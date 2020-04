Serie Zentralschweizer erzählen aus dem Corona-Alltag: «Tulpen verblühen, Setzlinge müssen kompostiert werden» Das Coronavirus betrifft die Zentralschweizer Bevölkerung. In unserer Serie lassen wir sie ihren Alltag beleuchten. Heute: Ein Biogärtner. Aktualisiert 15.04.2020, 06.56 Uhr

«Normalerweise bin ich am Freitagmorgen immer am Horwer Wochenmarkt, dort verkaufe ich im Frühling nicht nur Schnittblumen, sondern auch Gemüse und Gemüsesetzlinge, alles in Bioqualität.

Emanuel Zimmermann in der Biogärtnerei in Horw. Bild: PD

Wegen dem von Bundesrat verordneten Lockdown ist das leider nicht mehr möglich. Ich darf im Moment keine Schnittblumen mehr verkaufen, auch nicht mehr ab Hof. Bei den Gemüsesetzlingen habe ich aufgehört, weitere Sätze zu produzieren. Ein Teil der Gemüsesetzlinge davon wird noch ausgepflanzt, der Rest muss leider kompostiert werden. Die Tulpen verblühen, da lässt sich leider nichts machen. Da erleide ich momentan einen fast 100-prozentigen Ertragsausfall.

Frühling ist auch bei uns Hochsaison. Beim Anbau unserer Freiland-Schnittblumen verzichten wir vollständig auf chemische und synthetische Gifte und arbeiten ausschliesslich mit natürlichen Methoden. Unsere Enten etwa reduzieren den Schneckenbestand optimal, so dass die Kulturen keinen Schaden nehmen. Die Katzen Nora und Tiger sind sehr aufmerksam und schauen, dass die Mäuse nicht Überhand nehmen.

Im Moment sind bei uns gerade Tulpen, Hyazinthen, Osterglocken aktuell. Dann sehr viel Schnittpflanzen wie etwa Kirsch- und Pfirsichblüten, Schneeball-Sträucher, deren blühende Triebe man jetzt schneiden kann oder auch Kirschzweige, die zum Beispiel mit Tulpen kombiniert wunderbare Blumensträusse abgeben – oder abgeben würden. Denn momentan fällt auch die Belieferung von Grossabnehmern wie Detaillisten weg, weil die ja auch keine Pflanzen mehr verkaufen dürfen.

Ich habe zwei Festangestellte, eine Gärtnerin und eine Lehrtochter. Die beiden sind im Moment mit Kompostierarbeiten beschäftigt, darüber hinaus packen sie auch auf meinem Landwirtschaftsbetrieb mit an. Wir haben Hochstammobstbäume, und wir produzieren Heu für eine kleine Pferdepension. Zum Glück habe ich noch dieses Standbein, so kann ich meine Angestellten trotz Einbruch des Blumen- und Gemüsegeschäfts weiterbeschäftigen.

Bild: PD

Diversifizierung ist sicher immer ein Vorteil. Ich bin eher ein Sommergärtner, habe auch viele Sommerblumen, die jetzt erst wachsen - beispielsweise Sonnenblumen. Ich hoffe, dass sich die Lage bis dann wieder etwas normalisiert hat. Sonst wird es dann auch für mich eng. Die Luzerner Kantonalbank hat mir einen Überbrückungskredit gesprochen. Das hilft mir, so habe ich wenigsten im Moment keinen finanziellen Stress.

Ich bin noch relativ gut dran, andere Gärtner sind viel mehr als ich auf das Frühlingsgeschäft ausgerichtet. Bei den meisten Gärtnereien ist während der Monate März bis Mai Hauptsaison, in der rund 80 Prozent vom Jahresumsatz erzielt werden. Im Vergleich dazu habe ich Glück im Unglück, wenn bis im Sommer alles wieder normal läuft.»

Aufgezeichnet von David von Moos

Zur Person: Emanuel Zimmermann (53) von der gleichnamigen Biogärtnerei in Horw (www.bioblumen.ch) produziert hauptsächlich Schnittblumen und verkauft diese an lokale Abnehmer und an Grosshändler in der ganzen Schweiz.

Joël Wyss: «Wir sind ein Werbe- und Kommunikationsdienstleister und beraten unsere Kunden vor allem im Online-Bereich. Wachstum kam für uns nie an erster Stelle, für uns stand immer Kreativität und Qualität im Zentrum. So hat sich das mit dem eigenen Unternehmen in einem schleichenden Prozess ergeben. Unser Unternehmen ist noch relativ jung, uns gibt es erst seit knapp zwei Jahren. Mittlerweile sind wir drei Vollzeitangestellte und rund zehn Freelancer, die uns projektbasiert unterstützen.»

«Wegen dem Corona-Virus und den damit verbundenen Massnahmen sind wir jetzt höchstens noch zu dritt im Büro. All unsere Freelancer arbeiten im Homeoffice. Abgesehen davon gehen wir aber normal unseren Aufträgen nach. Natürlich bekommen auch wir die Krise zu spüren. Langfristige Projekte laufen zwar weiter, wir bekommen aber viel weniger spontane Aufträge. Die freiwerdenden Ressourcen nutzen wir, um unsere treuen Kunden etwas zurück zu geben und diese Beziehungen zu pflegen. Von dieser Pro-Bono-Aktion profitieren beispielsweise unsere Kunden Heimat Tabak oder Lattesso.»

Lars Kienle (links) und Joël Wyss. Bild: PD

Lars Kienle: «Wir merken, dass uns der persönliche Austausch mit unseren Kunden und Mitarbeitern fehlt. Beim Marketing, wo viel zwischen den Zeilen passiert, ist es schon sehr wichtig, dass man zusammen an einem Tisch sitzt. Das geht jetzt halt momentan leider nicht. Insofern ist Homeoffice in unserer Branche nicht wirklich eine Lösung. Auf der persönlichen Ebene aber kann ich der ganzen Sache auch viel Positives abgewinnen. Für mich hat das wahnsinnig viel mit Entschleunigung zu tun. Ich bin viel unterwegs. Das Virus sorgt für sowas wie eine Art Zwangspause. Das zwingt uns, den Alltag viel bewusster zu leben. Speziell ist an der derzeitigen Situation, dass wir die Coronakrise auch beruflich begleiten dürfen. Wir beraten und begleiten den kantonalen Führungsstab des Kantons Nidwalden im öffentlichen Auftritt. Da ist alles etwas anders als sonst.»

Joël Wyss: «Sie sind auf uns zugekommen und sagten, sie wollten Möglichkeiten, um ihre Botschaften noch effektiver zu übertragen. Für uns ist das nicht zuletzt sehr interessant, weil wir so die Krise aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten und miterleben dürfen. Krisenkommunikation muss nicht immer todernst, sondern darf auch kreativ und verspielt sein.»

Aufgezeichnet von David von Moos

Zu den Personen: Die beiden Jungunternehmer Joël Wyss (20) und Lars Kienle (21) sind Co-Geschäftsführer der Marketingagentur «Neum». Kienle hat an der Zürcher Hochschule der Künste und Wyss an der Hochschule Luzern – Wirtschaft studiert. Beide haben sie ihr Studium zugunsten des eigenen Unternehmens aufgegeben.

Seit dem Lockdown am 16. März hat sich die Arbeit im Betrieb langsam angepasst. Zum Glück dürfen wir, wenn auch reduziert, noch weiterarbeiten. Jedoch gehen die Aufträge sukzessiv zurück, sei es mangels Bestellung oder sei es, weil gewisse Lieferanten aus dem Ausland die Lieferungen von Gütern eingestellt haben.

Durch diesen Rückgang gibt es bei mir auch mehr «Freizeit» im Privatleben. Im Moment durchstöbere ich meine Wohnung auf Dinge, die ich mal ausmisten sollte und der Frühlingsputz kann zudem in Angriff genommen werden.

Bild: PD

Eigentlich hätte ich neben meiner Arbeit ein sehr grosses Projekt auf Ende Mai mitorganisiert. Zusammen mit meinem Verein, der Musikgesellschaft Oberrüti, hätten wir den Aargauischen Musiktag in Oberrüti im Freiamt durchgeführt. Als Mitglied des Organisationskomitees und Präsident der Musikgesellschaft war ich in den letzten Zügen der Vorbereitung. Leider mussten wir Ende März den Musiktag absagen. Da die aktuelle Situation keine Proben für die Vereine zulässt, fanden wir keine bessere Alternative. Eine Verschiebung im selben Jahr ist fast nicht möglich, da eine Koordination mit über 60 teilnehmenden Vereinen und über 2000 Musikantinnen und Musikanten kaum realisierbar ist. Wir haben uns nun entschieden, den Anlass um einige Jahre zu verschieben. Unser Ziel ist es, im Jahr 2024 einen neuen Anlauf zu nehmen.

Durch den frühen Rückzug ist der finanzielle Ausfall noch überschaubar und nicht sehr drastisch wie bei anderen Veranstaltungen. Dennoch sind wir in Abklärung, ob und wie uns der Bund unterstützen kann, damit wir kein Defizit ausweisen müssen. Mit der Durchführung des Musiktages hoffte die Musikgesellschaft auf einen Gewinn, mit dem wir in den kommenden Jahren Investitionen für Instrumente, Uniform und in die Ausbildung der Jugend investieren könnten. Dies bleibt nun aus und der Verein muss die Budgetplanung überarbeiten und allfällige Investitionen um einige Jahre verschieben.

Aufgezeichnet von Pascal Studer

Zur Person: Andreas Fankhauser ist 36 Jahre alt und führt über 13 Jahre die Fankhauser Verpackungs-Service AG. Kernbereich ist die Verpackung von Briefmailings und Paketversände. Fankhauser ist zudem Präsident der Musikgesellschaft Oberrüti.

Ich fahre oft ins Ausland und auf den Strassen in Deutschland, Holland, Frankreich oder Italien gibt es weniger Verkehr. Ich bin praktisch alleine auf der Strasse, so komme ich schneller vorwärts. Aktuell ist für uns Selbstversorgung angesagt. Ich habe einen Grill und 30 Liter Wasser bei mir im Lastwagen. Die Tankstellen und Raststätten sind teilweise geöffnet. Ich meide sie aber im Moment, wenn ich kann. Ich halte Abstand und achte sehr auf die Hygiene. Ich habe nicht Angst, aber schon grossen Respekt vor der aktuellen Lage.

Bild: PD

Berufskollegen, die Lebensmittel transportieren, haben gerade mehr als üblich zu tun. Seit die Bahn nicht mehr regelmässig fährt, verschiebt sich besonders der Transport von frischen Lebensmitteln auf die Strasse, im internationalen Verkehr. Ich chauffiere oft Güter für die Pharmabranche und habe in etwa gleich viel Arbeit wie sonst auch. Mundschutz und Latexhandschuhe habe ich immer dabei. Bei bestimmten Pharmabetrieben in der Schweiz ist das sowieso Vorschrift. Wenn ich im Ausland, etwa in Italien oder Griechenland sehe, dass die Leute einen Mundschutz tragen, tu ich das auch.

An der Grenze kommt es manchmal zu Schlangen, beispielsweise vor dem Zollbüro. Da merkt man, dass Chauffeure aus anderen Ländern keinen Sicherheitsabstand kennen. Andererseits war ich kürzlich auf einer Fähre von Italien nach Griechenland. Da wurde ich bei der Polizei in Italien und bei der Fährgesellschaft registriert und jeder Chauffeur erhielt ein eigenes Zimmer inklusive Dusche.

Ich finde es schön, dass wir zurzeit mehr geschätzt werden. Unser Beruf, unsere Arbeit geht sonst oft vergessen. Erst wenn etwas passiert wie die Krise jetzt, denken die Menschen wieder nach. Wir erhalten nun mehr Aufmerksamkeit. Ich merke dies auf der Strasse, erhalte beispielsweise öfter Vortritt. Langfristig hat die Krise wohl aber wenig Einfluss auf die Gesellschaft. Einige Leute halten die aktuellen Regeln ja gar nicht ein, dann wird sich auch nichts an ihrer Einstellung ändern.

Als Chauffeur ist es schwierig, ein Hobby zu verfolgen. Aber ich bin ein leidenschaftlicher Fussballfan. Wenn immer möglich, besuche ich die Spiele. Das fällt jetzt natürlich komplett weg. Dafür sehe ich meinen Junior häufiger.

Aufgezeichnet von Sandra Peter

Zur Person: Samuel Künzli (49) aus Dagmersellen ist gelernter Strassentransportfachmann (frühere Bezeichnung Lastkraftwagenfahrer). Er arbeitet als Lastwagenchauffeur seit er 18 Jahre alt ist und fährt für die Blättler Transport AG in Littau unter anderem mit Pharmaprodukten nach Holland und mit Lebensmitteln zurück in die Schweiz.

Wenn es gut läuft, kann ich einen Tag in der Woche ins Labor, um Daten zu erheben. Die meiste Arbeitszeit verbringe ich im Home Office zu Hause in Ennetbürgen. Das erfordert viel Disziplin, ist jedoch auch eine Chance, ungestört und effizienter arbeiten zu können. Der soziale Kontakt zu meinen Arbeitskollegen fehlt mir jedoch schon.

Bild: PD

Ab Juli darf ich im Ennetbürger Gemeinderat mitwirken. Als junger Mensch möchte ich meinen Beitrag leisten und unsere Zukunft mitgestalten, weshalb ich 2012 in den Vorstand der FDP Ennetbürgen eingetreten bin. Es ist nicht selbstverständlich, dass es uns in der Schweiz so gut geht und ich hoffe, dass die Leute diesen Umstand nun umso mehr schätzen lernen.

Die wichtigste Aufgabe der Politik ist es zurzeit, die gesamte Bevölkerung auf denselben Nenner zu bringen. Während sich die ältere Generation vor allem aus gesundheitlichen Gründen aktiv vor dem Virus schützen muss, dürfen wir Jungen nicht durch eine «Wir werden eh nicht krank»-Mentalität und egoistisches, rücksichtsloses Verhalten zur weiteren Verbreitung beitragen. Solidarität ist jetzt von allen gefragt. Denn das Ignorieren der umzusetzenden Massnahmen ist ein Schlag ins Gesicht all jener medizinischer Fachkräfte an vorderster Front der Krise, die aktuell – und das für unser aller Wohl – fast schon Unmenschliches leisten.

Ich möchte, dass wir als Gesellschaft miteinander und nicht gegeneinander agieren. Die Corona-Krise ist ein gutes Beispiel dafür. Die Menschen merken, wie wichtig soziale Kontakte sind. Ich wünsche mir, dass man nach dieser Krise bei Streitigkeiten wieder mehr miteinander redet, ehe man direkt mit Einsprachen oder dem Anwalt droht.

In meiner Freizeit hat sich nicht viel verändert. Ich habe schon früher gerne Games gespielt. Einfach mein Sportprogramm hat sich nach Innen verlagert – das aber auch wegen den kälteren Temperaturen. Während ich sonst viel auf dem Mountainbike unterwegs bin, bin ich jetzt halt auf dem Cross-Trainer. Und natürlich vermisse ich die Zeit mit meinen Kollegen. Im Mai werde ich 30, das hätte mit einer grossen Party gefeiert werden sollen. Diese muss ich nun halt verschieben. Hauptsache ist, wir können das irgendwann gemeinsam nachfeiern. Das Motto wäre 5 vor 30 gewesen. Jetzt wird es halt 5 nach 30 sein.

Aufgezeichnet von Zéline Odermatt

Zur Person: Andreas Kälin (29) ist in Ennetbürgen (NW) wohnhaft und aufgewachsen und wird dort ab Juli im Gemeinderat tätig sein. Er arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Luzern T&A in Horw.

Für Menschen da zu sein, unabhängig davon in welcher Situation sie sich befinden, ist eine Herzensangelegenheit für mich. Als körperzentrierte psychologische Beraterin gehört es zu meinem Berufsalltag. Zu spüren, dass ich etwas bewirke, berührt mich jeweils sehr. Auch die Gespräche über die individuellen Lebensgeschichten schätze ich enorm. Die Beratungsgespräche führe ich in den Praxisräumen in der Neustadt oder draussen als «Walk to Talk» durch. Situationsbedingt ist es jetzt aber gerade sehr ruhig und die Beratungsgespräche finden per Telefon oder Videochat satt. Ich stelle jedoch fest, dass persönliche Begegnungen bevorzugt werden, wodurch ich momentan nur wenige Termine habe.

Annina Gutmann arbeitet als psychologische Beraterin in Luzern.

Bild: Eveline Beerkircher, Luzern, 2. April 2020

Doch auch in Zeiten des Coronavirus gehe ich meiner Berufung

– für die Menschen da zu sein – nach, auch wenn unter anderen Umständen und unbezahlt. So bin ich beim Helfernetzwerk von Vicino Luzern registriert und gehe für ältere Menschen einkaufen, Medikamente holen oder telefoniere mit ihnen. Ich erlebe hierbei sehr berührende Momente. Beispielsweise sind die Einkaufszettel oft mit sehr viel Liebe verfasst und die Dankbarkeit der Hilfebedürftigen ist rührend.

Immer wieder komme ich auch in Gespräche mit älteren Menschen, vom Balkon aus, an der Tür mit Abstand oder am Telefon. Ich spüre dabei eine sehr grosse Wertschätzung und merke, dass ihr Bedürfnis nach einer Gesprächspartnerin meistens fast ebenso gross ist wie dasjenige nach einer Einkaufsbotin. Dabei erlebe ich, dass viele der älteren Menschen gerne jemanden zum Austausch hätten und sich nicht hilfebedürftig fühlen möchten.

Ich schätze die momentane Solidarität und Hilfsbereitschaft zwischen den Menschen sehr, denn nicht für alle gehört dies zum Arbeitsalltag wie bei mir. Ich bin überzeugt, dass die Coronakrise Vielen die Augen öffnet, sich mehr Gedanken um ihre Mitmenschen zu machen und dies auch in einer «gewöhnlichen» Zeit beizubehalten. Wieso nicht einfach mal bei einem älteren Nachbarn anrufen, Hilfe anbieten oder einfach nur ein bisschen Plaudern?

Es sind auch andere Kleinigkeiten, die eine gegenseitige Achtsamkeit und Verbundenheit der Menschen erkennen lassen. So habe ich im Wald aufmunternde Plakate von Kindern entdeckt oder erlebt wie in Innenhöfen musiziert wurde. All dies können wir als etwas Gutes in dieser Zeit für die Zukunft mitnehmen.

Aufgezeichnet von Raissa Bulinsky

Zur Person: Annina Gutmann (30) ist ang. ganzheitliche psychologische Beraterin und lebt in Luzern. In der Neustadt hat sie ihre eigene Praxis. Auch in Coronazeiten ist sie für andere Menschen da und engagiert sich bei Vicino Luzern.

Marina Hauser beliefert mit einem Lastenvelo die Kunden. Bild: PD

«Vor drei Wochen noch hatte ich Vieles rund um das Coronavirus für mediale Übertreibung gehalten. Dann schlossen die Schulen und viele Läden. In diversen Ländern wurden Grenzkontrollen eingeführt. Darunter auch in Argentinien, wo mein Freund auf einer Radreise war. Plötzlich musste alles schnell gehen. Über Umwege schaffte er es aber mit regulären Verbindungen zurück in die Schweiz. Da wurde mir bewusst, dass Covid-19 nicht zu unterschätzen ist.

In meinem Alltag hat sich jedoch nicht viel geändert. Mein Teilzeitstudium läuft weiter im Fernunterricht. Auch arbeiten kann ich noch. Bei meinRad dürfen wir weiterhin Mittagsmenüs via Lastenvelo verkaufen sowie Lieferungen unserer Produkte ausführen. An den Mittagen während den Verkäufen der Menüs begegne ich verschiedenen Menschen. Es ist spannend, durch Gespräche zu erfahren, wie jede und jeder auf seine Art mit der neuen Situation umgeht. Einige reagieren mit Wut und fühlen sich machtlos. Andere sind optimistisch eingestellt und geniessen die neu gewonnene Zeit. Besonders schön finde ich die Bildung von neuen Plattformen, auf denen sich Junge zusammentun, um älteren Menschen zu helfen.

Ich finde, diese «ausserordentliche Lage» soll auf jeden Fall ernst genommen werden. Gleichzeitig ist es wichtig, positiv zu bleiben und auch die Chancen, die sich bieten, zu erkennen und zu nutzen. Zum Beispiel Dinge zu tun, die schon lange auf der To-do-Liste standen. Ich zumindest nutze die Zeit zum Joggen und zum Lesen, Kochen, Ausmisten und um kreativ zu sein.»

Aufgezeichnet von Pascal Studer

Zur Person: Marina Hauser arbeitet neben ihrem Studium für meinRad und verkauft auf den Strassen von Luzern frische Säfte, Suppen, Smoothies und mehr. Während ihrer Arbeit tauscht sie sich regelmässig mit Leuten über die Corona-Pandemie aus. Die 25-Jährige wohnt in Luzern.

«Wir beschäftigen sowohl im Caritas Wohnen (Brocki) als auch im Caritas Markt Programmteilnehmer vom RAV, Sozialamt und gelegentlich von der IV. Wir bieten Ihnen die Chance, ins Berufsleben zurückzufinden oder schneller wieder eine Arbeitsstelle anzunehmen um sich beim RAV abzumelden. Momentan dürfen wir das Caritas Brocki leider nicht betreiben. Da geht viel Umsatz verloren, welcher uns für die Hilfe der Armutsbetroffenen fehlt. Ein Teil der Beschäftigten muss Zu Hause bleiben. Das Ganze stellt mein Team und mich vor grosse Herausforderungen. Um die Vorsichtsmassnahmen des Bundes einzuhalten, waren einige Umstrukturierungen im Betrieb nötig.

Unser oberstes Ziel besteht darin, den Caritas Markt trotz allem weiterhin einwandfrei am Laufen zu halten – unsere Kundschaft ist auf dieses Angebot angewiesen. Pro Tag packen hier deswegen 15 Leute mit an. Türklinken und Einkaufskörbe müssen desinfiziert, eine Eingangskontrolle gemacht und der Laden betreut werden. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, haben wir eine «Schleuse» eingerichtet. Sie führt durch das Caritas Brocki in den Caritas Markt.

Da wir jeweils nur fünf Personen auf einmal in den Markt lassen dürfen, ist die Schlange in der Schleuse lang. Dort schaue ich zum Rechten und betreue unsere Kundinnen und Kunden. Dafür musste ich zwar viele meiner administrativen Aufgaben auf Eis legen. Das Schöne (und eigentlich Paradoxe) an der ganzen Situation ist aber: In Zeiten von Social Distancing und Homeoffice bin ich unseren Kundinnen und Kunden näher denn je. Da wurde ich nun schon in so manches spontane Gespräch verwickelt und habe viel über die Schicksale armutsbetroffener Menschen erfahren. Es ist erstaunlich, wie schnell es mit einem finanziell bergab gehen kann.

Da ich ein positiver Mensch bin, mache ich mir grundsätzlich keine Sorgen wegen des Coronavirus. Ich nehm’s vorweg und mache gemeinsam mit meinem Team das Beste aus dieser Situation. Ich mache mir eher Gedanken um Leute, die davon hart getroffen sind. Jene, die ihren Job verlieren oder wegen ihrer reduzierten Pensen ihre Mieten nur noch mit Müh und Not zahlen können. Wie lange wird die Krise anhalten? Wie lange werden sich Menschen durch schwierige finanzielle Situationen kämpfen müssen? Die Krise zeigt uns, dass vieles nicht selbstverständlich ist. Und dass niemand vor dem Corona sicher ist, egal wie viel Geld man hat.»

Aufgezeichnet von Linda Leuenberger

Zur Person: Irène Meuris ist Standortleiterin von Caritas Wohnen und vom Caritas Markt Luzern. Als solche ist sie normalerweise vor allem mit administrativen Aufgaben beschäftigt.

Severin Hofer mit seiner Brille aus Zeitung. Bild: PD

Auch der Kindergarten betreibt jetzt «Home Schooling». Für mich als Kindergärtner ist das eine neue Herausforderung. Was kann ich den Kindern per Video vermitteln? Womit können wir arbeiten? Nicht jedes Kind hat Unmengen an Bastelmaterial zuhause. Schnell kam mir aber in den Sinn, was die meisten Familien zuhause haben: Zeitungen.

So entstand die Idee zu meinen «Zauberzeitungen»-Videos. Das Konzept ist einfach: in jeder Folge zaubert meine Zeitung etwas Neues oder es kommt mir eine Idee. Die Videos sind kurz, sie sollen für die Kinder leicht verständlich sein und nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Schliesslich ist das Ziel, dass die Kinder selbst aktiv werden.

Anfänglich war die «Zauberzeitung» nur für meinen Kindergarten gedacht, doch das Feedback von Kindern, Eltern und Kollegen war so positiv, dass ich mich dazu entschied, die Videos öffentlich zu machen. Auf meinem Youtube-Kanal erscheint pro Tag eine Folge, mittlerweile sind es schon 14. Die Rückmeldungen machen grossen Spass. Zu sehen, was die Kinder für Ideen mitnehmen und selber basteln, ist der schönste Teil der «Zauberzeitung».

Die Geschichten der «Zauberzeitung» sollen Kinder anregen, selber zu basteln, selber Geschichten zu erfinden. Denn gerade jetzt ist es wichtig, dass man nicht vergisst, sich Geschichten auszudenken und zu erzählen. Die «Zauberzeitung» bietet die Möglichkeit, für einen kurzen Moment in eine ganz andere Welt einzutauchen.



Ich habe insgesamt 18 Videos produziert, dann ist für’s erste Schluss. Doch wer weiss, vielleicht mache ich noch mehr. Ich spiele einfach weiter, so wie die Kinder.



Aufgezeichnet von Sandro Renggli

Zur Person: Severin Hofer (25) arbeitet Teilzeit in einem Kindergarten im Kanton Zug. Er denkt sich gerne Geschichten aus und teilt sie mit seinen Mitmenschen. Manchmal gibt es dafür sogar Applaus.

Samuele Fenu (rechts) mit seiner Frau bei der Aufzeichnung eines Video-Trainings für deren Kunden. Bild: PD

Als Masseur kann ich momentan nicht für meine Kunden da sein – seit dem 9. März ist meine Praxis zu und Alternativen gibt es kaum. Ich könnte Übungen vorzeigen oder per Video für meine Kunden bereitstellen. An eine Massage kommt ein solches Angebot aber nicht annähernd heran. Anders sieht das bei meiner Frau aus: sie ist Fitnesscoach, bietet beispielsweise Pilates-Trainings an.

Sie ist ebenfalls selbständig und macht nun immerhin von zu Hause aus Video-Trainings für ihre Kunden. Meine Aufgabe dabei: filmen und fotografieren. Ein Bereich, der mich schon immer interessiert hat, den ich jetzt vertieft entdecken kann.

Meine Frau und ich gehen momentan nicht aus dem Haus. Sie ist schwanger und ich bin Diabetiker, gehöre also zur Risikogruppe. Ich muss sagen: Ich bin glücklich, jetzt zu Hause zu sein. Die Gesundheit steht an oberster Stelle und ich will bei meiner Frau sein. Da ich etwas Geld angespart habe, komme ich einige Monate ohne Arbeit und Einkünfte gut über die Runden. Zudem hat mir meine Vermieterin die Miete für die Praxis erlassen, wofür ich sehr dankbar bin.

Meine Eltern und meine beiden Brüder leben in Italien. Dort ist alles noch viel schlimmer und die Regeln viel restriktiver. Ich hoffe sehr, dass die Schweiz dieses Virus nicht auf die leichte Schulter nimmt. Das ist eine grosse Sache: Wir sind in einem Krieg und können einfach nur warten.

Aufgezeichnet von Janick Wetterwald

Zur Person: Samuele Fenu ist 40 Jahre alt und wohnt zusammen mit seiner Frau in der Stadt Luzern. Fenu betreibt seit 2016 als Selbständiger eine Massagepraxis in der Stadt.

Am 29. Dezember 2019 habe ich mir meinen langjährigen Traum, mit dem Segelboot auf Weltreise zu gehen, endlich erfüllt. Mit drei Bekannten startete ich von Portugal aus über den Atlantik. Mittlerweile bin ich in der Karibik angelangt, wo ich bis Ende Mai von Insel zu Insel segeln wollte. Danach war der Plan, das Boot in Curacao auszuwassern, weil es dann hier wegen der Hurrikan-Saison ziemlich ungemütlich wird. Die Coronapandemie hat mir aber einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht: Ich sitze am Pointe-a-Pitre in Guadeloupe fest.

Werner Ottiger sitzt mit seinem Segelboot in der Karibik fest – und kann der Situation dennoch viel Positives abgewinnen. Bild: PD

Da die Insel zu Frankreich gehört, gelten auch hier die strengen Ausgangsbeschränkungen unseres Nachbarlandes. So darf ich das Boot nur noch zum Einkaufen verlassen. Kontrolliert wird durch die Polizei mit Patrouillen per Boot und aus der Luft. Ähnlich wie in Italien gibt es auch hier ein Ritual zur Coronakrise: Jeweils um 20 Uhr werden die Bootsirenen gehupt.

Viele Segler werden mit Blick auf die Hurrikan-Saison langsam nervös. Hier zu bleiben ist keine gute Option. Und wenn wir nicht zu Hurrikan-sicheren Inseln wie etwa die Inselgruppen Aruba, Bonaire und Curaçao segeln können, bleibt die Rückreise nach Europa. Es hat sich deshalb auch eine Whatsapp-Gruppe gebildet. Da die Crew für die Atlantiküberquerung zurzeit nicht eingeflogen werden kann, machen sich viele Sorgen, dass sie ihr Boot hier lassen müssen. Denn alleine sind drei bis vier Wochen auf hoher See sehr hart. Wirklich Sorgen mache ich mir trotz allem nicht. Ich nehme es wie es kommt und hoffe, dass ich im Sommer meine Familie wiedersehe.

Zurzeit kann ich der Situation viel Positives abgewinnen. Ich kann Reparaturarbeiten an meinem Segelboot erledigen, die ich bisher aufgeschoben habe und es ist spannend auf diese Weise Kontakte zu anderen Seglern aufzubauen. So trifft man sich immer wieder beim lokalen W-lan Hotspot, natürlich mit gebührendem Abstand. Ausserdem ist es einfach, bei warmer Karibik-Sonne im Gesicht das Positive zu sehen.

Aufgezeichnet von Jessica Bamford

Zur Person: Werner Ottiger (57) war bis zu seiner Frühpension im vergangenen Sommer Elektroingenieur und Mitglied der Geschäftsleitung seines Betriebs. Seither reiste er von Deutschland aus der Europäischen Küste nach bis nach Portugal und segelte während mehreren Monaten im Mittelmeer, bevor er zur Atlantiküberquerung aufbrach.

«Meine Tanzkurse in den Studios in Luzern und in Basel fallen aus. Der Outdoor-Fitnesskurs liesse sich mit maximal fünf Personen theoretisch noch anbieten, wenn Abstand- und Hygienevorschriften eingehalten würden. Das ist aber knifflig, und es würde sich in der momentanen Situation auch falsch anfühlen. Jetzt biete ich die Fitnesskurse als Online-Livestream an. Dabei kam ich mir zunächst schon schräg vor. Da zählte ich einen Countdown runter oder schrie in meiner Wohnung vor dem Bildschirm motivierende Parolen, dabei war physisch niemand anwesend. Mittlerweile kann ich dank einer Kooperation mit der Musical Factory Luzern deren Studio für die Online-Fitnesskurse nutzen:

Jacqueline Heutschi unterrichtet zur Zeit via Bildschirm im Live-Stream. Bild: Jakob Ineichen, Luzern, 1. April 2020

Es ist gerade in einer solchen Zeit wichtiger denn je, körperlich und auch mental gesund zu bleiben. Erste Feedbacks zeigen, dass viele eine Verabredung zum Training und Unterstützung schätzen. Es hilft, die Work-outs auch tatsächlich durchzuziehen. Es geht darum, zu coachen und dass sich die Leute hinter dem Bildschirm nicht alleingelassen fühlen. Meine Tanzkurse kann ich mir momentan noch nicht via Stream vorstellen. Denn beim Tanzen machen der persönliche Kontakt zu den Menschen im Raum, die Energie, die direkte Interaktion einen noch grösseren Unterschied als im Fitnessbereich. Ich hoffe, dass meine Leute mir treu bleiben und wieder einsteigen, sobald das wieder möglich ist. Falls die Situation länger anhält, werde ich mir vielleicht aber auch dafür etwas Neues überlegen.

Zu Beginn der Krise war ich blockiert. Ich wollte zwar Dinge anpacken, organisieren, aufgleisen. Ich habe das aber nicht hingekriegt und ging alle 15 Minuten online, um auf dem Laufenden zu sein und um herauszufinden, was gilt. Ich checkte alles, von Pontius bis Pilatus. Anfangs war das sehr verwirrend und nicht fassbar, vor allem in der ersten Woche. Dann habe ich mir die Zeit für Social Media und Nachrichten portioniert und konzentriere mich nun wieder auf meinen Alltag. Weil ich aktuell arbeitstechnisch nicht ausgelastet bin, hüte ich zeitweise die Kinder meiner Freundinnen.

Da ich schon lange selbstständig arbeite, bin ich es gewohnt, meinem Tag selber eine Struktur zu verleihen. Das ist nichts Neues. Auch mit Existenzängsten und finanziellen Sorgen ist man als Selbstständige im künstlerischen Bereich oft konfrontiert. Ich bin froh, dass ich nicht noch für Angestellte oder Kinder sorgen muss. Dennoch ist die aktuelle Situation eine besondere Herausforderung und die Ungewissheit verunsichert. Alle Aufträge, etwa für Workshops oder Veranstaltungen, fallen für unbestimmte Zeit aus. Ich reiche auf jeden Fall das Formular für Erwerbsersatzentschädigung infolge des Coronavirus ein. Ich bin auch ausgebildete Primarlehrerin und übernehme ab und zu Stellvertretungen. Demnächst hätte ich eine solche Stelle angetreten. Da ist nun aber ebenfalls offen, wie es weitergeht. Wenn es hart auf hart kommen sollte, müsste ich Unterstützung von meiner Familie annehmen.

Ich mache mir natürlich Gedanken, welchen Einfluss die Coronakrise langfristig auf die Gesellschaft und den Einzelnen hat. Ich hoffe, dass Menschen, die jetzt an ihre Grenzen stossen, sich nicht scheuen, Hilfe anzunehmen. Egal, in welchem Bereich. Mehr zur Verfügung stehende Zeit kann aber für jeden auch eine Chance sein. Zeit bedeutet Musse, um etwas entstehen zu lassen, Ideen zu verfolgen, neue Konzepte zu entwickeln, kreative Lösungen zu finden. Dies kann man schon jetzt in vielen Lebensbereichen beobachten, was mich sehr inspiriert. Eine Krise bedeutet auch Wachstum. Oft entsteht Schönes und Berührendes in Extremsituationen – und dies ist definitiv eine.»

Aufgezeichnet von Sandra Peter

Zur Person: Jacqueline Heutschi (40) aus Luzern ist als selbstständige Choreografin und Tänzerin tätig und leitet Tanz- sowie Fitnesskurse, teilweise inspiriert von Yoga. Sie ist zudem ausgebildete Primarlehrerin. www.jaheutschi.com @jh_dancer_choreographer

Lino Martschini und sein Töchterchen Riley Rose. Bild: PD

Seit knapp zwei Wochen befinde ich mich mit meiner Frau Cynthia und Tochter Riley Rose im kanadischen Peterborough. Dort habe ich auch Cynthia früher kennen gelernt. In der Schweiz erhaschten wir gerade noch einen der letzten Flüge nach Nordamerika. Seitdem dürfen nur noch kanadische Staatsbürger oder Familienangehörige einreisen. Das Flugzeug war fast leer, eine spezielle Situation. Wir sind in Selbst-Quarantäne, aber vollkommen gesund. Man muss die Gefahr ernst nehmen, die Gesundheit hat oberste Priorität. Mit einem Kind verhält man sich noch vorsichtiger, deshalb gehen wir kein Risiko ein.

Da wir das Haus vorerst nicht verlassen dürfen, kauft für uns die Familie meiner Frau Lebensmittel ein. Das klappt prima, uns fehlt es an nichts. Via Medien verfolge ich auch die Situation in der Schweiz. Sie ähnelt der hiesigen Lage: Das öffentliche Leben ist lahmgelegt: Restaurants, Bars, Geschäfte, Schulen, Freizeit- und Sportanlagen: Alles hat geschlossen. Auf den Strassen halten sich nur noch wenige Menschen auf. Nichts ist wie vorher. Es beschäftigt mich. Es führt uns alle vor Augen, wie gut es uns eigentlich geht. Manchmal schätzen wir unsere Privilegien zu wenig.

Das Coronavirus hat unser alltägliches Leben komplett auf den Kopf gestellt. Nun gilt es, damit umzugehen und geduldig zu bleiben. Das Positive an der aktuellen Situation: Wir können viel Zeit als Familie verbringen. Ich spiele oft mit meinem Töchterchen, das in diesen Tagen fünf Monate alt wird. Verbarrikadiert sind wir nicht. Wir haben eine Terrasse und einen Garten und können dort ab und zu frische Luft schnappen. Die Zeit bis zum Sommer verbringe ich hier.

Es ist unklar, wann wir mit der Vorbereitung für die neue Saison beginnen können. Momentan halte ich mit Home-Workouts meinen Körper auf Betriebstemperatur. Natürlich vermisse ich Eishockey. Normalerweise wäre jetzt Playoff-Zeit, das Saison-Highlight für jeden Spieler. Ich freue mich darauf, meine Teamkollegen hoffentlich bald wieder zu sehen.

Aufgezeichnet von Philipp Zurfluh

Zur Person: Lino Martschini (27) ist in Luzern aufgewachsen und steht seit 2012 beim EV Zug unter Vertrag.