Schnellere Reaktionszeit dank Zusammenarbeit: Zentralschweizer Rettungsdienste verlängern Pilotprojekt Mehr Einsätze, bessere Auslastung, schnellere Reaktionszeit: Die koordinierten Einsätze der Rettungsdienste der Kantonsspitäler Luzern, Nidwalden, Obwalden und Uri haben sich bewährt. Trotzdem sind noch Optimierungen möglich. Das Pilotprojekt wird deshalb verlängert. 13.02.2020, 11.46 Uhr

(jvf) Seit eineinhalb Jahren testen die Rettungsdienste der Kantonsspitäler Luzern, Nidwalden, Obwalden und Uri den koordinierten Einsatz ihrer Rettungsteams und -fahrzeuge. Wie das Luzerner Kantonsspital am Donnerstag mitteilte, ist das Pilotprojekt «Rettungsdienst Zentralschweiz» ein voller Erfolg. Erste Analysen hätten ergeben, dass die koordinierten Einsätze zu einer schnelleren Reaktionszeit, zu mehr Einsätzen und einer besseren Auslastung der Teams und Fahrzeuge geführt haben. Damit verbunden sei auch eine bessere Versorgung der Bevölkerung. Definitiv eingeführt wird der Rettungsdienst Zentralschweiz aber noch nicht. Die Pilotphase wird mindestens bis Mitte 2021 verlängert. In jener Zeit sollen weitere Anpassungen getestet werden.

Das Pilotprojekt «Rettungsdienst Zentralschweiz» Basierend auf einer Analyse der Fachhochschule St. Gallen wirken sich eine kantonsübergreifende Zusammenarbeit der Rettungsteams und Anpassungen der Standorte und Dienstzeiten positiv auf die Rettungszeiten aus. Im September 2018 wurden die Standorte Luzern und Stans deshalb mit einem Fahrzeug aus dem «Fahrzeugpool Zentralschweiz» verstärkt und in Emmenbrücke ein temporärer Rettungsdienststandort eingerichtet. Alle bisherigen Standorte (Luzern, Sursee, Wolhusen, Stans, Sarnen, Andermatt, Altdorf) werden beibehalten.

Konkret hat die kantonsübergreifende Neuanordnung der Rettungsfahrzeuge dazu geführt, dass sich die Zeit zwischen der Alarmierung und dem Eintreffen der Rettungsdienste verkürzt hat. Die Rettungsdienste trafen in der Testphase mehr als 1000 Mal öfter innerhalb von 15 Minuten am Einsatzort ein als in der Referenzperiode. Insgesamt wurden mit den gleichen Ressourcen rund 25'000 Einsätze gefahren, was 3500 mehr sind als in der Referenzzeit.

«Dank der Optimierung mit den bestehenden Rettungsmitteln konnte die Versorgung der Bevölkerung ohne zusätzliche Investitionen und ohne zusätzliches Personal verbessert und die Wirtschaftlichkeit erhöht werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

PD

Erste Analysen haben auch ergeben, dass die Zufriedenheit der Mitarbeiter gesteigert werden konnte. Zurückzuführen sei das auf die bessere Auslastung und die Möglichkeit, sowohl im ländlichen wie auch im städtischen Gebiet Einsätze zu leisten. Die Teams der verschiedenen Spitäler haben sich und die Einsatzgebiete in der Testphase besser kennengelernt.

Feuerwehrstützpunkt in Luzern erhält Rettungsfahrzeug

Trotz all den positiven Auswirkungen auf die Arbeit der Rettungsteams und die Versorgung der Bevölkerung wurde in der Analyse im Bereich der Standorte und der Schichtzeiten Optimierungspotenzial ausgemacht: Ein Rettungsfahrzeug wird vom Areal des Luzerner Kantonsspitals zur Feuerwehr der Stadt Luzern in die Neustadt verschoben. Zudem wird eine Ausweitung der Kooperation auf den Rettungsdienst Seetal geprüft.

Nach dem Ende der Pilotphase 2021 soll dann definitiv entschieden werden, ob eine dauerhafte Zusammenarbeit der Rettungsdienste Sinn macht.