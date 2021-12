Adventszeit Mehr Taschendiebstähle: So können Sie sich schützen In der Adventszeit sind viele Menschen in Einkaufscentern unterwegs, um ihre Weihnachtseinkäufe zu erledigen. Diese Zeit nutzen Taschendiebe für Beutezüge. Damit die Festtage auch die erwartete Freude bereiten, empfehlen die Zentralschweizer Polizeikorps, die persönlichen Wertsachen im Auge zu behalten 01.12.2021, 13.42 Uhr

«Geben Sie Taschendieben keine Chance», schreiben die Zentralschweizer Polizeikorps pünktlich zum Beginn der Adventszeit in einer Mitteilung. Denn: Vor allem in der Vorweihnachtszeit sind viele Trick- und Taschendiebe in und um Warenhäuser unterwegs. Dabei nutzen sie das Gedränge in Läden, auf Weihnachtsmärkten und im ÖV aus. Taschendiebe sind meist in Gruppen unterwegs, durch Ablenkungen wie Anrempeln erhalten ihre Komplizen die Möglichkeit für den Diebstahl.