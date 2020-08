Die Gesundheitsdirektoren der Zentralschweizer Kantone haben am Mittwochmorgen an einer gemeinsamen Telefonkonferenz entschieden, dass es keine Maskenpflicht in den Zentralschweizer Läden und Geschäften geben soll. Die Kantone appellieren an den gesunden Menschenverstand der Bevölkerung.

Stefanie Geske 05.08.2020, 13.40 Uhr