sich die Ankunft gar mit weniger sportlichen Freunden oder Verwandten feiern. Denn wer keine lange Wanderung auf sich nehmen will, erreicht die Feuerstelle dank der Luftseilbahn Lungern – Turren auch mit kurzem Fussmarsch. Von der Bergstation sind es je nach Weg (einer davon rollstuhl- und kinderwagentauglich) rund 5 bis 10 Minuten zum Grillplatz.

Ausgestattet ist der Platz mit einer Grillschale und drei kleineren Feuerstellen inklusive Brennholz und Spaltstock. Auch Trinkwasser, Tische und Bänke sowie eine kleine Schutzhütte gibt es vor Ort.

Bergwanderungen erfordern Vorbereitung Die beschriebene Strecke führt entlang von Bergwanderwegen. Gemäss Definition der Schweizer Wanderwege erschliessen Strecken dieser Kategorie unwegsames Gelände, sind steil und schmal angelegt und teilweise exponiert. Um einen Bergwanderweg zu meistern, sollten Wanderfreunde trittsicher, schwindelfrei und in guter körperlicher Verfassung sein. Zudem sollten sie mögliche Gefahren im Gebirge kennen. Feste Schuhe mit griffiger Sohle und der Witterung entsprechende Ausrüstung sind Voraussetzung für eine solche Tour, ebenso das Mitführen topografischer Karten.

Weitere Infos: Angaben und Tipps zur Wanderung von Schweiz Mobil und dem Berghaus Schönbüel sowie zur Feuerstelle und der Bahn.

An sonniger Lage befindet sich der Rastplatz Figstuhl. Bild: PD (Schattdorf, 11. Mai 2022)

Von dieser Feuerstelle aus geniessen Rastende den Ausblick über das Urner Reusstal bis hin zum Urnersee. Sie ist für wandernde und bikende Gäste entweder vom Tal oder der Bergstation Haldi her erreichbar. Da es im Gebiet einen äusserst anspruchsvollen und 4 Kilometer langen Downhill-Trail zu entdecken gibt, transportiert die Luftseilbahn auch Bikes hoch.

Vom Haldi führt ein asphaltierter Weg durch Wald und Wiese bis zur Feuerstelle, zu Fuss legen Wanderer diesen in rund 35 Minuten zurück. Die Feuerstelle liegt südöstlich der Bergstation am Hang am Waldrand und ist mit Brennholz aus einem gedeckten Unterstand und Rost ausgestattet. An zwei Steintischen und vier Sitzbänken lässt sich das Picknick geniessen. Vor Ort ist zudem ein Wasserhahn mit Trinkwasser und ein Abfalleimer vorhanden. Parkplätze gibt es bei der Talstation Haldi.

Weitere Infos: Angaben zur Feuerstelle von Uri Tourismus und der Schweizer Familie.

Mehrere Tische und Bänke laden bei der Feuerstelle am Axenstein zum Verweilen ein. Bild: PD

Die Feuerstelle Axenstein liegt in Morschach rund 200 Meter von einem Aussichtspunkt auf dem «Weg der Schweiz» entfernt am Waldrand. Auch vom Grillplatz aus geniessen Besucherinnen und Besucher den Blick auf den Vierwaldstättersee und die umliegenden Berge.

Von Morschach oder von Brunnen aus, ist das Plätzchen auch mit dem Velo oder Bike erreichbar. Ab der Haltestelle Morschach, Dorf sind es rund 15 Minuten bergauf bis zur Feuerstelle mit dem Velo. Eine längere, aber gemäss schweizmobil technisch und konditionell einfache Tour von rund 12 Kilometern ist die Route Brunnen – Ingenbohl – Unterschönenbuch – Oberschönenbuch – Morschach – Axenstein – Sunnenstöckli Brunnen.

Die Feuerstelle ist mit Tischen und Bänken sowie Brennholz und Rost ausgestattet. Ein Parkplatz für rund 20 Autos befindet sich rund ein Kilometer vom Grillplatz entfernt. Der Weg bis zur Feuerstelle ist mit Kinderwagen machbar, jedoch steil.

Weitere Infos: Angaben zur Feuerstelle und zur Velotour.

Mehrere Tische und Sitzgelegenheiten finden Ausflüglerinnen und Ausflügler bei der Feuerstelle der Mörlialp. Bild: PD

Der Grillplatz liegt oberhalb des Meerlisees, am Rande eines Moorgebietes. Besucherinnen und Besucher finden sowohl sonnige als auch schattige Plätzchen zum Verweilen, sei es auf der grossen Wiese, an einem der zwei Tische mit je 15 Sitzplätzen oder direkt bei den Feuerstellen. Die drei Feuerstellen sind mit Rost und Brennholz ausgestattet. Baden ist nicht erlaubt, da der See und der Grillplatz in Naturschutzgebiet liegen.

Zwischen der Postautohaltestelle Mörlialp und dem Grillplatz liegen rund 600 Meter, bis zum Parkplatz für 20 Autos sind es rund 300 Meter. Zum Parkplatz gelangen Besucherinnen und Besucher über die Panoramastrasse ab Giswil. Trotz der Nähe zum Parkplatz, wähnt man sich auf dem Grillplatz schon in Abgeschiedenheit mit Blick auf die Berge und die Moorlandschaft. Toiletten und Trinkwasser sind bei der Feuerstelle nicht vorhanden.

Weitere Informationen: Angaben zur Feuerstelle.

Bei dieser Feuerstelle lässt es sich auch bei Regen verweilen, dank des gedeckten Unterstandes. Bild: PD

Oberhalb des Vitaparcours in Buochs gelegen, finden bei der Feuerstelle Ebnetrain bis zu 30 Personen Platz. Der Grillplatz mit dem Ebnet-Rain-Hüttli liegt am Waldrand neben dem Ribibach. Feuerholz ist vorhanden, ebenso ein WC und der Brunnen führt Trinkwasser. Der Grillplatz ist auch mit Kinderwagen erreichbar.

Parkplätze gibt es beim Vitaparcours und der Ebnetbrücke, die Gemeinde empfiehlt aber, die Feuerstelle zu Fuss zu besuchen. Von der Haltestelle Buochs, Post bis zum Grillplatz sind es rund 40 Minuten Marschzeit. Ausschliesslich vor Ort gibt es ein Einschreibeformular, um das Hüttli beispielsweise für eine Feier oder Familientreffen zu buchen.

Weitere Informationen: Angaben zu dieser Feuerstelle. Für den Kanton Nidwalden ist zudem ein Faltprospekt verfügbar, auf dem über 50 Feuerstellen erfasst sind. Diese Übersicht gibt es auch als PDF.

