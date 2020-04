Live Zentralschweizer Coronanews: Botschaft des Urner Sicherheitsdirektors ++ JSVP verschickt «Frässpäckli» ++ Zusatzschichten im Medizinalbereich

Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker. 15.04.2020, 10.12 Uhr

(lil) Der Urner Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti wendet sich in einer Videobotschaft an die Bevölkerung. Er zieht ein positives Fazit und lobt sowohl die Arbeit der Einsatzlräfte wie auch die Urner Bevölkerung.

Hundehalter sammeln Abfall ein

(jus) Die Zentralschweizer Hundeschule Wolfsrufel hat eine Sammelaktion ins Leben gerufen. Während der Corona Zeit liessen viele ihre Picknickabfälle liegen, begründet der Verein auf seinem Youtube-Kanal. Dies sei für Kunden und Freunde der Hundeschule Anlass genug gewesen, um ab sofort mit gutem Beispiel voranzugehen und Abfälle einzusammeln.

JSVP verschickt «Fresspäckli» an das Militär

(jus) Gemäss einer Mitteilung der JSVP des Kantons Luzern wurden über 100 «Fresspäckli» in die ganze Schweiz und einige sogar in den Kosovo verschickt. «Mit unserer Aktion wollten wir den Angehörigen der Armee etwas zurückgeben und uns für ihren Einsatz bedanken», schreibt die Partei dazu. Die Armee setze sich aktuell für den Schutz der Bevölkerung ein und unterstütze die Spitäler.

Kantonsratssitzung im Kanton Schwyz findet statt

(jus) Die Schwyzer Kantonsratssitzung vom 27. Mai wird durchgeführt. Die Ratsleitung will damit ein Zeichen setzen, dass der Kantonsrat auch in ausserordentlichen Lage funktioniert und wichtige politische Geschäfte behandeln kann, wie es in einer Mitteilung heisst. An der Sitzung werden jedoch nur die wichtigsten Geschäfte behandelt, wozu die getroffenen Notmassnahmen des Regierungsrates und die beschlussreifen Gesetze gehören. Unklar ist indes noch der Tagungsort: Wenn die Hygiene- und Abstandsvorschriften im Kantonsratssaal nicht eingehalten werden können, wird die Sitzung gemäss Ratsleitung an einen anderen Sitzungsort verlegt.

Zentralschweizer erzählen aus dem Corona-Alltag

In unserer Serie lassen wir sie ihren Alltag beleuchten. Heute: Ein Biogärtner aus Horw, der fast einen 100-prozentigen Ertragsausfall erleidet.

Steigende Nachfrage in Zentralschweizer Medizinalfirmen

(fi) Zusatzschichten und Samstagsarbeit: Viele Unternehmen, die Komponenten für Medizinalgeräte herstellen, mussten ihre Produktionskapazitäten in den letzten Wochen stark erhöhen. Hier finden Sie eine Auswahl von Zentralschweizerischen Unternehmen im Medizinalbereich, die eine speziell hohe Nachfrage feststellen.

130 Millionen Direktzahlungen an Luzerner Bauern

(nus) Die Coronakrise treibt auch Luzerner Landwirte in Liquiditätsengpässe. Nun erhalten sie ihre Bundesgelder früher – und erst noch mehr als zu diesem Zeitpunkt üblich.

Die Nachfrage nach Kalbfleisch ist eingebrochen. Das führt zu tieferen Preisen für Landwirte, die dadurch in finanzielle Nöte geraten können. Bild: Manuela Jans-Koch

Bislang 34 Corona-Todesopfer in der Zentralschweiz

(sda) In der Zentralschweiz sind bislang 1265 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Angaben der sechs Kantone erlagen bis am Dienstag 34 Menschen den Folgen der Lungenkrankheit.

Damit hat sich die Zahl der Infizierten seit Gründonnerstag um 115 erhöht. Zudem starben seither weitere 9 Coronapatienten.

Am meisten Todesopfer gab es bislang im Kanton Schwyz, wo sich die Zahl seit Donnerstag um 4 auf 13 erhöhte. Je 2 Todesopfer kamen in den Kantonen Luzern (neu 11) und Zug (neu 5) dazu. In Nidwalden gab es einen ersten Todesfall. Uri hat weiterhin 4 Coronaopfer, Obwalden keines.

Im Kanton Luzern wurden bislang 589 (+47) Personen positiv auf das Virus getestet. In Schwyz waren es 258 (+45), in Zug 171 (+6), in Nidwalden 105 (+9), in Uri 78 (+6) und in Obwalden 64 (+2).

Tourismusregion Luzern-Vierwaldstättersee lanciert Gutschein

(dvm) Mit den einschneidenden weltweiten Reiseeinschränkungen rund um das Coronavirus ist die Tourismusbranche fast vollständig zum Stillstand gekommen. Touristischen Betriebe und Unternehmen, die stark vom Tourismus leben, steht eine ungewisse Zukunft bevor – auch in der Zentralschweiz.



Die Luzern Tourismus AG (LTAG) bereitet sich mit einem dreistufigen Programm vor, um Gäste und Tagesausflügler wieder empfangen zu können, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem «Zentralschweizer Gutschein» könnten bereits jetzt touristische Betriebe unterstützt werden. Diverse Unternehmen würden «alternative und innovative Angebote» anbieten.



In der momentanen Krisenphase gehe es darum, bereits heute wieder Lust auf das Reisen in der Zukunft zu machen. «Dream now – Travel later» laute die Botschaft. Unter anderem nutze man den «Zentralschweizer Gutschein», der im November 2019 als neues kantonsübergreifendes Angebot erfolgreich eingeführt worden sei, um bereits jetzt Betriebe nachhaltig zu unterstützen, die aufgrund der Coronavirus-Krise keine Einnahmen seitens Bevölkerung und Gästen mehr generieren. Mit dabei seien rund 90 Partner aus den Bereichen Aktivitäten & Erlebnisse, Unterkünfte, Gastronomie, Kunst & Kultur, Transport sowie Shopping aus fünf Kantonen. Es gibt einen Wettbewerb, bei dem Gutscheine gewonnen werden können.

Auch das Zuger Seefest fällt ins Wasser

(bier) Der Zuger Stadtrat hat entschieden, dass aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus der Grossanlass im Jahr 2020 abgesagt werden muss. Im Zusammenhang mit der momentanen Situation rund um die Covid-19-Pandemie hat Zug Sports zu Handen des Zuger Stadtrats verschiedene Szenarien für eine Durchführung des diesjährigen Seefests entwickelt, teilen die Verantwortlichen am 14. April mit. Der Stadtrat habe diese geprüft und entschieden, das Seefest 2020 abzusagen. «Die aktuelle Lage und die weitere Entwicklung sind zu unsicher, um eine derartige Grossveranstaltung durchführen zu können. Sinnvolle Verschiebedaten konnten keine gefunden werden», so die Behörden weiter. Die in den letzten acht Monaten erfolgten intensiven Projektarbeiten rund um die Organisation und das Programm könnten aber in die Planung für das kommende Jahr einfliessen.

Sonnenberg ist für Autos gesperrt

(std) Der Sonnenberg oberhalb von Kriens ist mit dem Auto nicht mehr erreichbar, wie die Stadt am Dienstag mitteilte. Über die Ostertage habe die Polizei die Zufahrt sperren müssen. Auf diesem Weg sei es gelungen, ein Verkehrschaos und grössere Menschenansammlungen zu verhindern. Der Gemeindeführungsstab habe nun beschlossen, an dieser Sperrung auch in den kommenden Tagen festzuhalten. Für die Anwohner sind die Zufahrten zu ihren Liegenschaften offen. Auch die Pausenplätze aller Krienser Schulanlagen bleiben während der Ferien weiterhin geschlossen.

Zahlen zur aktuellen Bettenkapazität im Kanton Luzern

(dvm) In den vier Luzerner Akutspitälern (Luzerner Kantonsspital, Hirslanden-Klinik St. Anna, SPZ Nottwil inkl. Medical Center Luzern, Klinik Sonnmatt) gibt es aktuell 1573 Spitalbetten, wie der Kanton mitteilt. 663 Betten sind belegt (Stand: 14. April, 12 Uhr). Von den 81 Intensivplätzen sind 33 belegt – davon sind 4 Covid-19-Patienten. Für die Behandlung von Covid-19-Patienten stehen im Kanton Luzern zurzeit 557 räumlich abgetrennte Betten zur Verfügung – 47 Plätze sind belegt (Stand: 14. April, 12 Uhr).



Urner Krisenstab mit Bevölkerung zufrieden

Der Kantonale Führungsstab des Kantons Uri (Kafur) hat sich am Dienstag zum ersten Lagerapport nach Ostern getroffen. In den vergangenen Tagen gingen nur wenige Anfragen über die Kontakttelefonnummer des Kafur ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Urner Kantonspolizei hält fest, dass sich die Bevölkerung im Kanton Uri über die Ostertage zum grössten Teil an die Vorschriften des Bundes gehalten hat. Der Verkehr am Gotthard habe im Vergleich zu den Vorjahren über die Ostertage lediglich 5 Prozent betragen.

Bisher sind im Kanton Uri 78 Personen positiv auf den Coronavirus getestet worden. 3 Personen sind hospitalisiert. 56 der positiv getesteten Personen gelten als geheilt. Im Kanton Uri sind vier Personen an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Musik trotz Coronavirus: Zuger Musikschulen neu mit Onlinekatalog

(bier) In 31 kurzen Videos werden Instrumente von einer Musiklehrperson vorgestellt. Damit sollen sich Kinder und Erwachsene, die ein Instrument lernen möchten, informieren können.

Marita Kohler spielt die Oboe ein. Bild: PD

(dvm) Aktuell (Stand: 14. April 2020, 11:00 Uhr) gibt es im Kanton Luzern 589 Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. In bisher 11 Fällen hat die Krankheit zum Tod geführt. Momentan (Stand: 13. April 2020, 12:30 Uhr) befinden sich 47 Leute in Spitalpflege, 4 davon auf der Intensivstation.

Die Kernser Pasta-Produktion hat sich im März 2020 verdoppelt

(dvm) Die aktuelle Situation ist aufgrund der Coronokrise auch beim Schweizer Traditionsunternehmen Pasta Röthlin AG ausserordentlich. Mit zusätzlichen Produktionszeiten an den Wochenenden wird die gestiegene Nachfrage befriedigt, wie es in einer Mitteilung heisst. Gut 250 Tonnen Pasta wurden im März 2020 produziert – doppelt soviel wie normal.

Teigwaren seien ein wichtiges Grundnahrungsmittel, weshalb der Kauf von Pasta in den letzten Wochen stark zugenommen habe: «Wir spüren vor allem eine gestiegene Nachfrage bei Teigwaren aus Urdinkel und Bio-Dinkel, welche wir primär im Detailhandel verkaufen», so Bruno Höltschi, der Geschäftsführer der Pasta Röthlin AG in Kerns. Um diesem überdurchschnittlichen Interesse nachzukommen, seien besonders die Mitarbeitenden in der Produktion und Packerei stark gefordert. Zudem seien zusätzliche helfende Hände nötig, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden.



In der aktuellen Situation komme dem Unternehmen entgegen, dass die meisten Rohwaren von Schweizer Lieferanten bezogen werden. UrDinkel und alle Freilandeier, welche zu Kernser Pasta verarbeitet werden, stammen aus Schweizer Produktion. «Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit des Landes, und dies selbst dann, wenn die Logistikketten und der Transport über die Grenzen schwieriger werden», so Bruno Hötschi. Der Obwaldner Betrieb rechnet mit einem Rückgang des Absatzes, sobald sich die aktuelle Lage wieder normalisiert.

Nidwaldner Führungsstab stellt der Bevölkerung ein gutes Zeugnis aus

(dvm) Die Ostertage sind aus Sicht des kantonalen Führungsstabs mehrheitlich ruhig verlaufen. Nur vereinzelt musste die Kantonspolizei wegen den Corona- Verhaltensregeln Aufklärungsarbeit leisten, wie es in einer Mitteilung heisst. Gebüsst wurde niemand.



Die Kantonspolizei Nidwalden zieht ein positives Fazit zum Osterwochenende. «Trotz sommerlichem Wetter und vielen Ausflüglern sind die Corona-Verhaltensregeln in Nidwalden zum grössten Teil gut eingehalten worden», so Dario Habermacher, Leiter Kommandodienste und Mitglied des kantonalen Führungsstabs. Die Polizei habe an Stellen mit erfahrungsgemäss hohen Besucherfrequenzen täglich Kontrollen durchgeführt. Sanktionen hätten keine ausgesprochen werden müssen. «Die Betroffenen haben viel Verständnis gezeigt und unseren Anweisungen Folge geleistet», so Habermacher weiter.



«Es ist uns bewusst, dass die Leute wieder zur Normalität zurückkehren möchten, vor allem in Zeiten von schönem Wetter und Ferien. Dafür ist es im Moment aber leider noch zu früh», so Ruedi Wyrsch, Co-Leiter des kantonalen Führungsstabs. Die anhaltende Pandemie erfordere nach wie vor sehr viel Disziplin.

Der Bibliotheksverband Region Luzern liefert Medien nach Hause

(dvm) Seit Ostern können sich die Kundinnen und Kunden des Bibliotheksverbands Region Luzern (BVL) Medien nach Hause liefern lassen. Bestellungen sind über ein Onlineformular oder telefonisch möglich. Für den Preis von zehn Franken können bis zu fünf Medien bestellt werden. Der Velokurier Luzern übernimmt die Auslieferung. Für Personen, die nicht in einer BVL-Gemeinde wohnen, kostet der Service zwei Franken mehr. Die Lieferung erfolgt über den Velokurier Luzern und in gewissen Fällen per Post.



Zudem wurde auch das elektronische Angebot des BVL ausgebaut. Während der Corona-Krise ist für alle Kundinnen und Kunden das Portal Filmfriend freigeschaltet. Personen mit Kombi-, Test- oder Online-Abo haben zudem Zugang auf die E-Book-Plattformen DibiZentral und Overdrive sowie auf die Naxos Music Library.

Der Leiter der Musikschule Hochdorf über die Folgen von Corona

(stp) Die Musikschule Hochdorf verschiebt die Feier zum 50. Geburtstag, sieht in der Coronakrise aber auch eine Chance. «Gewisse Lehrpersonen haben regelrecht Feuer gefangen», sagt etwa Renato Belleri, Leiter der Musikschule in Hochdorf.

Mietzinsreduktion wegen Corona? Luzerner Anwälte legen sich für Beizer ins Zeug

(hor) Wegen des Shutdowns hoffen viele Gastronomen zwecks Überleben auf Mietreduktionen. Eine Luzerner Anwaltskanzlei hat für einen Mandanten den Fall durchgespielt – ein Lösungsansatz vielleicht auch für andere.



Der Luzerner Hauseigentümerverband (HEV) nahm später aus der Sicht der Vermieter zur Forderung nach Erlass von Mietzinsen für geschlossene Geschäftslokalitäten Stellung. Man weise darauf hin, dass die Kosten für die Vermieter weiterlaufen und manche Vermieter auf Mietzinseinnahmen angewiesen seien. Das Gebot der Stunde heisse aber «pragmatisch und individuell miteinander aushandeln».

Drohnenaufnahmen zeigen menschenleeres Luzern

(stp) Die meisten der Schweizer Strassen sind aufgrund des Coronavirus wie leergefegt. Auch in Luzern ist dies nicht anders, wie ein Video mit Drohnenaufnahmen von Martin Schumacher und Elmar Bossard zeigt.

BAG-Massnahmen an Ostern im Stresstest

(stp) Wie hat sich die Zentralschweizer Bevölkerung an Ostern an die Massnahmen des Bundes gehalten? Die Luzerner, Urner, Zuger und Schwyzer Behörden ziehen Bilanz.

«Alles wird gut»: Unsere Bundesrätinnen und Bundesräte als Schoggihasen. Bild: PD

Bachmann macht Schoggi-Bundesräte

(bam) Die Luzerner Confiserie Bachmann hat dem Bundesrat als Dank für den grossen Einsatz der vergangenen Wochen Osterhasen geschickt. Alle Bundesräte erhielten einen Osterhasen mit ihrem Gesicht drauf. Die Schoggi-Bundesräte sind nur als Geschenk an die Regierung gedacht, es gibt sie nicht zu kaufen. Dies obwohl die Nachfrage da gewesen wäre. «Wir wollen aus ethischen Gründen mit dieser Krise kein Geld machen», sagt der Geschäftsführer und gelernte Chocolatier, Raphael Bachmann, auf Anfrage. Das Ziel sei gewesen, in dieser schwierigen Zeit ein positives Zeichen zu setzen.