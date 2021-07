Bundesfeier in Cham und Baar abgesagt

Wetter 1. August: Baar und Cham sagen ihre Feiern ab Grund ist die schlechte Wetterprognose. Auch das geplante Feuerwerk im Ägerital fällt ins Wasser. Rahel Hug 30.07.2021, 14.45 Uhr

Endlich mal wieder zusammenkommen. Weil die 1.-August-Feiern in den Zuger Gemeinden letztes Jahr nicht stattgefunden haben, freuen sich wohl viele umso mehr auf den kommenden Sonntag. Doch in zwei Gemeinden wird nichts aus dem gemütlichen Zusammensitzen mit Musik und Festansprachen. Sowohl Baar als auch Cham sagen ihre Bundesfeier ab. Der Grund ist die schlechte Wetterprognose. Am Sonntag soll es regnerisch sein bei Temperaturen um 17 Grad.

«Es wäre alles angerichtet gewesen für ein Fest in typischer Baarer Manier», teilt die Gemeinde Baar mit. Auf dem Platz vor der Rathus-Schüür und dem Schulhaus Marktgasse hätte die Baarer Bevölkerung mit Regierungsrätin Silvia Thalmann-Gut als Festrednerin und der Feldmusik Allenwinden sowie den «Gupfbuebä» den 1. August feiern sollen. «Doch Petrus macht der Gemeinde einen Strich durch die Rechnung.» Eine Durchführung im Gemeindesaal sei aufgrund der Corona-Schutzmassnahmen nicht möglich, schreibt die Gemeinde.

Auch in Cham fällt die Bundesfeier buchstäblich ins Wasser. Sie hätte im Hirsgarten am See stattfinden sollen. Gespielt hätten die Zuger Band Next Train Home sowie die Musikgesellschaft Cham. Für 20.50 Uhr wäre die Festansprache der Zuger Schriftstellerin und Bühnenkünstlerin Judith Stadlin vorgesehen gewesen. Sie zündet ihr sprachliches Feuerwerk nun online. Wer die humorvolle Ansprache mit dem Titel «Menschen, Sprache, Dialekte» hören möchte, findet den Link am Sonntag unter www.cham-tourismus.ch/bundesfeier.

In Neuheim wird spontan entschieden

Im Ägerital wäre für 22.15 Uhr ein Feuerwerk geplant gewesen. Die Verantwortlichen von Ägerital-Sattel Tourismus haben aber – ebenfalls wegen der schlechten Wetterprognosen – entschieden, das Feuerwerk abzusagen.

Noch offen ist, ob die kleine, aber feine 1.-August-Feier des Billard und Bar Vereins auf dem Josefsgütsch in Neuheim stattfinden wird. Man werde spontan entscheiden, heisst es auf Anfrage beim Verein.