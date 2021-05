Cham 1 Jahr OYM: Dieses Athletikzentrum macht Spitzensportler besser – garantiert In Cham mögen Eishockeyspieler gemeinsam schwitzen, aber die Trockentrainings und die Ernährung sind punktgenau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt. Keiner, der dort an seiner Fitness arbeitet, hat ein Verlangen nach Junkfood. Drei Zuger Spitzenteams haben von diesem Sportzentrum der Superlative bereits profitiert. Marco Morosoli 17.05.2021, 05.00 Uhr

«Auf die Plätze, fertig, los!» oder in Englisch «on your marks» sowie buchstabensparend OYM. Den Spitzensportler dürften diese Bezeichnungen bei ihrer täglichen Trainingsarbeit im OYM in Cham kaum beschäftigen. Eines lässt sich über die Nutzer dieser einzigartigen Sportstätte jedoch sagen: Den Spitzensportlern wachsen dort Flügel. Zuckergeschwängerte Energiedrinks braucht es dazu aber keinesfalls.

Der EVZ holte nach 23 Jahren den zweiten Meistertitel in der höchsten Eishockeyspielklasse der Schweiz. Die Zuger trainierten täglich im OYM. In Ennetsee. Dieses hat der EVZ-Verwaltungsratspräsident und Sportvisionär Hans-Peter Strebel als Privatmann erstellen lassen. Seit etwas mehr als einem Jahr läuft der Betrieb mit einem ausgeklügelten Schutzkonzept – erfolgreich.

Talent zu haben, ist hilfreich, aber es reicht heute im Spitzensport nicht mehr

Unter den gleichen Bedingungen lief auch der Trainings- und Spielbetrieb der Elite-U20-Equipe des EVZ, welche ebenfalls den Schweizer Meistertitel holte. Damit nicht genug: Eine weitere OYM-Erfolgsgeschichte ist diejenige des LK Zug. Die Zugerinnen siegten im Cupfinal. Drei Spielerinnen des Teams nutzten im Vorfeld bereits das OYM in Cham, um sportlich weiterzukommen. In der kommenden Saison sollen es noch mehr LKZ-Handballerinnen sein. Wie der Eigentümer Hans-Peter Strebel erklärt, sei das OYM für 250 Spitzensportler ausgelegt:

«Derzeit, nach einem Jahr sind es bereits deren 150.»

Zur finanziellen Situation des Sportkomplexes sagt Strebel, dass Spitzensportler ab Mai 2020 mit strengen Auflagen des Bundes und des Kantons Zug hätten starten können und es so oder so geplant war, den Betrieb kontinuierlich hochzufahren.

Der OYM-CEO Thomas Iten lobt derweil die «individuelle Trainingsgestaltung», auch für Teamspieler: «Die Verpflegung wird auf die individuellen Bedürfnisse angepasst. Die zu absolvierenden Trainings ebenfalls.» Der OYM-Eigentümer Hans-Peter Strebel ergänzt:

«Talent alleine reicht heute nicht mehr aus. Ein Sportler muss auch athletisch auf dem höchsten Level sein.»

Um eine Basis des sportlichen Könnens der Athleten zu erfassen, sind vor dem individuellen Programmstart jeweils umfangreiche Testreihen notwendig. In einer solchen Phase befindet sich derzeit der EVZ-Rückkehrer Reto Suri.

Die Wissenschaft liefert hilfreiche Informationen zum Leistungsprofil des Athleten

Mittels der OYM-Infrastruktur und der dort tätigen wissenschaftlichen Fachkräfte ergeben sich gemäss OYM-CEO Thomas Iten die vier Kernkompetenzen dieser Chamer Sportstätte:

Athletik Ernährung Health-Management (Gesundheitsvorsorge) Forschung und Entwicklung

Mit diesen Leitplanken können sich die Sportler aufs Training fokussieren. Das OYM verfügt unter anderem über eine Eishalle:

Und eine Dreifachhalle:

Ein wichtiger Aspekt sei hierbei, so Hans-Peter Strebel, dass «der Sportler Vertrauen in die ergriffenen Massnahmen hat». Die im OYM praktizierte Methode mit laufenden Anpassungen basiert auf neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen, damit die Spitzenathleten so trainieren, dass der grösstmögliche Nutzen daraus resultiert. Datensammeln auf Vorrat praktiziere sein das OYM nicht, versichert Hans-Peter Strebel: «Wir haben kein Datenschutzproblem. Die Daten gehören dem Spitzensportler.» Anonymisiert finden die gesammelten Werte aber durchaus einen gewinnbringenden Nutzen. Strebel umschreibt diesen so: «Welche Erkenntnisse sind hilfreich, welche Daten braucht es nicht.» Zudem fliessen neue wissenschaftliche Erfahrungen auf dem kürzesten Weg in die Trainingsgestaltung ein. Der viel gehörte Ausdruck, «das haben wir immer so gemacht», gilt deshalb im OYM nicht.

Diätköche bereiten Essen der Spitzensportler zu

Das bewusste Verlassen von festgefahrenen Strukturen gilt im OYM auch bei der Ernährung. Im Restaurant, welches den Spitzensportlern vorbehalten ist, sind die Küchenchefs ausgebildete Diätköche, wie der OYM-Besitzer Hans-Peter Strebel stolz betont. Diese seien Meister ihres Fachs und können ihre Speisen, so Thomas Iten, mit der immer gleichen Qualität abliefern. Für den OYM-Eigentümer versteht sich von selber, dass nur das Beste vom Besten auf den Tisch kommt. Biorohprodukte sind der Standard, wenn möglich werden sogar Demeter-Produkte (Qualitätslabel für Nahrungsmittel aus der biologisch-dynamischen Landwirtschaft) verwendet.

Diese Philosophie verfolge das OYM, so sagt es Thomas Iten, konsequent. Hans-Peter Strebel, der Gründer des Athletikzentrums, ist nicht nur ein EVZler der ersten Stunde, sondern er nutzt selber das Küchenangebot: «Wir essen hier. Ich habe hinterher kein Völlegefühl und keinen Hunger.» Strebel erwähnt in diesem Zusammenhang eine Szene mit Lars Weibel, dieser stand einst beim EVZ im Goal und ist heute Verantwortlicher der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft. Dieser sei vor dem Angebot des OYM-Restaurants gestanden und habe geseufzt: «Was soll ich da essen.» Er soll seinen Frieden damit gefunden haben und sagt nun:

«Gesundes Essen kann auch kompromisslos gut sein.»

Stänkerer gäbe es keine. Vielmehr würden heute die EVZ-Spieler Essen aus dem OYM auch vor und nach Heim- und Auswärtsspielen konsumieren.

Bei den Sportgetränken scheint das OYM einen speziellen Dreh gefunden zu haben

Ebenfalls eine Erfolgsgeschichte sind die Sportgetränke. Es handelt sich hierbei einerseits um hypotonische Getränke, andererseits um proteinhaltige Getränke, die ohne Zuckerzusatz auskommen. Auch in diesem Segment kann die Produktion die Nachfrage kaum befriedigen. Sportvisionär Hans-Peter Strebel räumt aber auch ein, dass es Neider gäbe: «Die Kurve ist aber abgeflacht.» Vielfach sei, so Strebel, Unwissen im Spiel. Im einzigartigen Athletikzentrum werde «saubere, ehrliche Arbeit, die wissenschaftlich untermauert ist», betrieben. Da ja vor einem Jahr die offizielle Eröffnungsfeier ein Opfer des Coronavirus wurde, so erklärt OYM-CEO Thomas Iten, «überlegen wir uns, eine virtuelle Führung durch das OYM anzubieten». Deren Klickrate dürfte hoch sein, hatten sich doch Ende März 2020 rund 10'000 Personen für eine OYM-Führung angemeldet.

Aber auch so geht den OYM-Verantwortlichen die Arbeit nicht aus. Elternabende des EVZ-Nachwuchses drehen sich nicht mehr nur um ideale Trainingszeiten, sondern auch die richtige Ernährung ist eine wichtige Säule bei der Juniorenförderung. OYM-Eigentürmer Hans-Peter Strebel kann sich auch vorstellen, dass noch die eine oder andere Sportart im OYM dazukommt. Er sei diesbezüglich flexibel. Aber in einer Sache bleibt Strebel beinhart:

«Es kommen nur EVZ-Teams oder Spieler ins OYM.»

Diese eiserne Regel durchbricht Hans-Peter Strebel nur bei den Schweizer Eishockey-Nationalmannschaften, welche regelmässig im OYM trainieren und sich auf die Weltmeisterschaften vorbereiten. Diese helfen mit, den guten Ruf des OYM-Athletikzentrums in die weite Welt hinauszutragen.

