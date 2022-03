Luzerner Ukraine-News: die neusten Entwicklungen zum Krieg

Zentralschweizer Ukraine-Blog Schlägt Zensur Russlands bis auf Luzerner Gemeinden durch? ++ Horw spendet 20'000 Franken ++ Kanton Luzern richtet Sozialdienst für Schutzbedürftige ein Der Krieg in der Ukraine bewegt auch in unserer Region. Hier erfahren Sie laufend Neuigkeiten über lokale Initiativen, Veranstaltungen und Entwicklungen rund um den Ukraine-Konflikt. 23.03.2022, 16.29 Uhr

16:46 Uhr Mittwoch, 23. März «Militärintervention Russlands»: Luzerner Gemeinden vermeiden das Wort Krieg Wer die Website der Gemeinde Horw besucht, kann die Meldung nicht übersehen: «Militärintervention Russlands in der Ukraine» heisst die Überschrift, welche auf die kantonale Infoline verweist. Auch bei der Gemeinde Rothenburg wird dieser Begriff verwendet, der sich an die «Sonderintervention» anlehnt, von der im Kreml offiziell die Rede ist. Erstaunlich ist das allerdings nicht, sprach doch selbst der Bund in seinen Mitteilungen Anfang März von «Militärintervention». Das Kind beim Namen nennt hingegen die Gemeinde Malters, die genauso wie Kriens und Meggen vom «Ukraine-Krieg» spricht. Für Adligenswil, Willisau und Dierikon herrscht immerhin eine «Krise», während in Udligenswil von «Ukraine-Konflikt» und «militärischem Angriff Russlands» die Rede ist.

16:10 Uhr Horw spendet für die Ukraine Warme Mahlzeiten, Hygieneartikel, medizinische Soforthilfe und Notunterkünfte – dafür werden die Spenden für die Ukraine gemäss der Glückskette aktuell eingesetzt. Dazu will auch die Gemeinde Horw einen Beitrag leisten. Die Gemeinde spendet 20’000 Franken an das entsprechende Spendenkonto der Glückskette, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Hälfte des Betrags werde sofort ausgerichtet, der zweite Teil folge zu einem späteren Zeitpunkt. «Uns ist wichtig, in der aktuellen Notlage einen Beitrag für die Soforthilfe zu leisten. Die Ukraine soll aber auch langfristig unterstützt werden, weshalb wir den zweiten Teil des Betrags später für weiterführende Hilfsprojekte spenden werden», so Gemeinderätin Claudia Röösli. 10’000 Franken spendet die Gemeinde Horw normalerweise jährlich an Hilfsorganisationen. Traditionsgemäss wird die Hälfte des Betrags an eine Schweizer Institution gerichtet, die andere Hälfte geht an eine internationale Organisation. Angesichts der ausserordentlichen Lage hat der Gemeinderat beschlossen, den Spendenbetrag dieses Jahr zu verdoppeln und vollumfänglich der Hilfe für die Ukraine zu widmen.

15:30 Uhr Mittwoch, 23. März Zusätzlicher Sozialdienst für Schutzbedürftige Aufgrund der zu erwartenden Zunahme von Schutzbedürftigen richtet die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen des Kanton Luzern den «Sozialdienst Schutzbedürftige» ein. Er nimmt seine Arbeit am Donnerstag an der Baselstrasse auf und betreut Personen mit Status S, die ihre Existenz nicht aus eigenen Mitteln sichern können, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. «Unsere Kapazitäten beim bestehenden Sozialdienst an der Brünigstrasse 25 reichen nicht aus, um Schutzbedürftige aus der Ukraine und unser bisheriges Klientel zu betreuen», teilt die Dienststelle Asyl und Flüchtlinge der Medienmitteilung mit. Deshalb wird an der Baselstrasse 61b ein weiterer Sozialdienst aufgebaut. Schutzbedürftige in finanzieller Not können sich montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr und 13.30 bis 17 Uhr per Telefon (041 228 53 00) melden und werden anschliessend zu einem Aufnahmegespräch eingeladen. (sfr)

14:34 Uhr Mittwoch, 23. März Hotel Frohburg bietet Plätze an 3000 Plätze für Flüchtende bis im Sommer – eine Riesenaufgabe, die der Kanton bestreiten muss, sagte der Luzerner Sozialdirektor Guido Graf während der Debatte im Kantonsparlament. Nun springt neben privaten Anbietern auch das Hotel Frohburg in Weggis in die Bresche. Es stellt zwölf Zimmer zur Verfügung, wie zentralplus berichtet. (zfo)

10:00 Uhr 23. März Lucerne Festival: Benefizkonzert für die Ukraine Zur Unterstützung der Menschen, die vom Konflikt in der Ukraine betroffen sind, veranstaltet Lucerne Festival das Konzert des Mendelssohn-Fests am 9. April als Benefizkonzert. Der Erlös der Kartenverkäufe des Benefizkonzerts geht an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung für die Unterstützung notleidender Menschen in der Ukraine und Geflüchteter in den Nachbarländern. Neben den Solistinnen und Solisten des Lucerne Festival Orchestra und Yulianna Avdeeva wirken zudem neu auch Anne Sophie Mutter und Kian Soltani beim Konzert mit. Weitere Infos zum Benefizkonzert gibt es direkt beim Lucerne Festival. (sfr) Am Benefizkonzert für die Ukraine wird auch Anne Sophie Mutter teilnehmen. Bild: pd/ Peter Fischli (Luzern, 19. August 2019)

08:35 Uhr 23. März Nidwalden unterstützt das Rote Kreuz mit 50'000 Franken Der Nidwaldner Regierungsrat beschloss, als Zeichen der Solidarität das Schweizerische Rote Kreuz mit 50'000 Franken zu unterstützen. Die dafür nötigen finanziellen Mittel stammen aus dem Lotteriefonds. Wie in der Mitteilung steht, verurteile der Nidwaldner Regierungsrat die gewaltsamen Angriffe und die Verletzung der Völkerrechte aufs Schärfste und sei vom Elend tief betroffen. (se)

16:14 Uhr 22. März Es zeichnet sich eine Platznot ab: Kloster Einsiedeln nimmt Flüchtende auf Der Flüchtlingsstrom aus der Ukraine erreicht auch den Kanton Schwyz – der Verteilschlüssel muss bald nach oben angepasst werden. Die konkreten Zahlen. Ukraine-Krieg Es zeichnet sich eine Platznot ab: Kloster Einsiedeln nimmt Flüchtende auf Jürg Auf Der Maur 22.03.2022

15:43 Uhr 22. März Zug: Geflüchtete kommen in ehemaligen Hotel Waldheim unter Der Kanton Zug und die Eigentümerschaft haben entschieden, dass der Gebäudekomplex provisorisch als Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine genutzt werden kann. Eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung findet am 25. März statt. Risch Geflüchtete kommen im ehemaligen Hotel Waldheim unter 22.03.2022

15:18 Uhr 22. März Luzerner Musiker nehmen Lied gegen Krieg auf Die Emmer Musiker «Causio» (Werner Richli), «Marcello» (Marcel Nellen) und Dani Abt zeigen ihre Solidarität und Betroffenheit ob des Kriegs in der Ukraine mit ihrer Musik. «Denn Solidarität ist eine Waffe gegen diesen sinnlosen Krieg», sagt Causio zu Beginn des Videos. Das Lied ist den Menschen in der Ukraine und jenen gewidmet, die zu ihnen halten. (sok)

14:08 Uhr 22. März Luzern bereitet Zivilschutzanlage Utenberg für Notunterbringung vor An der Dienstagssession des Kantonsrats erklärte Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf, dass der Kanton bis im Sommer zwischen 3000 und 3500 Unterkunftsplätze zur Verfügung stellen müsse. Bis Ende Jahr seien weitere 12'000 Betten nötig. Laut Graf «eine enorme Herausforderung». Nun teilt die Staatskanzlei des Kantons mit, dass die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) die Zivilschutzanlage (ZSA) Utenberg vorsorglich für die kurzzeitige Notunterbringung vorbereitet. Die ZSA Utenberg bietet 100 Unterbringungsplätze, diese würden dringend benötigt, sollten sich die Zuweisungen von Schutzbedürftigen an den Kanton Luzern im selben Umfang wie bisher fortsetzen oder erhöhen. Auch in der Zivilschutzanlage Rönnimoos in Littau kommen bereits Flüchtende unter. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 21. März 2022) Um die Erstunterbringung von ankommenden Personen sicherzustellen, wurde am 19. März bereits die ZSA Rönnimoos mit 140 Plätzen eröffnet. Bisher wurden 10 Personen dort untergebracht. «Wir gehen angesichts der aktuellen Lage davon aus, dass noch weitere Zivilschutzanlagen im Kanton Luzern in Betrieb genommen werden müssen für die kurzzeitige Notunterbringung», wird Guido Graf in der Mitteilung zitiert. Die zuständigen kantonalen Stellen würden weiterhin mit Hochdruck daran arbeiten, zusätzliche Unterbringungskapazitäten zu schaffen. (sok)

12:08 Uhr 19. März 400'000 Franken für Nothilfe in der Ukraine von der Stadt Zug Wegen der immer schwieriger werdenden Lage für die Ukrainische Bevölkerung möchte der Stadtrat Zug sofort handeln. Deshalb hat er für vier Schweizer Hilfswerke einen Nothilfebeitrag von je 100'000 Franken beschlossen, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese vier Beträge sollen an das Schweizerische Rote Kreuz, die Caritas Schweiz, die Glückskette und HEKS, sowie an das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz gehen. Für Stadtrat André Wicki ist dies selbstverständlich:

«Die vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen sind auf überlebenswichtige Hilfe angewiesen. Es ist unsere selbstverständliche Pflicht, hier zu helfen.»

Die Nothilfe komme direkt den betroffenen Menschen der Krise zugute. Über den Gesamtbetrag von 400'000 Franken wird der Grosse Gemeinderat voraussichtlich an der Sitzung vom 12. April 2022 befinden. (rad)

07:45 Uhr 19. März Demonstration für antirassistische Migrationspolitik in Luzern Über 250 Menschen gingen in Luzern im Rahmen der Demonstration auf die Strasse. Bild: PD Über 250 Personen demonstrierten am Freitagabend für eine menschliche und gerechte Schweizer Migrationspolitik. Die Demonstration wurde vom Bündnis «Alle heisst alle!» aufgerufen. Wie das Bündnis mitteilt, wollen sie damit auf die Ungleichbehandlung von Flüchtlingen nichteuropäischer Herkunft hinweisen. Diese werden an europäischen Aussengrenzen abgewiesen, ertrinken im Mittelmeer oder sterben an Hunger und Kälte. Am Ende des Schweizerischen Asylverfahrens steht ausserdem häufig die Ausschaffung. Deshalb forderten die Demonstrantinnen und Demonstranten in verschiedenen Redebeiträgen die Gleichbehandlung von Flüchtenden, unabhängig ihrer Herkunft und Hautfarbe. Die Solidarität, welche Menschen aus der Ukraine momentan erfahren, zeigt, was möglich ist, wie die No Frontex-Gruppe Luzern sich äussert: «Wir sehen: Wenn wir wollen, können wir die Grenze öffnen. Es ist eine politische Entscheidung. Die Verantwortlichen könnten sich heute dafür entscheiden, dass keine Menschen mehr sterben auf dem Mittelmeer.» Die Demonstration startete am Schwanenplatz und ging über die Seebrücke weiter zum Theaterplatz und anschliessend zum Helvetiaplatz. (rad) Menschen in Luzern demonstrieren für Gleichbehandlung von Flüchtenden. Video: PilatusToday

15:18 Uhr 18. März Primarschüler schreiben Brief an Präsident Putin «Hören Sie auf mit dem Krieg!»: Das Thema beschäftigt die Krienser Primarschüler der 1./2. Klasse. In ihrem wöchentlichen Klassenrat haben die 7- bis 8-Jährigen vom Schulhaus Gabeldingen gemeinsam beschlossen, einen Brief an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu schreiben. «Ich fragte meine Schülerinnen und Schüler, was sie Putin denn schreiben wollen. Nach kurzem Innehalten sprudelten die Gedanken», so Lehrerin Judith Zwahlen vom Krienser Schulhaus Gabeldingen. Das Ergebnis: Fünf Kinder aus Zwahlens Klasse schrieben am Freitag ihre Gedanken auf die Schultafel. Bild: Judith Zwahlen (Kriens, 18. März 2021) Der fiktive Brief an Putin sei erst der Auftakt vieler kleinerer Projekte zum Thema Krieg. Die Frage, wie sie von der Schweiz aus helfen können, beschäftige Zwahlens Schülerinnen und Schüler sehr. Darum veranstalten sie am 20. Mai noch einen kleinen Flohmarkt. Der Erlös soll an die Glückskette gespendet werden. (stg)

13:31 Uhr 18. März Kantonaler Führungsstab wird eingesetzt Der Luzerner Regierungsrat erklärt die Notlage. Dies mit Blick auf die aktuelle Situation im Bereich der Unterbringung und Betreuung von Flüchtenden aus der Ukraine. Wie der Kanton am Freitag mitteilt, wird gegenwärtig die fachliche Zusammensetzung des Kantonalen Führungsstabs bestimmt. Dieser ist mit der Bewältigung der Notlage beauftragt. Regierungsrat Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements: «Die aktuelle Situation als Notlage zu erklären dient dazu, rascher agieren und auf Ressourcen zugreifen zu können, wie es in der normalen Lage nicht möglich ist.» Vorab sei ein kurzfristiger Einsatz des Zivilschutzes vorgesehen. Auch die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen, die für die Unterbringung und Betreuung zuständig ist, sowie die Dienststelle Volksschulbildung sollen mehr Ressourcen und höhere Entscheidungskompetenzen erhalten. Die Task Force Unterbringung und Betreuung unter Führung des Gesundheits- und Sozialdepartements werde als operative Arbeitsgruppe weitergeführt mit dem Auftrag, die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen bei der Unterbringung und Betreuung von Schutzsuchenden aus der Ukraine zu unterstützen. (stg)

13.10 Uhr 18. März Marienburg in Wikon wird zur temporären Asylunterkunft Die Auslastung der bestehenden Asylzentren ist bereits sehr hoch, die Schaffung weiterer Plätze für ukrainische Flüchtlinge ist notwendig, teilt der Kanton Luzern mit. Momentan verfüge der Kanton über 415 Plätze in den vier Asylzentren in Emmen, Fischbach, Kriens und St. Urban. Aufgrund der zu erwartenden Zuweisungen ukrainischer Flüchtlinge werden dringend weitere Plätze benötigt. Aus diesem Grund eröffnet der Kanton Luzern in Wikon in der Marienburg eine weitere temporäre Unterkunft, die Platz für 120 Personen bietet. Die Betreuung werde durch die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) im 24-Stunden-Betrieb sichergestellt. Kinder im schulpflichtigen Alter besuchen die Zentrumsschule, die durch die Dienststelle Volksschulbildung (DVS) geführt wird. Aussenansicht der Marienburg in Wikon. Bild: Pius Amrein (Wikon, 19. Oktober 2019 Laut Mitteilung dürfte die Liegenschaft Marienburg eigentlich nicht als Asylunterkunft genutzt werden. Gemäss Gemeindepräsidentin Michaela Tschuor präsentiert sich nun aber eine ganz andere Situation: «Wir sehen uns hier mit einer humanitären Ausnahmesituation konfrontiert. Nun ist nicht der Moment um an einem früheren Entscheid festzuhalten, wenn stattdessen Menschen in Not geholfen werden kann. Für den Gemeinderat Wikon war daher klar, dass er offen und bereit ist, den Kanton Luzern für diese befristete Zeit zu unterstützen», so Tschuor weiter. (aad)

10:31 Uhr 18. März Luzerner Schulkinder engagieren sich für Kinder in der Ukraine Freundschaftsbändeli in den Ukraine Farben blau und gelb. Bild: PD In zahlreichen Schulzimmern im Kanton Luzern werden laut Mitteilung seit dem letzten Mittwoch gelb-blaue Freundschaftsbändeli geknüpft. Initiiert hat die Aktion, das in Sursee/Beromünster ansässige Kinderhilfswerk «600Kids.org», welches seit neun Jahren Kinder in Myanmar und Albanien unterstützt. «Die Schulkinder tun dies mit unglaublich viel Herzblut und Engagement», meint Präsident des Hilfswerks Michael Egli. Bereits am ersten Tag wurden etwa 250 Freundschaftsbändeli verkauft, teilt das Kinderhilfswerk mit. Ein Bändeli kostet 10 Franken. Vom Ertrag gehen 8 Franken direkt an Kinder und Familien in der Ukraine. Dies sei nur möglich, weil die Kinder, Schulen, Projektleitung und Vorstand des Hilfswerks ehrenamtlich dafür arbeiten. (aad)

15:11 Uhr DONNERSTAG 17. MÄRZ Zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge auf dem Inseli Mehr und mehr ukrainische Schutzsuchende treffen im Kanton Luzern ein. Nun schafft der Kanton in der Stadt auf dem Inseli eine zentrale Anlaufstelle, damit sich die Betroffenen nach ihrer Ankunft im Kanton melden können. Mitarbeitende der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen empfangen ab dem 21. März die Ankommenden, wie der Kanton Luzern in einer Mitteilung schreibt. Mitarbeitende des Kantons nehmen die Personalien auf und organisieren die Unterbringung sowie den Transport zu den Unterkünften. Bedürftige Personen erhalten eine erste finanzielle Überbrückungshilfe. Die Schutzsuchenden können sich beim sogenannten First Contact Point melden, auch wenn sie noch nicht in einem Bundesasylzentrum registriert sind. Auf dem Inseli entsteht eine Zentrale Anlaufstelle für ankommende Schutzbedürftige. Bild. Dominik Wunderli (Luzern 15.03.2022) Der Kanton bereitet sich derweil auf einen möglichen Ansturm ukrainischer Schutzsuchender vor. Vorsorglich werde deshalb die Zivilschutzanlage Rönnimoos in Luzern eingerichtet – die Unterkunft bietet Platz für 140 Personen. Zusätzlich werde die Mehrzweckhalle Allmend mit maximal 300 Plätzen eingerichtet. Guido Graf, Vorsteher des Gesundheits- und Sozialdepartements, lässt sich in der Mitteilung zitieren: «Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob die beiden Unterkünfte tatsächlich benötigt werden.» Beide Unterkünfte würden nur der kurzzeitigen Notunterbringung dienen. (pl)

14:47 Uhr Donnerstag 17. März Rund 80 Wohnungen für Schutzsuchende im Libellenhof Im Libellenhof in der Stadt Luzern sollen Flüchtlinge aus der Ukraine vorerst bis Ende Juli ein neues Zuhause finden: Die Wohnbaugenossenschaft Luzern überlässt dem Kanton an der Libellenstrasse 25 bis 39 rund 80 Wohnungen. Die Wohnbaugenossenschaft verrechnet dem Kanton einen Unkostenbeitrag pro Wohnung plus Nebenkosten, wie es in einer Mitteilung des Kantons heisst. Im Gegenzug sorge die Wohnbaugenossenschaft für eine funktionierende Infrastruktur, Heizung, Wasser, Kochgelegenheiten und Kühlschränke. Der Kanton Luzern organisiere die Möbel und die Betreuung der Schutzbedürftigen. Andy Bucher, Präsident der Wohnbaugenossenschaft, sagt in der Mitteilung: «Die Situation in der Ukraine macht uns traurig und empört uns. Es ist uns sehr wichtig, hier rasch zu helfen.» Es entspreche der Tradition der Wohnbaugenossenschaft Luzern, sich sozial zu engagieren und Wohnflächen für sozial schwächere Menschen anzubieten. Beim Kanton ist man froh über die Hilfe: Silvia Bolliger, Leiterin der Dienststelle Asyl und Flüchtlingswesen, lässt sich in der Mitteilung zitieren: «Das ist für uns eine hervorragende Möglichkeit, an einem zentralen Ort einer beachtlichen Zahl von Menschen in Not ein Dach über dem Kopf zu bieten. (pl)

14:12 Uhr 17. März Erste Flüchtlinge treffen in Nidwalden ein Ab sofort nimmt die Aufnahmestelle in Nidwalden Schutzbedürftige aus dem Krisengebiet in der Ukraine auf. Es ist vorgesehen, dass sich die Geflüchteten nur kurze Zeit in der Aufnahmestelle aufhalten, anschliessend sollen sie auf geeignete Unterkünfte verteilt werden. (inf)

11:30 Uhr DONNERSTAG 17. MÄRZ Hilfsprojekt eines Brunners und einer Ukrainerin Mit Swiss Help Ukraine haben ein Brunner und eine Ukrainerin ein Hilfsprojekt gegründet. Vor allem medizinische Produkte sind gefragt. Hier lesen Sie mehr dazu: Medizinische Güter Dieses Paar aus Brunnen organisiert schnelle Hilfe für die Ukraine Silvia Camenzind 17.03.2022

09:30 Uhr Donnerstag 17. März Don-Bosco-Haus in Beromünster nimmt 20 Geflüchtete auf Das ehemalige Don Bosco-Studienheim in Beromünster der Schweizer Hilfsorganisation Don Bosco Jugendhilfe Weltweit öffnet seine Tore für 20 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und bietet ihnen umfassende Unterstützung. «Wir freuen uns darüber, dass wir im Geiste unseres Ordensgründers Giovanni Bosco unser Haus dafür nützen können, vor dem Krieg geflüchteten Menschen Zuflucht zu bieten», sagt Pater Toni Rogger von den Salesianern Don Bosco in einer Mitteilung. «Wir bitten gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger von Beromünster, unser Vorhaben mitzutragen und nach Möglichkeit persönlich zu unterstützen», so Pater Rogger weiter. Hilfe In Beromünster kommen 20 Ukraine-Flüchtlinge unter Fabienne Mühlemann 17.03.2022 Auch Markus Burri, Geschäftsleiter der Don Bosco Jugendhilfe Weltweit ist sich bewusst, dass die Flüchtlingsbetreuung viele Aspekte zu berücksichtigen hat: «Es geht bei der Aufnahme der Geflüchteten keineswegs nur um die Erfüllung von menschlichen Grundbedürfnissen wie Unterbringung und Verpflegung. Es ist uns bewusst und sehr wichtig, dass wir eine ganzheitliche Begleitung der vom Krieg traumatisierten Menschen auch im Sinne von seelischer und sozialtherapeutischer Unterstützung leisten.» (aad) In diesem Haus werden 20 Kriegsflüchtende aus der Ukraine aufgenommen. Bild: PD

07:30 Uhr 17. März Ukrainische Flüchtlinge erzählen von ihrer Flucht Im kantonalen Asylzentrum in St. Urban sind diese Woche die ersten Flüchtlinge eingetroffen. Unter ihnen ist das Ehepaar Olena und Vova. Die beiden erzählen, wie sie mit ihren Kindern in die Schweiz gefahren sind und was sie sich vom Schutz der Schweiz erhoffen. (dlw) Olena und Vova im Asylzentrum für ukrainische Flüchtlinge in St.Urban. Bild: Pius Amrein (16. März 2022)

17:21 Uhr 16. März Die ersten Flüchtenden sind in Menzingen angekommen – darunter viele Kinder Die Ankunft der Personen aus Osteuropa stellt die Behörden und die Schule vor grosse Herausforderungen. Derweil organisiert die IG Mitänand Hilfe aus der Zivilbevölkerung. Sie hat bereits Erfahrung im Umgang mit Flüchtenden. Zu Besuch in Menzingen. Irina und ihre Tochter Karolina sind bereits im Pavillon untergekommen. Bild: Maria Schmid (Menzingen, 16. März 2022)

14:36 Uhr 16. März Malters nimmt Schutzbedürftige auf Die Gemeinde Malters unterstützt den Kanton dabei, zusätzliche Plätze zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine zu schaffen, teilt die Staatskanzlei mit. Die Gemeinde ermöglicht die Zwischennutzung des alten Kindergartens an der Zwingstrasse. Dieser bietet insgesamt 30 Personen Platz. Der alte Kindergarten stand mehrheitlich leer, seit im vorherigen Schuljahr die letzten Klassen an den neuen Standort in Malters zogen. «Der Gemeinderat hatte bereits diskutiert, wie er ein Zeichen der Solidarität setzen könnte. Als aus der Bevölkerung der Vorschlag kam, Flüchtlingen im alten Kindergarten ein vorübergehendes Zuhause zu bieten, war für uns klar, dass dies der richtige Weg ist», erklärt Sibylle Boos-Braun, Gemeindepräsidentin von Malters. Das Gebäude sei ideal für die Unterbringung von Familien mit Kindern, so Boos-Braun weiter. Voraussichtlich werden bereits diese Woche die ersten Familien in die Unterkunft einziehen. (aad)

11:51 Uhr 16. März Walchwil und Hünenberg spenden je 10'000 Franken Mit einer Spende in der Höhe von 10'000 Franken unterstützt die Gemeinde Walchwil die Bevölkerung der Ukraine in der schwierigen humanitären Lage. Der Beitrag wird an Médecins Sans Frontières/Ärzte ohne Grenzen (MSF) überwiesen. Auch die Gemeinde Hünenberg unterstützt ukrainische Kriegsflüchtlinge mit 10'000 Franken. Der Beitrag wird an die Glückskette überwiesen. Mit den Spendengeldern werden aktuell warme Mahlzeiten, Hygieneartikel, medizinische Soforthilfe und Notunterkünfte in den Nachbarländern finanziert. (rem)

09:23 Uhr 16. März Hilfsgüter füllen zwei Sattelschlepper Quasi von einem Tag auf den anderen stapelten sich letzte Woche bei der Firma Bürgler-Dach in Illgau nebst 150 Matratzen sehr viele Wolldecken, Säcke mit warmen Kleidern und viele Schachteln mit lang haltbaren Lebensmitteln. Wie kam es dazu? Die Initiative ergriffen hatte Markus Bürgler. Seine Natelnummer wurde im «Bote der Urschweiz» publiziert, worauf er Hunderte von Anrufe erhielt. (gb) Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

08:28 Uhr 16. März Kanton Obwalden schafft Kollektivunterkunft für ukrainische Flüchtlinge Erste geflüchtete Familien aus der Ukraine sind im Kanton Obwalden eingetroffen. Die Arbeiten für die Kollektivunterkunft für Kriegsflüchtlinge sind im vollem Gang. (fpf) Hier sollen die Flüchtlinge einziehen: Hotel Krone in Giswil. Bild: Florian Pfister (16. März 2022)

16:12 Uhr 15. März Mit Infoline und Website: Kanton Uri ergänzt Infos zur Ukraine-Hilfe laufend Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Urnerinnen und Urner. So erreichen den Kanton und die Gemeinden auch Anfragen aus der Bevölkerung im Zusammenhang mit dem Ukraine-Konflikt. Um diese zu koordinieren, hat der Kanton Uri verschiedene Informationsquellen lanciert: eine Website und eine Infoline. (eca)

13:35 Uhr Dienstag, 15. märz Benefizkonzert für die Ukraine: Hecht tritt erstmals im KKL auf Im KKL Luzern wird gleich zweimal für ukrainische Flüchtlinge gesammelt. Am Mittwoch, 30. März, veranstaltet das Kulturhaus zusammen mit dem 21st Century Orchestra und dem 21st Century Chorus ein Benefizkonzert, dessen Einnahmen vollumfänglich der Caritas Schweiz zugutekommen. Drei Tage vorher, am 27. März, findet ein weiteres Benefizkonzert statt, wie das KKL schreibt. Die Luzerner Band Hecht wird erstmals im KKL auftreten. Mit den beiden Konzerten in unterschiedlichen Genres hoffe man, ein sehr breites Publikum anzusprechen und somit einen möglichst grossen Betrag zur aktuellen humanitären Katastrophe in der Ukraine leisten zu können. Im Restaurant ‹Le Piaf› wird vor den Konzerten ausserdem Borschtsch – eine ukrainische Suppe – serviert. (mha) Weitere Informationen und Tickets finden Sie unter kkl-luzern.ch. Stefan Buck, Frontsänger von Hecht, bei einem Auftritt in Hochdorf. Bild: Dominik Wunderli (22. Dezember 2018)

13:28 Uhr Dienstag, 15. märz Gemeinde Buchrain stellt ehemaliges Altersheim für Flüchtlinge zur Verfügung Für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen sucht der Kanton Luzern nach möglichen Unterkünften. In einer Sitzung beschloss der Gemeinderat Buchrain deshalb Ende letzte Woche, dem Kanton Räumlichkeiten im ehemaligen Alterszentrum Tschann zur Verfügung zu stellen. Diese verfügen neben den Zimmern auch über Küche, Nasszellen sowie Aufenthaltsräume. Ein Entscheid zum Angebot in Buchrain liege momentan noch nicht vor, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. (mha) Blick auf das ehemalige Alterszentrum Tschann. Bild: Pius Amrein (18. November 2021)

10:27 Uhr Dienstag, 15. märz Gemeinde Horw soll Zeichen der Solidarität setzen Der Ukraine-Krieg und mögliche Reaktionen darauf beschäftigen in der Schweiz nicht nur auf Bundesebene, wo Ende Februar beschlossen wurde, Sanktionen der EU ebenfalls zu übernehmen und den Schutzstatus S erstmals für Ukraine-Flüchtlinge zu vergeben. Auch auf Gemeindeebene werden Massnahmen geprüft: In der Gemeinde Horw wurde ein Postulat eingereicht, in welchem die Unterzeichnenden den Gemeinderat auffordern, ein Zeichen der Solidarität zu setzen. Demonstrationen und Kundgebungen sollen unbürokratisch bewilligt, die ukrainische Bevölkerung finanziell unterstützt und ein Aufruf in der Horwer Bevölkerung für die Aufnahme von Geflüchteten gestartet werden. (mha)

09:08 Uhr Dienstag, 15. März Demonstration für eine Willkommenspolitik für alle Menschen Für eine antirassistische Migrationspolitik und offene Grenzen findet am 18. März die Demonstration «Alle heisst alle» in Luzern statt. Die Besammlung ist um 18.30 Uhr am Schwanenplatz in Luzern. Das gleichnamige Bündnis thematisiere die Ungleichbehandlung von Menschen auf der Flucht. «Viele Menschen haben jetzt Mitgefühl, weil sie Ähnlichkeit mit den Menschen aus der Ukraine sehen», sagt die Mitorganisatorin Angela Addo vom Bündnis «Alle heisst alle». «Dabei hängt der Wert von Menschen nicht von ihrer Haut- oder Augenfarbe ab. Diese Schubladisierung ist rassistisch und menschenverachtend. Es ist nationalistisch, Menschen zu bevorzugen und andere im Stich zu lassen. Darauf wollen wir aufmerksam machen,» so Addo weiter.



Auch die Stadt Luzern plant eine Kundgebung. Diese findet am Internationalen Tag gegen Rassismus am 23. März statt und es werden von 16 bis 18 Uhr auf öffentlichen Plätzen wie dem Bahnhofplatz, Schwanenplatz, Löwenplatz und im Vögeligärtli junge Menschen präsent sein. Zudem ist eine Plakatkampagne geplant.

Alle seien herzlich eingeladen, ihre Erfahrungen zu teilen. Wer möchte, kann das auch online tun. (aad)

08:29 Uhr Dienstag, 15. märz Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für junge Geflüchtete gefordert Symbolbild. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 27. August 2014) Unter den Ukraine-Flüchtlingen befinden sich viele junge Menschen, die aus ihrer Lehre oder Ausbildung gerissen wurden. Die SP Kanton Luzern fordert nun in einer Mitteilung, dass der Kanton nicht nur die Integration von Kindern und Jugendlichen in die Volksschulen fördert, sondern auch Angebote für junge Erwachsene bereitstellt. Die sprachliche und berufliche Integration dieser Personen sowie mögliche Beschäftigungen sollen zu diesem Zweck geprüft werden. Aufgrund der möglicherweise längeren Dauer der Krise sei es gerechtfertigt, gerade jungen Menschen in der Zeit diese Möglichkeiten zu bieten. Am Angebot sollen unter anderem Luzerner Lehrbetriebe, Berufsfachschulen sowie Hochschulen und die Universität Luzern beteiligt sein. (mha)

15:09 Uhr Montag, 14. märz Gemeinde Rothenburg leistet Solidaritätsbeitrag an die ukrainische Bevölkerung Die Glückskette unterstützt derzeit Flüchtlinge in den Nachbarländern der Ukraine mit warmen Mahlzeiten, Hygieneartikeln, medizinischer Soforthilfe und Notunterkünften. Einen Beitrag dazu leistet nun auch die Gemeinde Rothenburg: Im Bewusstsein, dass es ein Privileg sei, in Wohlstand und Frieden zu leben, habe der Gemeinderat beschlossen, 10'000 Franken an die Glückskette zu spenden. Das schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. (mha)

15:11 Uhr 11. März Musik für die Ukraine – Das KKL Luzern und 21st Century Orchestra veranstalten Benefizkonzert Sämtliche Einnahmen des Konzerts werden gespendet. Bild: PD Aufgrund der unfassbaren Realität eines Angriffskrieges gegen einen souveränen Staat in Europa tritt das Orchester gemeinsam mit dem 21st Century Chorus im KKL auf. Sämtliche Einnahmen dieses Konzertabends werden der Caritas Schweiz und somit den vom Ukraine-Krieg betroffenen Menschen gespendet. Wie das KKL Luzern in einer Mitteilung schreibt, konnte ein hochkarätiges Programm zusammengestellt werden. So werden musikalische Momente aus Filmen wie Harry Potter, Lord of the Rings und Pirates of the Caribbean den Abend begleiten. Die Beteiligten möchten aktiv werden und helfen, so Philipp Keller, CEO der KKL Management AG. Auch Markus Müller, Geschäftsführer des Filmorchesters, ist froh, sich beteiligen zu können:

«Wir sind dankbar, mit unserem Orchester und unserer Musik einen Beitrag zu leisten, um die Not der betroffenen Bevölkerung in der Ukraine zu lindern.»

Damit ein möglichst breites Publikum erreicht werden kann, wurden die Ticketpreise bewusst tief gehalten. Die Tickets können ab sofort über die Webseite oder am Schalter im KKL Luzern gekauft werden. (rad)

14:01 Uhr 11. März Luzerner Firma produziert Vodka Zelensky – 10 Franken Soforthilfe pro Flasche Der Schweizer Unternehmer und Investor Tobias Reichmuth hat den Vodka Zelensky lanciert. Die Idee: Pro verkaufte Flasche fliessen 10 Franken direkt und unmittelbar in die Kassen von ukrainischen, zivilen Hilfsorganisationen – eine Flasche kostet 40 Franken. Reichmuth, der vielen als Jurymitglied bei «Die Höhle der Löwen» bekannt ist, will sämtliche Gewinne bis 2026 aus dem Vodka-Zelensky-Verkauf spenden. Produziert wird der Vodka im Kanton Luzern: Reichmuth sicherte sich vorerst Kapazitäten für 10’000 Flaschen bei der Firma Edelwhite Gin in Hasle. Krieg in der Ukraine Trinken für den Frieden: Schweizer Investor lanciert Vodka Zelensky Florence Vuichard 11.03.2022

08:14 Uhr 11. März Katholische Kirche der Stadt Luzern spendet der Ukraine 63'000 Franken In den Gottesdiensten der katholischen Pfarreien Luzerns und der Jesuitenkirche sowie Peterskapelle wurden 11'000 Franken Kollektengelder gesammelt. Aus den Antoniuskassen für hilfsbedürftige und notleidende Menschen, die von Besucherinnen und Besuchern der Luzerner Kirchen gespendet wurden, kommen weitere 32'000 Franken. Bereits letzte Woche hat der Kirchenrat der Katholischen Kirchgemeinde Luzern 20'000 Franken Nothilfe für die Menschen in der Ukraine und in den angrenzenden Ländern gesprochen, wie die Katholische Kirche Stadt Luzern schreibt. Pastoralraumleiter und Kirchenrat Thomas Lang sagt: «Ich freue mich sehr, dass wir mit unserer Spende von 63’000 Franken ein starkes und wichtiges Zeichen der Solidarität aussenden können für die Menschen, die unter dem Ukraine-Krieg leiden.» Nothilfe in Przemysl, nahe der polnisch-ukrainischen Grenze. Bild: Philipp Spalek/Caritas Der Betrag geht laut Mitteilung an Caritas Schweiz, die in Zusammenarbeit mit Caritas Ukraine Hilfe für intern Vertriebene in den Kriegsgebieten leistet und in den Nachbarländern für die Geflüchteten da ist. (cn)

20:27 Uhr 10. März Urner zeigen sich solidarisch beim Telldenkmal An der überparteilichen Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine wurden Kerzen angezündet. Bild: Florian Arnold / Urner Zeitung Rund 300 Personen fanden sich am Donnerstagabend auf dem Altdorfer Rathausplatz ein. Mit vielen Kerzen und Flaggen wurde ein starkes Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. An der Kundgebung sprachen Vertreter verschiedenster Urner Parteien sowie auch eine Ukrainerin, die in Uri lebt. Sie appellierte an die Unterstützung und bedankte sich für die grosse Solidarität, die sie spüre. Ukraine-Krieg Urnerinnen und Urner zeigen sich solidarisch mit den Kriegsopfern Brigitte Hächler 11.03.2022

14:12 Uhr 10. März Der Südpol sammelt Geld für ukrainische Studierende in der Schweiz Der Kulturbetrieb Südpol kündet an, im Bistro eine Kollekte für Flüchtlinge aus der Ukraine zu lancieren. Bis Ende nächster Woche wird für 20 geflüchtete Kunst- und Design-Studierende gesammelt, die nun an der Hochschule Luzern den Unterricht besuchen. Denn Kulturschaffende und Studierende seien häufig mit prekären finanziellen Verhältnissen konfrontiert, die sich in Kriegs- und Konfliktsituationen um ein Vielfaches verschärfen, so der Südpol in seinem Instagram-Post.

10:34 Uhr 10. März Luzerner Kirchen setzen ein Zeichen für den Frieden Die römisch-katholische Landeskirche des Kantons Luzern unterstützt die Nothilfe in der Ukraine via Caritas mit 50’000 Franken und baut eine Arbeitsgruppe «Solidarität mit der Ukraine» auf, die in Zukunft Angebote und Aktionen vernetzt mit der Stadt oder der Caritas lancieren wird. Doch auch lokal engagieren sich viele Kirchgemeinden im ganzen Kanton. Eine Übersicht findet sich hier. Die Stadt Sursee wird beispielsweise am kommenden Sonntag, 13. März, zwischen 11.30 und 12 Uhr gemeinsam mit den Kirchgemeinden der Region auf dem Hans-Küng-Platz ein Zeichen für den Frieden geben. Ausserdem lädt die Surseer Kirchgemeinde zu einer gemeinsamen «Freitagssuppe unter freiem Himmel» ein. Am 11., 18., 25. März und 1. April findet dieser öffentliche Mittagstisch beim Martignyplatz Sursee statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auch am anderen Ende des Sempachersees wird am nächsten Sonntag ein Solidaritätsanlass in der Pfarrkirche St. Stephan stattfinden. Die Stadt Sempach organisiert gemeinsam mit der katholischen und reformierten Kirche eine Gedenkfeier für Notleidende des Kriegs in der Ukraine. Die Feier wird von Künstlerinnen und Künstlern aus dem Krisengebiet musikalisch umrahmt. Unter anderem wird auch der Präsident des Ukrainischen Vereins Schweiz vor Ort sein.

19:05 Uhr 9. März Uri spendet 50’000 Franken und rechnet mit 50 Flüchtlingen Der Kanton Uri bereitet sich auf die Flüchtlingswelle vor. Wenn die Welle grösser wird, sei man auch auf private Hilfe angewiesen: Ukraine Uri spendet 50'000 Franken und rechnet mit 50 Flüchtlingen Florian Arnold 09.03.2022

17:50 Uhr 9. März Ukrainische Flagge am Stadthaus Der Luzerner Stadtrat zeigt sich bestürzt über die Situation in der Ukraine. Als Zeichen der Solidarität weht nun am Stadthaus die ukrainische Flagge, wie es in einer Mitteilung heisst. Bild: luzernerzeitung.ch Sie soll bis auf weiteres hängen bleiben. Der Stadtrat ruft zur öffentlichen Anteilnahme auf, weshalb er Friedenskundgebungen, Benefizkonzerte und weitere solidarische Aktionen explizit begrüsst. Nachdem erste Flüchtlinge in der Schweiz angekommen sind, dürfte deren Zahl weiter steigen, so der Stadtrat. Er bekräftigt gegenüber Bund und Kanton, dass sich die Stadt vorbereitet, so viele Geflüchtete wie möglich aufzunehmen. Für die Koordination der zahlreichen Hilfsangebote von Privatpersonen verweist die Stadt auf die Info-Website des Kantons. (cgl)

17:10 Uhr 9. März Chamer Guido Fluri hilft, 140 Geflüchtete in die Schweiz zu evakuieren Guido Fluri zusammen mit seinen Schützlingen. Bild: Patrick Lüthy/ Solothurner Zeitung (9. März 2022) Der Chamer Unternehmer wollte ebenfalls etwas tun und Verantwortung übernehmen: Am Dienstagabend evakuierte seine Stiftung 140 Frauen, Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in die Schweiz. Eine Edelweiss-Maschine brachte die vor dem Krieg Geflüchteten von Krakau nach Zürich. (stg) Hilfsaktion «Zu jung, um zu sterben»: Hier werden 140 ukrainische Geflüchtete in die Schweiz evakuiert Helene Obrist, watson 09.03.2022

17:00 Uhr 9. März Die Mitte fordert aktive Unterstützung Mitte-Kantonsrätin Karin Stadelmann (Luzern) und Mitunterzeichnende haben ein dringliches Postulat eingereicht: Kanton Luzern Die Mitte fordert aktive Unterstützung bei der Unterbringung und Begleitung von Flüchtenden 09.03.2022

18:52 Uhr 8. März Diese Schwyzer brachten mit dem Bus 40 ukrainische Flüchtlinge in die Schweiz Armin Horat und Anton Schelbert haben 40 ukrainische Flüchtlinge von der polnischen Grenze ins Ybrig gefahren. Eine bewegende, unglaublich traurige Geschichte. UNTERIBERG/UKRAINE «Sie hat zuerst ihren Mann angerufen» – wie Schwyzer Flüchtlingen helfen Andreas Seeholzer 08.03.2022

15:56 Uhr 8. März Kanton Schwyz spendet Geld und richtet Sonderstab ein Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind im Kanton Schwyz eingetroffen. Zur Koordination haben die Behörden einen Sonderstab einberufen. Ausserdem hat die Regierung eine Spende über 300’000 Franken an die Glückskette beschlossen. Regierungsentscheid Ukraine-Krieg: Kanton Schwyz spendet 300'000 Franken und richtet Sonderstab ein 08.03.2022

10:07 Uhr 8. März Kanton Luzern unterstützt Menschen aus dem Kriegsgebiet mit 120’000 Franken Der Kanton Luzern will kriegsvertriebenen Personen aus der Ukraine helfen. Viele von ihnen haben ihren gesamten Besitz und das Dach über dem Kopf verloren und befinden sich auf der Flucht. Nun hat der Luzerner Regierungsrat entschieden, dass er insgesamt 120'000 Franken aus Lotterieerträgen, welche für Katastrophensituationen zurückgestellt wurden, spendet. Dieses Geld geht an Organisationen wie beispielsweise die Caritas oder das Schweizerische Rote Kreuz, damit diese Organisationen die Menschen aus dem Kriegsgebiet unterstützen können. «Die Schweiz ist ein solidarischer Staat, Luzern ein solidarischer Kanton. Wir wollen die vom Krieg betroffenen Menschen zielgerichtet unterstützen und ihnen in dieser grossen Krise helfen», wird Finanzdirektor Reto Wyss in einer Mitteilung der Staatskanzlei Luzern zitiert. (zim)

08:54 Uhr 8. März PH Luzern spendet Konzerteinnahmen der Glückskette Die Pädagogische Hochschule Luzern bekundet ihre Solidarität mit den Menschen in und aus der Ukraine. So wird die PH Luzern die Einnahmen aus den Konzerten des PH-Chors unter dem Motto «Celtic» am 2. und 3. April via Glückskette notleidenden Menschen aus dem Kriegsgebiet spenden. Zudem prüft die PH Luzern Massnahmen, um ihre Expertise in dieser humanitären Krise einzubringen. Schweizweit werden am nationalen Solidaritätstag von morgen Mittwoch um 10 Uhr die Kirchenglocken läuten. Wie die PH Luzern mitteilt, unterstützt sie dieses Zeichen der Solidarität und ruft zu einer Gedenkminute in den Innenhöfen oder Vorplätzen ihrer Gebäude auf. (zim)

08:21 Uhr 8. März Interreligiös ein gemeinsames Zeichen für den Frieden setzen Seit der russischen Invasion in der Ukraine befinden sich Millionen von Menschen auf der Flucht und leiden unter dem Krieg. Am Samstag, 12. März um 16 Uhr, versammeln sich in der Lukaskirche Luzern unter anderem christkatholische, orthodoxe, reformierte und römisch-katholische Christinnen und Christen sowie muslimische Gläubige und beten gemeinsam für Frieden. Wie die reformierte Kirche Luzern mitteilt, gestaltet die ukrainische Sopranistin Zoryana Mazko das solidarische und interreligiöse Friedensgebet mit der Bandura musikalisch mit. Alle Teilnehmenden singen zusammen mit Opernsänger Robert Lee Lieder der ökumenischen Gemeinschaft von Taizé. (zim)

16:37 Uhr 4. März SP Luzern fordert Spenden vom Kanton Die grosse Solidarität der Bevölkerung sei ein klarer Auftrag an die Luzerner Regierung, sich finanziell und materiell an der Nothilfe in der Ukraine und in Flüchtlingsgebieten zu beteiligen, schreibt die SP Kanton Luzern in einer Mitteilung. «Nachdem andere Kantone und Gemeinden schon früh Spenden zugesichert haben, darf der Kanton Luzern nicht länger abseits stehen.» Zudem solle der Kanton «menschenwürdige Unterkünfte» bereitstellen und die «Solidaritätswelle» aus der Bevölkerung koordinieren. Und: «Das Vermögen darf kein Kriterium zur Ungleichbehandlung von Menschen sein.» Oligarchen sollen keine Sonderbehandlungen erhalten. So soll es ihnen nicht möglich sein, Schweizer Pässe zu kaufen. Der Kanton solle zudem die Energiepreise beobachten und Massnahmen ergreifen, wenn diese eine zu hohe Belastung für untere Einkommensschichten würden. (lil)

16:00 Uhr 4. März Auch die Kantone Ob- und Nidwalden zeigen sich solidarisch mit den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine: Mit der Bildung von Sonderstäben bereiten sich beide Kantone auf die Aufnahme und Betreuung von schutzsuchenden Personen aus dem osteuropäischen Land vor. Zudem werden Hilfsangebote der Bevölkerung koordiniert. Der Obwaldner Regierungsrat öffnet ausserdem den Geldbeutel. Solidarität Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine: Ob- und Nidwalden werden aktiv David von Moos 04.03.2022

15:16 Uhr 4. März Der Luzerner FDP-Ständerat Damian Müller schreibt über den Krieg in der Ukraine und darüber, welche Rolle die Schweiz darin spielen sollte: Kolumne Direkt aus Bern Die Schweiz muss sich entscheiden Damian Müller 04.03.2022

15:02 Uhr 4. März Katholische Kirche Stadt Luzern spendet 20'000 Franken Wie es in einer Mitteilung heisst, bewilligt der Kirchenrat der Katholischen Kirchgemeinde Luzern einen Beitrag von 20‘000 Franken für die Menschen in der Ukraine. Der Spendebetrag wird an die Caritas überwiesen. Die Katholische Kirche Stadt Luzern organisiert zudem weitere Aktionen und Veranstaltungen oder beteiligt sich daran: So läuten beispielsweise am 4. März die Glocken mehrerer Kirchen in der Luzerner Innenstadt. Anlass ist die von verschiedenen Luzerner Organisationen und Parteien getragene Friedenskundgebung auf dem Kornmarkt. Ausserdem wird in mehreren katholischen Kirchen Luzerns am Wochenende vom 5./6. März die Kollekte für die Opfer des Ukraine-Kriegs erhoben und für die Menschen in der Ukraine gebetet. (pl)

11:22 Uhr 4. März Kanton Luzern schafft Infoline als Anlaufstelle für die Bevölkerung In der Luzerner Bevölkerung ist eine grosse Solidarität mit den kriegsvertriebenen Ukrainerinnen und Ukrainern zu spüren. Viele fragen sich, wie sie diese Personen unterstützen können. Um die Fragen der Bevölkerung koordiniert beantworten zu können, schafft der Kanton Luzern nun laut Mitteilung der Staatskanzlei eine zentrale Anlaufstelle. Die Infoline des Kantons Luzern zur Ukrainekrise geht ab kommendem Montag, 7. März, 14 Uhr in Betrieb. Unter der Telefonnummer 041 228 73 73 ist die Infoline anschliessend jeweils von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr erreichbar. Schriftliche Anfragen können per Mail an infoline.ukraine@lu.ch gerichtet werden. (zim)

11:15 Uhr 4. März Kanton Zug spricht 250'000 Franken und richtet Infoline ein Der Kanton Zug verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine. Er bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen vor. Das friedliche Zusammenleben der Bevölkerung, unabhängig der Herkunft, sieht der Zuger Regierungsrat nicht gefährdet. Er setzt 250'000 Franken Schweizer Franken Soforthilfe für die Ukraine ein und kann weitere Mittel sprechen. Zudem hat der Kanton eine offizielle Anlaufstelle eingerichtet, die Telefonnummer lautet 041 723 78 99, die Email-Adresse ukrainehilfe@zg.ch (rem)

11:08 Uhr 4. März Flugshow des PC-7-Teams abgesagt Als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität mit den Opfern und Betroffenen aus dem Krieg in der Ukraine sagen die Organisatoren der Weltcup-Rennen in der Lenzerheide vom Wochenende die geplante Flugshow des PC-7-Teams der Schweizer Armee ab. Damit entfallen auch die geplanten Starts und Landungen in Emmen. Die halbstündige Vorführung hätte am Sonntag zwischen den beiden Läufen des Riesenslaloms ab 12.45 Uhr stattgefunden. «Wir glauben, dass eine militärische Flugvorführung während den aktuellen Geschehnisse in Europa nicht angebracht ist», sagt OK-Präsidentin Luana Bergamin. (rem) Fliegt am Wochenende nicht: Das PC-7-Team. Bild: Alessandro Della Valle / Keystone

10:25 Uhr 4. März Nottwil spendet an die Glückskette Nottwil solidarisiert sich mit der ukrainischen Bevölkerung. Wie der Gemeinderat mitteilt, verurteilt er den äusserst brutalen und sinnlosen Krieg des russischen Präsidenten Putin aufs Schärfste. Als kleines Zeichen der Solidarität werde eine Spende von einem Franken pro Einwohnerin und Einwohner, also 4100 Franken, der Glückskette überwiesen. Sollte es zu einer Flüchtlingswelle in der Schweiz kommen, werde der Gemeinderat die kantonalen Behörden bei der Suche von Unterkünften unterstützen. (zim)

09:37 Uhr 4. März Schals in den Farben der Ukraine Die Luzerner Grafikerin Dominique Fischer von Bureau Bond hat in Kooperation mit Fidea Design einen Schal in den Farben der Ukraine und in der Friedensfarbe weiss entworfen. Die Seidentücher kosten 200 Franken, wobei 145 Franken an die Glückskette gespendet werden. «Innerhalb von 12 Stunden sind bereits 40 Stücke verkauft worden», sagt Co-Geschäftsführerin Franziska Bründler. (rem)

08:38 Uhr 4. März Obwaldner Regierungsrat spendet 100'000 Franken Der Kanton Obwalden bereitet sich auf die «umgehende Aufnahme von Kriegsflüchtlingen» vor, wie er in einer Mitteilung schreibt. Als Zeichen der Solidarität habe er beschlossen, das Schweizerische Rote Kreuz mit einer Spende von 100'000 Franken zugunsten ukrainischer Flüchtlinge zu unterstützen. Die Spende werde aus dem kantonalen Swisslos-Fonds finanziert. Zudem habe das Obwaldner Sicherheits- und Justizdepartement einen Sonderstab Ukraine gebildet, welcher unter Leitung des Sozialamts die Betreuung und Aufnahme von Kriegsflüchtlingen organisiert. Überdies habe das Sozialamt eine Anlaufstelle eingerichtet, damit die verschiedenen Hilfsangebote aus der Bevölkerung koordiniert werden können. (lil) Anlaufstelle «Ukraine-Hilfe»: Hotline: 041 662 97 97, Email: ukraine@ow.ch, Webseite: www.ow.ch/ukraine

19:39 Uhr 3. März Luzern und Zug setzen ein Zeichen für den Frieden Als Zeichen der Solidarität sind am Donnerstagabend öffentliche Bauten beleuchtet worden, so etwa das Luzerner Theater, das Rathaus am Kornmarkt oder das Kultur- und Kongresszentrum Luzern. LZ-Fotograf Pius Amrein hat die Momente festgehalten: An einer Gebetsandacht mit anschliessender Mahnwache gedachten Zugerinnen und Zuger in der reformierten Kirche Zug und auf deren Vorplatz der ukrainischen Bevölkerung, fotografiert hat Mathias Blattmann: Auch auf dem Helvetiaplatz trafen sich solidarisierende Menschen zu einer Kundgebung. Die Reden waren voll mit persönlichen Geschichten, Emotionen und Solidaritätsbekundungen. “ Kundgebung auf dem Helvetiaplatz, zu dem die Klimabewegung «Fridays for Future» aufgerufen hat. Bild: PD

19:31 Uhr 3. März Polin startet Sammelaktion «Nidwalden hilft Ukraine» – und wird komplett überrannt Video: Martina Birrer / Tele 1

19:15 Uhr 3. März Wegen des russischen Krieges gegen die Ukraine hat der EV Zug am vergangenen Freitag bekanntgegeben, die Sponsoring-Partnerschaft mit der Nord Stream AG «bis auf weiteres auszusetzen». Das Logo auf der Rückseite der Spielertrikots ist seit diesem Entscheid nicht mehr sichtbar. Die abgeänderten Trikots treffen am Freitag beim EV Zug ein und sind am Abend gegen den HC Davos «einsatzbereit». Die Spieler des EV Zug verlassen das Eis ohne Logo des Sponsors Nord Stream auf der Schulter. Bild: Philipp Schmidli (Zug, 26. Februar 2022) Wie unsere Zeitung in Erfahrung brachte, wollten Zuger Fan-Gruppierungen aus Goodwill die frei gewordene Werbestelle kaufen und sind deswegen beim Klub vorstellig geworden. «Ich finde es sehr löblich, dass die Fans mit dieser Idee auf uns zugekommen sind», bestätigt Ibrahim Can unsere Informationen. Er ist Leiter Marketing und Verkauf beim EV Zug. Laut Can hätten in den letzten Tagen auch andere Firmen Interesse bekundet. Aber: «Wir wollen diese Fläche bewusst leer lassen, um medial nicht noch mehr Öl ins Feuer zu giessen.» (pz)

19:03 Uhr 3. März Nidwalden richtet Infoline zum Ukraine In der Bevölkerung treten vermehrt Fragen zu Hilfestellung oder vorsorglichen Massnahmen auf. Der Kanton reagiert und hat einen Sonderstab gebildet. Als erstes ist eine Ukraine-Infoline in Betrieb genommen worden, wie die Staatskanzlei mitteilt. Sie ist von Montag bis Freitag von 10-16 Uhr unter 041 618 75 15 oder per Email ukraine@nw.ch erreichbar. Zusätzlich gibt die Website www.nw.ch/ukraine-hilfe Auskunft.

19.00 Uhr 3. März So erleben Ukrainerinnen und Russinnen in Luzern den Krieg Eine Woche ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vergangen. Wie viele andere fühlen sich Menschen aus der Ukraine, Russland und Weissrussland in Luzern vom Krieg überrumpelt. Mit fünf von ihnen haben wir gesprochen. (sok) Krieg in der Ukraine «Unser Leben wurde in einem Tag zerstört» – so erleben Ukrainerinnen und Russinnen in Luzern den Krieg Sophie Küsterling 03.03.2022

16:00 Uhr 3. März Auch der Kanton Zug, Brocki und Kirchen bieten Hilfe an Kanton und Stadt Zug werden sich bei der Aufnahme geflüchteter Menschen aus der Ukraine grosszügig und hilfsbereit zeigen, wie Landammann Martin Pfister und Stadtpräsident Karl Kobelt erklären. Der Bedarf an Hilfe scheint vorhanden zu sein. Krieg in der Ukraine Auch der Kanton Zug, Brocki und Kirchen bieten Hilfe an Harry Ziegler 02.03.2022

19:51 Uhr 2. März Am Donnerstagabend um 18 Uhr findet auf dem Helvetiaplatz in der Stadt Luzern eine bewilligte Friedenskundgebung zum Krieg in der Ukraine statt. Dazu aufgerufen hat die Klimabewegung «Fridays for Future». Für Freitag ist zudem eine Solidaritätsdemo in Luzern angesagt. Organisiert wird sie von SP, Grünen, Mitte und GLP, wie die Parteien in einer gemeinsamen Mitteilung schreiben. Man dürfe gerne eine «Kerze für den Frieden» mitnehmen, heisst es. Die Kundgebung findet um 19 Uhr auf dem Kornmarkt statt. Dabei wird unter anderem der russische Autor Michail Pawlowitsch Schischkin auftreten. Bereits am vergangenen Samstag wurde in Luzern für Frieden demonstriert. (rem) Kundgebung Pazifistische Parolen und persönliches Leid: Luzerner Demonstrierende fordern Frieden in der Ukraine David von Moos/ Salome Erni 26.02.2022

19:16 Uhr 2. März Blumenverkauf zugunsten Ukraine Die Mitglieder des Soroptimist Clubs Luzern Saphir verkaufen am 5. März von 9 bis 14 Uhr Osterglocken auf dem Luzerner Falkenplatz. Mit dem Erlös wird eine Aktion unterstützt, damit in der slowakischen Grenzregion humanitäre Hilfe für geflüchtete Menschen aus der Ukraine geleistet werden kann. (rem)

16:12 Uhr 2. März Stadt Luzern spendet 30'000 Franken Die Finanzdirektion der Stadt Luzern hat für die Nothilfe wegen der fortschreitenden militärischen Angriffe in der Ukraine einen sofortigen Solidaritätsbeitrag von 30’000 Franken an die Glückskette gesprochen. Die Stadt stelle jedes Jahr finanzielle Mittel für Nothilfen bereit, wie sie mitteilt. Im Budget 2022 ist dafür 110'000 Franken vorgesehen. (rem)

15.10 Uhr 2. März Luzerner Theater und KKL erstrahlen in Regenbogenfarben Morgen Donnerstagabend werden die Fassaden des KKL und des Luzerner Theaters in den Regenbogenfarben als Zeichen des Friedens erstrahlen. Die Aktion «Light for Peace» wird gemeinsam organisiert von den Verbänden der Veranstaltungsbranche in der Schweiz, Deutschland und Österreich, wie das Luzerner Theater mitteilt.

13.25 Uhr 2. März Privatradios lancieren Solidaritätsaktion Um auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam zu machen und Spenden für die Geflüchteten zu sammeln, haben sich Schweizer Privatradios im Rahmen einer Solidaritätsaktion zusammengeschlossen. Darunter sind auch neun Radios von CH Media, so etwa Radio Pilatus: Krieg in der Ukraine «Eure Spende für die Ukraine»: Schweizer Privatradios lancieren gemeinsamen Solidaritätstag Stefanie Geske 02.03.2022

10.15 Uhr 2. März Luzerner Psychiatrie spendet 15’000 Franken Die Luzerner Psychiatrie (Lups) bekundet ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und spendet 15’000 Franken zur Linderung der humanitären Not. Wie das Lups in einer Mitteilung schreibt, wird der Betrag an die Glückskette einbezahlt, welche die Hilfe für Menschen auf der Flucht koordiniert.

09.10 Uhr 2. März 2. März – Grosses Solidaritätskonzert in Luzern In der St.Karli-Kirche in Luzern findet am nächsten Sonntag (6. März 2022) ein grosses Solidaritätskonzert für die Ukraine statt. Beteiligt sind ausschliesslich Musikerinnen und Musiker aus Osteuropa – grösstenteils aus Russland und der Ukraine. Das Konzert startet um 17 Uhr, der Eintritt ist gratis. Es wird eine Kollekte zugunsten der Glückskette für die Unterstützung der Kriegsopfer gesammelt. Gespielt werden unter anderem Werke von Rachmaninov, Brahms, Bartok und Schostakowitsch.

07.15 Uhr 2. März Stadt Zug appelliert in blau-gelb an friedvolles Zusammenleben Stadt und Kanton Zug sind bekannt für ihre internationale Bevölkerung, auch viele Menschen aus der Ukraine und aus Russland leben hier. Die Stadt Zug hat nun ihr Stadthaus in die landesfarben der Ukraine getauch und appelliert an alle, gegenüber allen Menschen offen zu sein, die in Zug leben. «Auch jener russischer Herkunft. Denn auch sie tragen keine persönliche Verantwortung am Krieg in der Urkraine», schreibt die Stadt auf einem eindringlichen Post auf Facebook.

Der Synodalrat der Evangelisch-Reformierten Landeskirche des Kantons Luzern spricht 10‘000 Franken für die HEKS-Nothilfe. Das kirchliche Hilfswerk leistet humanitäre Unterstützung für Menschen in der Ukraine und auf der Flucht. Dies meldet die Kirche am Dienstagabend.

«Wir setzen uns als Gemeinschaft solidarisch für unsere Mitmenschen und für den Frieden ein», sagt Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin. Die Luzerner Landeskirche ruft zudem zur Aufnahme von geflüchteten Menschen in der Schweiz sowie der Beendigung der kriegerischen Auseinandersetzungen auf. (zfo)

Swisscom, Sunrise und Salt ermöglichen aus ihren Netzen kostenlose Anrufe in die Ukraine. Auch Roaming-Gebühren werden erlassen, wie sie in den sozialen Medien kundtaten. Zudem dürfen Flüchtlinge aus der Ukraine bis auf weiteres gratis mit der SBB fahren.

Die Nachrichten aus Osteuropa verunsichern auch viele Kinder und Jugendliche: Wieso gibt es diesen Krieg? Was sind die geschichtlichen Hintergründe? SRF hat ein Erklärvideo speziell für Kinder und Jugendliche aufgeschaltet:

Die Hochschule Luzern schliesst sich der Erklärung des Schweizer Hochschulverbands Swissuniversities an, welcher Massnahmen zum Schutz von ukrainischen Studierenden, Forschenden und Akteuren der Zivilgesellschaft fordert. «Die Schweizer Hochschulen werden alles in ihrer Möglichkeit Stehende tun, um die ukrainischen Hochschulen in dieser schwierigen Situation zu unterstützen», schreibt die HSLU auf ihrer Website.

Am Montagabend fanden sich gut 500 Menschen auf dem Stadtzuger Postplatz ein, um still für den Frieden in der Ukraine zu protestieren. Es wurden traditionelle Lieder gesungen und Kerzen angezündet.

500 Personen gedenken auf dem Postplatz in Zug den Menschen in der Ukraine. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022) Eine Frau hält ein Plakat in die Höhe. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022) Auch Kerzen werden angezündet. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022) Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022) Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022) Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022) Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022) Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022) Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022) Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022) Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Februar 2022)

28. Februar – Flüchtlinge: Kanton Luzern setzt Taskforce ein und sucht Plätze

Mehr als eine halbe Million Menschen flüchten nach Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks aus der Ukraine. Im Kanton Luzern bereitet man sich nun mit einer Taskforce auf die Aufnahme von Schutzbedürftigen vor:

28. Februar – Warum auch Firmen leiden, die keine direkten Beziehungen zu Russland pflegen

Die Energiewende ist noch nicht geschafft. Im Kanton Luzern sind viele Firmen von Erdgas abhängig. Das stammt auch aus Russland – und wird nun teurer:

28. Februar – Gütsch-Besitzer distanziert sich von «allen kriegerischen Ereignissen in der Ukraine»

Der russische Geschäftsmann Kirill Androsov ist laut eigenen Angaben nicht von den Sanktionen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine betroffen. Er sei kein Oligarch, sondern ein internationaler Investor:

28. Februar – Jungparteien fordern: Ukrainische Flagge ans Stadthaus

Alle sechs Jungparteien der Stadt Luzern haben einen offenen Brief an den Stadtrat geschrieben. Darin fordern sie, die Stadt solle aus Solidarität mit der Ukraine die ukrainische Flagge am Stadthaus hissen. Als Vorbild nennen sie die Stadt Basel, wo bereits seit Donnerstag die blau-gelbe Flagge am Rathaus hängt:

Das Luzerner Stadthaus ist zurzeit mit der Schweizer, der Luzerner und der Europafahne beflaggt:

28. Februar – Lucerne Festival sagt Konzert mit russischen Stars ab

Kehrtwende: Nachdem das Lucerne Festival zunächst keinen Handlungsbedarf gesehen hatte, reagiert es nun doch auf den Krieg in der Ukraine. Die im Sommer geplanten Konzerte des Mariinsky Orchestra und Valery Gergiev im KKL werden abgesagt. Dies teilte das Festival am Montag mit.

28. Februar – Unterkünfte für Flüchtlinge in Luzern gesucht

Die Kampagnenorganisation Campax koordiniert private Angebote für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen in den Schweizer Städten – unter anderem in Luzern, wie die Website Ronorp berichtet.

28. Februar – Reformierte lancieren tägliches Friedensgebet

Als Zeichen gegen den Krieg lädt die Reformierte Kirche Stadt Luzern zum gemeinsamen Beten ein. Ab sofort findet jeden Abend um 18 Uhr ein Friedensgebet in der Lukaskirche statt. «Bei Gebet, Stille und mit Hoffnungslichtern wird an die Menschen in der Ukraine, die so leiden, und in Russland gedacht», schreibt die Kirche in einer Mitteilung.

27. Februar – Russisches Gas für die Stadt Luzern

Der grösste Teil der Stadt Luzern wird mit Erdgas geheizt - und dieses stammt unter anderem aus Russland. Die Jungen Grünen haben deshalb im Stadtparlament eine Interpellation mit kritischen Fragen eingereicht.

26. Februar – soll die Luzerner Fasnacht abgesagt werden?

Feiern und fröhlich sein, während in Europa Krieg herrscht? Das geht nicht, fand man zum Beispiel in der Karnevalshochburg Köln. Auch in Luzern wurden Stimmen laut, die Fasnacht abzusagen oder im Gedenken an die Kriegsopfer zumindest anders zu gestalten. Mehrheitsfähig sind solche Forderungen allerdings kaum.

26. Februar – Demonstration für Frieden in der Ukraine auf dem Luzerner Helvetiaplatz

Zwischen 200 und 300 Leute demonstrieren an einer bewilligten Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine. Sie rufen dazu auf, die Gewalt sofort zu stoppen.

24. Februar – Luzerner Parteien geben überparteiliche Erklärung ab

Die Vertreter aller Parteien, mit Ausnahme der SVP, äussern sich zum Ukraine-Krieg. Darin zeigen sich die Spitzen bestürzt über die Vorfälle: