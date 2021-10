Zentralschweizer Polizeikorps «Bei Verdacht Telefon 117 – Gemeinsam gegen Einbrecher » Da die Zahl der Einbrüche erfahrungsgemäss steigt, sobald die Tage kürzer werden, führen die Zentralschweizer Polizeikorps auch dieses Jahr eine gezielte Aktion gegen Dämmerungseinbrüche durch. 28.10.2021, 14.58 Uhr

Am Dienstag, 2. November, ist nationaler Tag des Einbruchschutzes – deshalb startet die Präventionsaktion «Bei Verdacht Tel. 117 – Gemeinsam gegen Einbrecher», wie das Zentralschweizer Polizeikonkordat in einer Mitteilung schreibt. Die Zentralschweizer Polizeikorps werden dabei in den Abendstunden verstärkt in den Wohnquartieren präsent sein und die Fahndung nach Straftätern intensivieren. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, bei verdächtigen Wahrnehmungen die Notrufnummer 117 zu wählen.