Live Zentralschweizer Coronanews: Einsatzverpflichtung für Gesundheitskräfte in Obwalden ++ Luzerner Regierung live über Wirtschaftspaket ++ Briefli der Enkelkinder

Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker. 26.03.2020, 10.28 Uhr

Das Wichtigste in Kürze

10:31 Uhr

Möglichkeit zur Einsatzverpflichtung von medizinischem Fachpersonal

(lil) Der Obwaldner Regierungsrat hat die Möglichkeit zur Einsatzverpflichtung von medizinischem Fachpersonal verfügt. Somit könnten bei Bedarf sämtliche Obwaldner Ärzte und Ärztinnen sowie Pflegefachpersonen zum Einsatz verpflichtet werden. Weitere Informationen sind auf der Kantonswebsite erhältlich.

10:28 Uhr

Alle Gemeindeversammlungen in Obwalden vorerst ausgesetzt

(lil) Alle Obwaldner Gemeinden setzen die traditionellerweise im Mai stattfindenden Gemeindeversammlungen auf unbestimmte Zeit aus, wie sie in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Sobald es die Entwicklung zulässt, werden die Gemeinden ihre Versammlungen ansetzen und entsprechend kommunizieren.

In Gemeinden, in denen Wahlgeschäfte anstehen, wird der Gemeinderat die notwendigen Enscheide fällen und gegebenenfalls Amtszeiten verlängern.

10:01 Uhr

Um 10 Uhr spricht der Luzerner Regierungsrat informiert über das kantonale Massnahmenpaket zur Unterstützung der Wirtschaft in der Coronakrise. Die Medienkonferenz wird live übertragen.

10:00 Uhr

Wenn Grosmami von der Enkelin Briefe erhält

(lil) Dass die Grosseltern ihre Enkelkinder hüten, ist für viele normaler Alltag. In Zeiten des Coronavirus wird aber davon abgeraten. Unsere Leserin Rita Bieri teilt einen rührenden Brief mit uns, den sie von ihrer Enkelin Emma erhalten hat. Emma ist sechs und geht in den Kindergarten:

«Ich hofe er get bald forbei!», ja, liebe Emma, das hoffen wir auch! Bild Rita Bieri

09:20 Uhr

Unsicherheiten in der Landwirtschaft – der SBV schafft Abhilfe

(lil) Auch in der Landwirtschaft breiten sich Unsicherheiten aus: Arbeitskräfte fehlen, Events auf Bauernhöfen und Märkte werden abgesagt. Der Schweizerische Bauernverband beantwortet auf seiner Website die gängigen Fragen und bietet weitere Hilfestellungen.

Auf agrarjobs.ch und agrix.ch stehen indes per sofort kostenlose Plattformen für die Vermittlung von offenen Stellen in der Landwirtschaft zur Verfügung. Der Verkauf von Lebensmitteln ab Hof ist weiterhin möglich. Bediente Läden müssen die Weisungen des Bundes einhalten.

08:47 Uhr

«Veri bleibt daheim»: Gratis Postkarten zur Erhellung des Gemüts

(lil) Thomas Lötscher, der Zentralschweizer Kabarettist hinter der Figur Veri, hat ein neues Format lanciert. Es heisst: «Veri bleibt daheim – ein kabarettistischer Zeitvertrieb». Der Sinn dahinter: Bei allen schlechten Nachrichten um das Coronavirus soll man zur Psyche Sorge tragen, und darum publiziert Veri Videos mit «bewährten Freizeitideen für Zuhause».

Sein neuster Coup sind gratis Sonnenblumen-Postkarten – zu verschenken an jemanden, der Freude daran hat. Bestellen kann man sie hier.

Die letzten Einträge vom 25. März:

21:48 Uhr

Zuger SVP will Bund wegen Corona-Massnahmen in die Pflicht nehmen

(sda) Der Bund soll für Schäden, die aus den von ihm wegen der Coronapandemie verfügten Massnahmen entstehen, vollumfänglich haften. Dies fordert die Zuger SVP-Kantonsratsfraktion mit einer dringlichen Motion. Sie will, dass der Kanton mit einer entsprechenden Standesinitiative bei den eidgenössischen Räten vorstellig wird.

20:36 Uhr

Luzerner Museen erfinderisch

(rem) Das Historische Museum und das Natur-Museum Luzern sind zwar bis zum 19. April geschlossen, doch sie bieten mit den beiden neuen Online-Formaten «s’Historische Museum Luzern för dihei» und «s’Natur-Museum Luzern för dihei» viele Ideen für drinnen und draussen an. Mehr dazu unter www.naturmuseum.ch und historischesmuseum.ch

19:32 Uhr

Luzerner spendet Berlinern mit seinem Saxofon Trost

(rem) Berlin, diese Stadt der Freiheit, steht unter Quarantäne. Der

Luzerner Rudi-Renoir Appoldt spielt fast jeden Abend auf dem Balkon mit

seinem Saxofon. Die Nachbarn danken es ihm mit Applaus. Mehr dazu lesen Sie hier

18:39 Uhr

LUKB schaltet Website auf

(rem) Die Luzerner Kantonalbank hat zur Bundeshilfe für Unternehmen in Zusammenhang mit dem Coronavirus eine Website aufgeschaltet. Sie lautet: www.lukb.ch/corona-hilfe. Sie zeigt unter anderem, wie Unternehmen zu Überbrückungskrediten kommen.

18:18 Uhr

GV der Zuger Kantonalbank findet ohne Aktionäre statt

(lil) Die GV der Zuger Kantonalbank wird wie vorgesehen am 2. Mai durchgeführt, wie die Bank am Mittwoch mitteilt. Sie findet jedoch unter Ausschluss aller Aktionärinnen und Aktionäre statt. Die Aktionärsrechte können nur durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausgeübt werden. Weitere Informationen sind hier zu finden.