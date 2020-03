Live Zentralschweizer Coronanews: Ungenügendes Social Distancing – Polizei greift vereinzelt ein ++ 48 Infizierte Personen in Uri Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker. 28.03.2020, 19.57 Uhr

Das Wichtigste in Kürze

Die neusten Meldungen vom Samstag, 28. März:

19:54 Uhr

Mehr Zeit für Briefe

Vera schreibt ihrem Gotti:

19:05 Uhr

Ungenügendes Social Distancing: Polizei muss teilweise eingreifen

(spe/sre) Das schöne Wetter lockte am Samstag einige Menschen in der Zentralschweiz – trotz des allgegenwärtigen Aufrufs zu Hause zu bleiben – an die frische Luft. Werden dabei die Bestimmungen von zwei Metern Abstand sowie Grüppchenbildung bis maximal fünf Personen eingehalten?

Luzern: Gerade am See würden sich viele Menschen nicht an die Verordnung des Bundesrates halten, bestätigt die Luzerner Polizei. Auch auf Sportplätzen seien immer wieder Gruppen anzutreffen. Am Samstag habe die Luzerner Polizei gegen 100 Meldungen bezüglich Personen erhalten, die sich nicht an die Vorgaben halten.

Nidwalden: Grossmehrheitlich würden sich die Nidwaldnerinnen und Nidwaldner aber an die Vorschriften des Bundes halten. «Unsere Patrouillen haben vereinzelt Situationen angetroffen, in denen sie einschreiten oder auf die Regeln hinweisen mussten», sagt Andreas Murer, Pikettchef Verkehrs-/Sicherheitspolizei bei der Kantonspolizei Nidwalden auf Anfrage.

Obwalden: Die Kantonspolizei Obwalden will am Montag eine Bilanz ziehen.

18:12 Uhr

48 Infizierte und drei Geheilte in Uri

Der Kanton Uri verzeichnet aktuell 48 mit dem Coronavirus infizierte Personen. Sieben davon sind hospitalisiert, wie der Kantonale Führungsstab am Samstag mitteilt. Drei Personen wurden als geheilt aus der Quarantäne entlassen.