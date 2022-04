Hotels um Luzern: Unterbringung von Flüchtlingen nicht ideal

Zentralschweizer Kantone Hotels sind als Flüchtlingsunterkünfte nur bedingt geeignet Um die vor dem Krieg in der Ukraine flüchtenden Menschen unterzubringen, müssen die Zentralschweizer Kantone alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Dazu gehören auch Hotels. Ob diese eine langfristige Lösung darstellen können, ist allerdings fraglich. Sandro Renggli Jetzt kommentieren 05.04.2022, 11.30 Uhr

Das ehemalige Hotel Waldheim in Risch (ZG) dient als Unterkunft für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Bild: PD

Während immer mehr Menschen aus der Ukraine auch in der Schweiz Zuflucht vor dem Krieg finden, müssen Bund und Kantone für Unterkunft für die rund 1000 täglich ankommenden Flüchtenden sorgen. Dabei könnten in der Zentralschweiz auch Hotels eine Rolle spielen. Vor zwei Wochen hatte beispielsweise das Luzerner Hotel Schweizerhof rund 20 Menschen aus der Ukraine spontan für zwei Nächte beherbergt. Könnten Hotels also gar längerfristig Teil der Lösung werden?

Der Kanton Luzern betont auf Anfrage, dass eine kostenlose Unterbringung von Flüchtlingen Sache der Hotels sei. «Beim Kanton selbst ist die Hotelunterbringung jedoch kein Thema», erklärt Silvia Bolliger, Leiterin Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen. Der Kanton habe verschiedene Angebote geprüft, und Hotels seien im Vergleich zu anderen Unterbringungen einfach nicht verhältnismässig. «Zumal wir uns hier im Sozialhilfebereich bewegen», so Bolliger.

Ausserdem sei die Gleichbehandlung aller Personen sicherzustellen. «Es ist nicht zu rechtfertigen, wenn einige Personen in sehr einfachen Strukturen untergebracht sind und andere in Hotels.»

Hotels sind teuer

Der Kanton Zug ist derweil mit Hotellerie Zug und einzelnen Hotelbetreibern im Gespräch. Regierungsrat Andreas Hostettler betont allerdings, dass ein paar Hotelzimmer zwar eine wichtige Hilfe sein können, das Grundproblem aber nicht lösen würden: «Es stellen sich einige Herausforderungen», so Hostettler. «Zum einen bräuchten wir die Unterkunft längerfristig. Bei Privatunterkünften reden wir beispielsweise von mindestens drei Monaten.»

Zudem seien auch die Kosten ein wichtiger Faktor. Pro Person rechne man pro Monat mit rund 1500 Franken: «Bei den Absprachen zwischen Bund und Hotellerie Suisse mit 120 Franken pro Tag für ein Hotelzimmer geht die Rechnung nie auf.»

Derweil sind in Zug bereits 500 Plätze für Geflüchtete gefunden, unter anderem im ehemaligen Hotel Waldheim in Risch. Andreas Hostettler rechnet damit, dass diese bis Ende April voll belegt sind. Danach würden nur grosse Unterkunftsanlagen die Situation nachhaltig lösen können. «An diesen Lösungen wird mit Hochdruck gearbeitet.»

Langfristige Lösungen sind gefragt

Auch der Kanton Nidwalden betont auf Anfrage, dass die Dauer der Verfügbarkeit der Unterkünfte entscheidend sei: «Von Wichtigkeit ist, dass die Zimmer und andere Unterbringungsmöglichkeiten nicht bloss kurzfristig, sondern mittel- bis langfristig verfügbar sind.» Eine Prognose, wie lang die Unterbringungen effektiv gebraucht werden, sei in der aktuellen Lage nicht möglich.

Der Kanton habe mit einigen Hotels Kontakt aufgenommen, um Verfügbarkeiten abzuklären, daraus könnten sich in naher Zeit konkrete Zusammenarbeiten ergeben. Auch nimmt der Kanton Angebote von Hotels entgegen, die aus Eigeninitiative handeln und Schutzbedürftigen einen Platz bieten wollen. «Die Hotels werden in der Umsetzung unterstützt; sowohl auf Ebene der Betreuung und der Logistik wie auch in finanzieller Hinsicht», so der Kanton Nidwalden.

Im Kanton Obwalden würden Hotels auch eher eine Rolle spielen, falls man auf die Schnelle Unterstützung für eine Unterbringung braucht, bestätigt Regierungsrat Christoph Amstad, Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements des Kantons. «Wir haben beispielsweise in Sarnen ein Notfallzimmer für die Erstaufnahme in einem Hotel zur Verfügung. Dort könnten wir täglich bis 11 Uhr am Abend für eine Nacht Menschen unterbringen.» Dazu habe man eine Abmachung mit dem Hotelier.

Zudem haben in den Nebengebäuden des momentan nicht genutzten Hotels Kronen in Giswil bis zu 80 Personen Platz. «Diese Kapazitäten sind ab diesem Montag verfügbar», so Amstad. Weiter sind im Kanton bis zu 300 verfügbare Betten von Privatpersonen gemeldet. «Dabei handelt es sich um Ferienhäuser, leer stehende Wohnungen oder auch Betriebe und Organisationen, die noch freie Räume haben.»

Der Kanton Uri hat im derzeit geschlossenen Hotel Aurora in Andermatt Platz für Flüchtlinge aus der Ukraine geschaffen. «In den kommenden Wochen werden weitere Personen im Kanton Uri ankommen», heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Stand vergangene Woche waren bereits rund 90 Ukrainerinnen und Ukrainer in Uri eingetroffen. «Es besteht somit Bedarf für weiteren Wohnraum.»

Der Asyl- und Flüchtlingsdienst des Schweizerischen Roten Kreuzes habe in den Räumen des Hotels Aurora in Andermatt eine Unterbringungslösung treffen können, wo vor allem Familien untergebracht werden sollen.

Im Kanton Schwyz werde das Thema der Unterbringung in Hotels aktuell zwar mit Hinblick auf die steigenden Flüchtlingszahlen aus der Ukraine geprüft, wie Andreas Luig, Informationsbeauftragter des Kantons, auf Anfrage bestätigt. «Es liegen aktuell aber noch keine konkreten Projekte vor.»

