Schwerpunkt Zentralschweizer Kantone verkünden nach Machtwort des Bundes unterschiedliche Regeln Luzern, Obwalden und Schwyz verschärfen in der Coronakrise zum Teil die Bundesvorgaben. Die anderen Zentralschweizer Stände warten noch ab. Derweil rüsten sich die Spitäler für mehr Covid-19-Patienten.

und Christian Glaus 30.10.2020, 17.09 Uhr

Der Hilferuf aus den Kantonen war laut – auch aus der Zentralschweiz. Der Bund soll einheitliche, verschärfte Massnahmen treffen. Einstimmig forderte die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz zum Beispiel, bei Veranstaltungen nur noch 30 Personen zuzulassen, wie es bereits in Schwyz der Fall ist. Es kam bekanntlich anders: Der Bundesrat definierte am vergangenen Mittwoch eine Grenze von 50 Personen. Nicht unter diese Obergrenze fallen Personen, die bei der Durchführung der Veranstaltung mitarbeiten. Ausgenommen von der Einschränkung sind politische Versammlungen sowie politische und zivilgesellschaftliche Kundgebungen. Wie sich jetzt zeigt, wird der kritisierte Flickenteppich an Massnahmen in unserer Region bestehen bleiben.

Das Luzerner Theater kann vorerst aufatmen: Anders als in Schwyz und Obwalden sind im Kanton Luzern Veranstaltungen mit bis zu 50 Personen noch erlaubt. Pius Amrein (27. August 2020)

Der Obwaldner Regierungsrat kündigte am Freitag an, ab Montag nur noch 30 Personen zuzulassen. In Luzern, Zug, Nidwalden und Uri haben die Regierungsräte die 50er-Grenze noch nicht zu Ende diskutiert. «Die Massnahme ist dringend», sagt die Obwaldner Gesundheitsdirektorin Maya Büchi (FDP) mit Blick auf die steigenden Fallzahlen und Hospitalisierungen. Einheitlichkeit in der Region sei zwar wichtig, es gehe aber darum, die Bevölkerung zu schützen und ein Überlasten des Gesundheitssystems zu vermeiden. Da sei jeder Kanton selber in der Pflicht, sagt Büchi:

«Das ist Föderalismus pur. Ich wünsche mir aber, dass die anderen Kantone auch diesen Weg gehen. Denn das Virus macht nicht an der Kantonsgrenze Halt.»

Dass die Beschränkungen trotz Absprachen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft treten, findet ihre Nidwaldner Amtskollegin Michèle Blöchliger (SVP) nicht schlimm. «Wenn die Regierungsräte von sechs Kantonen innerhalb weniger Tage die gleichen Massnahmen beschliessen, kann man von einem harmonisierten Vorgehen reden.»

Contact-Tracing soll entlastet werden

Dass Luzern die Besuchergrenze noch nicht senkt, freut vorerst Kulturhäuser wie das Luzerner Theater: «Seit unserem Entscheid, auch für 50 Besuchende weiterzuspielen, haben wir sehr viel positiven Zuspruch erfahren», sagt Mediensprecher Severin Barmettler. «Das spornt uns an, dass wir auch weiterhin für unser Publikum da sein dürfen.» Die Schwyzer Regierung äussert sich am Montag ausführlich zu den neuen Bestimmungen des Bundesrats. Als Begründung für die Senkung auf 30 Personen führt die Obwaldner Regierung an, die Erfahrungen des Contact-Tracings hätten gezeigt, dass öffentliche und private Veranstaltungen zu den grössten Treibern der Covid-19-Neuansteckungen gehörten.

Eine «massvolle Eingrenzung der Teilnehmerzahl» sei daher sinnvoll und entlaste die Arbeit des Contact-Tracings. In eine ähnliche Richtung zielt eine Mitteilung der Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz: Eine tiefere Grenze für Anlässe und Veranstaltungen wäre wirksamer. «Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren werden deshalb bei weitergehenden kantonalen Massnahmen die Senkung der Personenanzahl bei Veranstaltungen auf 30 zur Diskussion stellen.»

Im Kanton Luzern herrschen dafür in anderen Bereichen strengere Regeln. So sind Sexbetriebe geschlossen, was jetzt auf Widerstand stösst. Und in Fahrzeugen müssen Personen eine Maske tragen, wenn sie nicht im gleichen Haushalt leben. Eine Regel wird ab heute Samstag aufgeweicht: das Besuchsverbot in Luzerner Spitälern, Alters- und Pflegeheimen. Neu dürfen pro Patient oder Bewohner täglich maximal zwei engste Bezugspersonen empfangen werden. Dies teilte der Luzerner Regierungsrat am Freitag an einer Medienkonferenz mit.

Graf: «Die tun, als gäbe es das Virus nicht. Das ‹verrupft› uns»

Gesundheitsdirektor Guido Graf betonte, dass es jetzt umso mehr gelte, die Übertragungsketten zu unterbrechen. Corona-Ereignisse wie kürzlich im Shoppingcenter Tivoli in Spreitenbach oder bei der Hochzeitsfeier in Schwellbrunn zeigten, dass viele Personen keine Lust mehr auf die Pandemie hätten: «Die tun, als gäbe es das Virus nicht. Das ‹verrupft› uns!» Die Behörden würden alles unternehmen, um die Wirtschaft, die Kultur und die Gesellschaft mit möglichst sanften Auflagen zu schützen. Gleichzeitig werden die Testkapazitäten, das Contact-Tracing und die finanziellen Hilfen hochgefahren. «Aber das Virus stoppen wir so nicht», sage der CVP-Regierungsrat – und appellierte an die Eigenverantwortung.

Dass die Eigenverantwortung nötig ist, zeigte der Luzerner Regierungspräsident Reto Wyss (CVP) auf. Rigide Massnahmen wie in Asien seien in einem freiheitlichen Land wie der Schweiz nicht möglich. Der Preis dieser Freiheit sei nun, sie etwas einzuschränken; also für einmal keine «Party zu machen, als gäbe es kein Morgen und kein Virus mehr». Die Risikopersonen ihrem Schicksal zu überlassen, sei ebenfalls keine Option. Wyss zitierte aus der Bundesverfassung, wonach «frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am Wohl der Schwachen».

Infektiologe zu Zentralschweizer Spitälern: «Personalnot ist das grösste Problem» (avd) Der ungebremste Anstieg der Fallzahlen führt in den Zentralschweizer Spitälern zu einem Anstieg an Covid-19-Patienten – auch in den Intensivstationen. Laut Marco Rossi, Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene im Luzerner Kantonsspital, konnten die Coronapatienten bis jetzt noch weitgehend parallel zum normalen Spitalbetrieb betreut werden. Doch das werde sich wohl ändern. Schon jetzt seien einzelne planbare und nicht dringliche Operationen verschoben worden. Weitere Einschränkungen von Wahleingriffen seien vorgesehen. Das liege nicht an mangelnden Beatmungsgeräten, wie Rossi am Rande der gestrigen Medienkonferenz in Luzern erklärte. «Die Geräte reichen noch länger. Das grösste Problem ist die Personalnot.» Gerade die Betreuung von Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen dauere lange – und binde entsprechend die Ressourcen bei Pflegepersonal und Ärzten. Fachärzte werden umgeschult, Quarantäneregeln gelockert Der Personalknappheit begegnen die Zentralschweizer Spitäler mit zwei Massnahmen: Einzelne Fachärzte, etwa aus dem Anästhesiebereich, werden für die Bedienung an den Beatmungsgeräten für Covid-19-Patienten umgeschult. Und Pflegefachpersonen, die in Quarantäne sind, werden nach einem negativen Testergebnis bei Bedarf zur Arbeit geschickt – «die Quarantäne wird in der Freizeit aber aufrechterhalten», so Rossi. Das Obwaldner Kantonsspital verfügt bekanntlich nicht über eine Intensivstation. Vor der Pandemie wurden die betroffenen Patienten daher häufig nach Luzern verlegt. Jetzt haben die freien Kapazitäten der anderen Zentralschweizer Spitäler laut Rossi ein höheres Gewicht. Demnach tauschen sich die Intensivmediziner täglich über die Kantonsgrenzen hinweg aus. Bei höheren Fallzahlen kommt die Rega zum Zug: Sie verteilt die Intensivpatienten dann schweizweit. Neue Behandlungsmethoden wie jetzt mit Vitamin D würden aufmerksam verfolgt. Erst nach mehreren Studien könne eine Wirksamkeit nachgewiesen werden.

Die Zentralschweizer Gesundheitsdirektorenkonferenz wie auch Vinzenz Graf, der Stabschef des Luzerner Führungsstabs, begrüssen, dass der Bund ab Montag Schnelltests einführen will. Anders als die jetzt im Einsatz stehenden PCR-Tests liefern sie schon innerhalb von 10 bis 20 Minuten ein Resultat. Allerdings sind die Schnelltests nur dann sinnvoll, wenn das Auftreten der Symptome weniger als vier Tage her ist. Und: Wann die Tests in welchen Zahlen verfügbar sind, ist noch unklar.