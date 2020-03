Live Zentralschweizer Coronanews: Rückreise im leeren Flugzeug ++ Schiffsverkehr wird eingestellt ++ Hilfe für Kultur Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker. 27.03.2020, 08.23 Uhr

09:39 Uhr

Die Coronakrise machte den Reiseplänen von Rosmarie und Walter Camenzind aus Stans einen dicken Strich durch die Rechnung. Für das Ehepaar endeten die Ägypten-Ferien abrupt. Sie mussten in einem fast leeren Flugzeug nach Hause zurückkehren. Die Geschichte ihrer Rückreise von Marsa Alam bis nach Stans lesen Sie hier.



Rosmarie und Walter Camenzind im praktisch leeren Flugzeug. Bild: PD

09:14 Uhr

Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann Bild: Eveline Beerkircher

Kulturbetriebe können ab sofort Gesuche einreichen

(dlw) Für die Soforthilfe für Kulturbetriebe sind die einzelnen Kantone zuständig. In Luzern können nicht gewinnorientierte Kulturunternehmen Gesuche bis Mitte Mai auf www.kultur.lu.ch einreichen. «Als Leistung erhalten sie ein zinsloses und rückzahlbares Darlehen in der maximalen Höhe von 30 Prozent der Erträge ohne öffentliche Subventionen», so Bildungs- und Kulturdirektor Schwerzmann. Diese Soforthilfe diene der Sicherstellung der Liquidität.



Von Ausfallentschädigungen sind neben den Betrieben auch einzelne Kunstschaffende betroffen. Auch diese können bis Mitte Mai ein Gesuch einreichen, um maximal 80 Prozent des Schadens abzudecken, der durch die Absage von Veranstaltungen entstanden ist. Laut Schwerzmann ist unklar, wie viel Geld der Kanton für die Milderung der Krise im Kulturbereich in die Hand nehmen muss.



09:05 Uhr

Auf dem Gipfel des Titlis ist eine neue Bergstation geplant, und auch der Richtstrahlturm soll öffentlich zugänglich gemacht werden. Wegen der Coronakrise findet die öffentliche Orientierungsversammlung jedoch nicht statt – Antworten gibt’s nur online.



08:49 Uhr

Obwalden erhöht Bearbeitungskapazität für Kurzarbeitsbewilligungen

(jus) Der Bundesrat hat in den vergangenen Tagen die Bewilligung auf Kurzarbeit erleichtert. Dies hat grosse Auswirkungen auf die zuständigen Stellen der kantonalen Verwaltung: In Obwalden sind seit dem 13. März über 500 Gesuche eingegangen, wie der Kanton mitteilt. Das Amt für Arbeit werde durch Mitarbeitende aus anderen Abteilungen unterstützt, die Ressourcen seien von bisher 5 auf rund 400 Stellenprozente aufgestockt worden.

Der Kanton Obwalden appelliert an die Gesuchstellenden, die Formulare sorgfältig auszufüllen, damit der Bewilligungsprozess beschleunigt werden könne. Eine Anleitung für die Voranmeldung sowie die zugehörigen Formulare sind unter www.ow.ch/coronavirus zu finden.

08:35 Uhr

Ausweichstandort für Kantonsrat gesucht

(dlw) Die März-Session des Luzerner Kantonsrates wurde bekanntlich abgesagt, die Mai-Session hingegen soll stattfinden. Das hat Regierungspräsident Paul Winiker (SVP) am Donnerstag bekräftigt. «Die Staatskanzlei prüft, wo die Mai-Session stattfinden kann», so Winiker. Gesucht seien Räume, in denen die Abstandsregeln eingehalten werden können.

Laut Staatsschreiber Lukas Gresch-Brunner werden mehrere Optionen geprüft. Etwa die Messe Luzern, die Ständerat Damian Müller (FDP) bereits als Standort für die Session der eidgenössischen Räte ins Spiel gebracht hat. Weitere mögliche Standorte seien das Ausbildungszentrum der Armee, die Universität oder das KKL, so Gresch-Brunner. Winiker betonte, es sei der Regierung wichtig, das Parlament in dieser ausserordentlichen Lage einzubeziehen. Die Kommissionen würden regelmässig über Absichten und Entscheidungen der Regierung informiert.



08:02 Uhr

Schiffsverkehr auf Vierwaldstättersee wird eingestellt

(jus) Ab Samstag, 28. März, stellt die Schiffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) den Fahrplan komplett ein, wie das Unternehmen auf seiner Homepage bekannt gibt. Dies gelte bis auf Weiteres. Der geplante Start in den Frühlingsfahrplan am 18. April werde auf unbestimmte Zeit verschoben. Zuvor hat die SGV ihren Betrieb bereits reduziert. So verkehren bis und mit Samstag nur noch die Frühkurse 901 bis 904.

Die Schiffe auf dem Vierwaldstättersee bleiben ab Samstag leer. Bild: Nadia Schärli, Luzern,

17. März 2020

08:23 Uhr

Corona setzt gewaltbereite Männer zusätzlich unter Druck

Um häusliche Gewalt zu vermeiden, muss man auch den Gefährdern zuhören. Das macht Agredis, die Zentralschweizer Beratungsstelle für gewaltbereite Männer. Co-Präsident Roland Reisewitz erläutert im Interview, weshalb die Isolation schnell zur Eskalation führen kann.

Die letzten Einträge vom 26. März:

22:37 Uhr

22:01 Uhr

21:40 Uhr

(avd) 4158 Betriebe haben Stand Mittwochabend Gesuche für Kurzarbeit gestellt, wie Martin Bucherer, Leiter der zuständigen Behöre WAS wira Luzern an der Pressekonferenz des Luzerner Regierungsrates am Donnerstagmorgen ausführte. Mehr dazu lesen Sie hier.