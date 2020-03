Live Zentralschweizer Coronanews: Berset und Koch kommen nach Luzern ++ Reportage aus Uri ++ erfinderische Sportanbieter Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker. 31.03.2020, 08.07 Uhr

Das Wichtigste in Kürze

Die neusten Meldungen vom Dienstag, 31. März

08:01 Uhr

Bundesrat Berset in Luzern

Heute erwartet Luzern hohen Besuch: Bundesrat Alain Berset informiert sich heute in Luzern über die Tätigkeit des Kantonalen Führungsstabes und das Corona-Testzentrum auf der Luzerner Allmend. Mit dabei ist auch Daniel Koch, Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten im Bundesamt.

Bundesrat Alain Berset (rechts) und Daniel Koch kommen nach Luzern. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Nach dem Besuch findet ab 15.45 Uhr eine Medienkonferenz statt zusammen mit dem Luzerner Regierungsratspräsidenten Paul Winiker und Regierungsrat Guido Graf.

07:45 Uhr

Uri im Ausnahmezustand

Der Journalist Christof Hirtler hat die Coronakrise in Uri mit Notizblock und Kamera dokumentiert. Hier geht's zum Artikel inkl. Bildergalerie.

07:22 Uhr

Fit und ausgeglichen durch die Krise

Sportanbieter müssen derzeit erfinderisch sein. Sie setzen um, was Youtube-Channels schon lange propagieren: Live-Onlinekurse. Hier geht's zum Artikel.

Die Meldungen vom Montag, 30. März

19:39 Uhr

«Emmen lacht» verschoben

(rem) «Emmen lacht» findet nicht wie geplant vom 13. bis 16. Mai statt. Deshalb wird das Festival in den Herbst verschoben. Die Daten: Hazel Brugger (29. Oktober), Massimo Rocchi (30. Oktober), Swiss Comedy Night (31. Oktober), Oropax (6. Mai 2021). Weitere Infos unter emmenlacht.ch

17:55 Uhr

Chauffeure dürfen keine Fahrgäste abweisen: Trotz Social Distancing ist das Postauto ins Eigenthal proppenvoll

(stp) Auch wenn der öffentliche Verkehr derzeit 80 Prozent weniger Fahrgäste verzeichnet, kommt es immer wieder zu vollen Bussen und Postautos.

17:49 Uhr

Ungenügende Abstände: Ein einzelnes Unternehmen auf einer Baustelle musste die Arbeit einstellen

(dvm) Die Kantonale Industrie- und Gewerbeaufsicht (KIGA) vom Amt für Wirtschaft, Arbeit und Soziales (WAS) des Kantons Luzern musste aufgrund einer Vollzugsmeldung der Suva am Montag eine Einstellung der Arbeit verfügen. Ein einzelnes Unternehmen auf einer Baustelle im Kanton Luzern musste die Arbeit einstellen, wie es in einer Mitteilung heisst. Bei der Kontrolle durch die Suva wurde festgestellt, dass bei einem einzelnen Unternehmen auf einer Baustelle im Kanton Luzern die Abstandsregeln von zwei Metern beim Arbeiten nicht eingehalten worden sind. Die Firma musste gemäss dem Entscheid der KIGA per sofort die Tätigkeiten auf der Baustelle einstellen. Das Unternehmen kann die Arbeit wieder aufnehmen, wenn es die Massnahmen zur Bekämpfung des neuen Coronavirus einhalten kann. Alle anderen Unternehmungen auf der gleichen Baustelle hielten sich an die Massnahmen zur Bekämpfung des neuen Coronavirus.

17:31 Uhr

Nidwaldner Psychologin hilft Paaren in der Coronakrise

Felizitas Ambauen aus Fürigen ist Psycho- und Paartherapeutin. Während der Coronakrise geht sie neue Wege und nutzt dabei das Internet. Unter anderem gibt sie in Youtubevideos und Podcasts Tipps für Pärchen während der Coronakrise. Hier gehts zum ganzen Artikel.

17:26 Uhr

Die Nidwaldner Kantonalbank muss 1500 Bratchäsli loswerden

Die Partizipantenversammlung der Nidwaldner Kantonalbank (NKB) wurde bereits abgesagt. Damit die Teilnehmer nicht auf das Bratchäsli verzichten müssen, das dort jeweils verschenkt wird, hatte die NKB die Teilnehmer aufgerufen, das Bratchäsli Anfang April beim Hauptsitz der Bank in Stans abzuholen. Daraus wird nun aber auch nichts – der Bund rät, nur bei dringenden Angelegenheiten das Haus zu verlassen. Nun werden die bereits produzierten Bratchäsli (rund 1500 Stück) an die unzähligen Helferinnen und Helfern im Gesundheitswesen verschenkt.

17:18 Uhr

Luzerner Kirchen feiern ökumenischen Ostergottesdienst im Fernsehen

(sda) Die drei Luzerner Landeskirchen feiern an Karfreitag und an Ostern einen gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst, der auf dem regionalen Privatfernsehsender Tele1 übertragen wird. Grund dafür ist das wegen der Corona-Pandemie herrschende Versammlungsverbot. An Karfreitag gedenken die Christen dem Sterben von Jesus am Kreuz, an Ostern der Auferstehung. Wie die Reformierte Kirche Luzern am Montag mitteilte, sollen an beiden Tagen möglichst viele Zugang zu einem Gottesdienst erhalten, dies trotz der Einschränkungen, die die Pandemie mit sich gebracht hat. Übertragen werden die Gottesdienste am 10. und 12. April jeweils um 10 Uhr auf Tele1. Gestaltet werden sie von der evangelisch-reformierten Landeskirche des Kantons Luzern, der Christkatholischen Kirchgemeinde, der Römisch-Katholischen Landeskirche des Kantons Luzern sowie dem Bischofsvikariat St. Viktor des Bistums Basels. Auch Gottesdienste im Fernsehen oder Internet spendeten Trost, wird in der Mitteilung der reformierte Pfarrer Ulf Becker zitiert. Dies sei besonders in Krisenzeiten nötig.

17:00 Uhr

«Swipping»: Lokales Online Shopping

(rai) Auf der Online-Plattform «Swipping» können Unternehmen ihre eigenen Online-Shops eröffnen. Die Online-Shops sollen lokalen Betrieben einen alternativen Verkaufskanal bieten. Der Online-Shop kann auch nach der Coronakrise beibehalten werden. Mehr Informationen auf: www.swipping.ch/.

16:33 Uhr

53 Urner Corona-Patienten bekannt

(zf) Der Kantonale Führungsstab Uri (Kafur) hat sich am Montag erneut zum Lagerapport getroffen. «Aktuell verzeichnet der Kanton Uri 53 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. 7 Personen davon sind hospitalisiert. 9 Personen durften als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden», heisst es in einer Mitteilung. Die Zahl offizieller Fälle ist somit seit dem Vortag um 3 angewachsen.

16:24 Uhr

Gipfeli zum Zmorge und Gugelhupf zum Zvieri

Ein Brief erzählt aus dem Alltag eines Kindes:

Diese Zeichnungen haben wir in unserer selbstgewählten «Quarantäne» von unseren Enkeln erhalten. Wir haben uns segr gefreut. Wir vermissen sie sehr. Ein Brief kam unerwartet mit diesen schönen Zeichnungen von unserem Enkel Leano 6 Jahre. Wir hatten riesige Freude. Dankeschön Nonna und Nonno Viele positive Gedanken an die Grosseltern... ... von Annika. Sie möchte wissen, wie es ihnen geht. Herzen fürs Grosi hat Laura gezeichnet. Janis vermisst sein «Urgroseli» – die Schule hingegen nicht. Diesen Brief hat Dustin seinen Schulkameraden geschrieben. Diesen Brief hat eine Leserin von ihrem 6-jährigen Grosskind erhalten.

15:50 Uhr

Coaching Krisenbewältigung für KMU durch «zentralschweiz innovativ»

(rai) Die Zentralschweizer Kantone unterstützen die Ausweitung des Coaching-Programms zur Krisenbewältigung für kleine und mittlere Betriebe während der Coronakrise, wie ITZ InnovationsTransfer Zentralschweiz mitteilt. Kostenlose Beratungen sollen KMU zu neuen Innovationen verhelfen, damit sie die Coronakrise überstehen und längerfristig marktfähig bleiben.

15:32 Uhr

FCL-Spieler Tsiy Ndenge erzählt, wie er den Corona-Alltag erlebt

(rai) Kein Mannschaftstraining mehr und die Familie lebt in Deutschland: Tsiy Ndeng (22), Mittelfeldspieler beim FC Luzern, erzählt von seinem Alltag und vom Zusammenhalt seiner Mannschaft in diesen Zeiten des Coronavirus.

14:52 Uhr

Nidwalden hat in der Zentralschweiz am meisten Ansteckungen pro Einwohner

(rem) Nach wie vor am meisten Ansteckungen pro 100'000 Einwohner in der Zentralschweiz hat der Kanton Nidwalden (143,4), vor den Kantonen Uri (123,5), Obwalden (89,8), Luzern (84,7), Schwyz (80,4) und Zug (61.1). Schweizweit am meisten Ansteckungen pro 100'000 Ansteckungen hat das Tessin (561,3), wie den neusten Zahlen des Bundesamt fürs Gesundheit zu entnehmen ist.

14:45 Uhr

Luzern: Drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus

(rai) Wie die Staatskanzlei mitteilt sind drei weitere Personen, die am Coronavirus erkrankten, verstorben. Es handelt sich dabei um ältere Personen, die unter einer Vorerkrankung litten. Somit gibt es im Kanton Luzern bislang total sechs Todesfälle im Zusammenhang mit Coronavirus zu beklagen. Insgesamt gibt es 351 bestätigte Fälle (Stand 30. März, 11 Uhr).

14:36 Uhr

Catharina Engel, Kindergartenlehrerin in Ebikon Bild: PD

Ebikoner Kindergartenlehrerin erzählt vom Corona-Alltag

(rai) Catharina Engel: «Was ich momentan am meisten an meinem Beruf als Kindergartenlehrerin vermisse ist das Lachen, Spielen und Entdecken mit den Kindern, am liebsten draussen.» Die 24-Jährige erzählt vom Kindergarten, der nun im Homeoffice, anstelle draussen in der Natur stattfindet. Hier gehts zum ganzen Porträt.

14:19 Uhr

Zentralschweizer sitzen in Neuseeland fest

(rai) Über 1100 Schweizer sitzen in Neuseeland fest. Darunter eine Obwaldnerin und ein frisch vermähltes Luzerner Ehepaar. Die beiden haben Mitte März spontan in Neuseeland geheiratet und wollten schon bald nach Hawaii weiterreisen: «Stattdessen verbringen wir unsere Flitterwochen nun im Stillstand», führen sie lachend aus. Mehr dazu erfahren Sie hier.

11:43 Uhr

Luzerner Polizei muss wegen Corona-Anrufen vermehrt ausrücken

Über 100 Personen haben vergangenes Wochenende die Luzerner Polizei darauf hingewiesen, dass im öffentlichen Raum die Vorschriften des Bundesamts für Gesundheit (BAG) nicht eingehalten würden. Mehr dazu erfahren Sie hier.

10:51 Uhr

«Emmen lacht» auf 29. bis 31. Oktober verschoben

Hazel Brugger wird voraussichtlich am 29. Oktober im Le Théâtre auftreten.

Bild: Peter Hauser

(zim) Aufgrund der Coronakrise kann «Emmen lacht» im «Le Théâtre» in Emmen nicht wie geplant vom 13. bis 16. Mai durchgeführt werden. Die Veranstalter gehen davon aus, dass die Comedy Tage im Herbst alle wieder zusammen lachen können. Der Vorverkauf für die neuen Daten ist bereits angelaufen: Hazel Brugger (29. Oktober), Massimo Rocchi (30. Oktober), Swiss Comedy Night (31. Oktober).

10:38 Uhr

Öffentliche Auflage des Gesamtsystems Bypass Luzern verschoben

(zim) Die öffentliche Auflage des Projekts Gesamtsystem Bypass Luzern war ab dem 20. April 2020 geplant. Aufgrund der ausserordentlichen Situation mit dem Coronavirus hat das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) entschieden, alle öffentlichen Planauflagen auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Damit verschiebt sich laut einer Meldung des Uvek auch die Projektauflage des Gesamtsystems Bypass.

10:16 Uhr

Reformierte Kirche fasst «solidarische Angebote» im Web zusammen

(zim) Das kirchliche Leben in den Evangelisch-Reformierten Kirchgemeinden des Kantons Luzern findet aufgrund der Coronavirus-Schutzmassnahmen auf anderen Wegen als bisher statt. Telefonische Seelsorge, digitale Gottesdienste, Hilfsdienste und weitere solidarische Angebote sind neu als Übersicht finden Sie hier. Über Ostern werden Gottesdienste zusammen mit der Römisch-katholischen und der Christka-tholischen Kirche im regionalen Fernsehen ausgestrahlt.

10:00 Uhr

Hergiswil b. W.: Unterstützung für besonders gefährdete Personen

(zim) In Hergiswil bei Willisau können sich Personen, die einer Risikogruppe angehören oder speziell gefährdet sind, bei der Gemeindeverwaltung, Telefon 041 979 80 80 melden. Die Gemeinde bietet Unterstützung und Hilfe bei der Bewältigung des Alltags an. Zudem bieten die Lebensmittelläden einen Hauslieferdienst an, falls dies in der Nachbarschaft nicht anderes lösbar ist.

9.10 Uhr

Immer mehr Firmen passen Prognosen und Dividendenausschüttungen an

(zim) Die Gewinnwarnungen und Dividendenkürzungen Zentralschweizer Firmen wegen dem Coronavirus häufen sich. Nachdem der Surseer Wäschehersteller Calida am Donnerstag die Prognose für 2020 gekippt und die geplante Dividende gestrichen hat, folgten am nächsten Tag der Ebikoner Lifthersteller Schindler und der Zuger Stromzählerhersteller Landis+Gyr mit negativen Botschaften.

8:57 Uhr

Kanton Uri: Zahl von Corona-Fällen auf 50 angestiegen

(zim) Wie der Kantonale Führungsstab von Uri (Kafur) mitteilt, ist die Zahl der Infizierten erneut gestiegen. Am Sonntag verzeichnete der Kanton Uri 50 Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Am Freitag waren es 38. am Samstag 48. Sieben Personen davon sind hospitalisiert. Drei Personen durften als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.

8:42 Uhr

Was passiert in Nid- und Obwalden mit den Mauritätsprüfungen?

(zim) 58 Maturanden in Sarnen, 22 in Engelberg und 76 in Stans stehen in diesen Tagen zwischen Hoffen und Bangen. Denn für sie würden üblicherweise Ende Mai die Maturitätsprüfungen beginnen, bis Mitte Juni wäre die Prüfungsphase beendet. Die Frage ist nur, wie die Maturanden zu ihrer Maturität kommen sollen, wie in diesem Jahr Prüfungen gehandhabt werden können. Mehr dazu lesen sie hier.

8:25 Uhr

(zim) Das Luzerner Stimmvolk hat trotz Coronakrise gewählt. Die Resultate werden gemäss Angaben der Stadt Luzern voraussichtlich wie folgt vorliegen: Montag, 30. März, um zirka 14 Uhr die Wahlresultate Stadtrat und Stadtpräsidium und am Dienstag, 31. März, nachmittags die Wahlresultate Grosser Stadtrat.