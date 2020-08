Schwerpunkt 100 Franken für die Stadtbevölkerung: Die Gutscheine der Stadt Zug geben zu reden Die Zuger Geschenkkarte ist bei vielen Geschäften einlösbar, jedoch nicht bei allen – zum Ärger einer Gemeinderätin. Andrea Muff 05.08.2020, 18.45 Uhr

100 Franken für jeden Einwohner der Stadt Zug: In diesen Tagen landen die entsprechenden Gutscheine in den Briefkästen. Bezahlt wurden sie aus dem Coronafonds, der mit 10 Millionen Franken geäufnet wurde. Die Idee dahinter: dem Stadtzuger Gewerbe unter die Arme greifen und den Konsum ankurbeln. Die Diskussion im Grossen Gemeinderat der Zug (GGR) Anfang Juni zeigte Klippen, die es zu umschiffen galt.

Der 100-Franken-Gutschein soll den Konsum in der Stadt ankurbeln und dem Gewerbe zugutekommen. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. August 2020)

Nicht jedes Gemeinderatsmitglied war mit dem Vorschlag des Stadtrats, die Gutscheine über den Verein Pro Zug abzuwickeln, einverstanden. Beispielsweise setzte sich Monika Mathers (Alternative-CSP) dafür ein, dass der 100-Franken-Gutschein in sämtlichen Stadtzuger Geschäften angenommen wird. Rückendeckung bekam sie vom GLP-Fraktionschef Stefan Huber. Nach einem Time-out während der GGR-Sitzung schlug der Stadtrat vor: Pro Zug bleibt verantwortlich, die Stadt wird aber für eineinhalb Jahre die Mitgliederbeiträge – 225 Franken – für Geschäfte, die dem Verein beitreten, übernehmen. Damit war die Mehrheit des Parlaments einverstanden.

Nun ist die Gutscheinkarte da. Sie trägt die Aufschrift «100-Franken-Gutschein; Einlösbar in allen Pro-Zug-Geschäften» und zeigt ein Bild der Zuger Altstadt. Die spezielle Aufmachung wurde nötig, weil der Gutschein in den Grossverteilern Migros und Coop nicht gültig sein soll. «Grund dafür war die mehrheitliche Meinung, dass nicht die beiden Grossverteiler von der Coronakrise betroffen seien, sondern die kleineren Stadtzuger Geschäfte», heisst es im Begleitbrief der Stadt.

So sieht die Gutscheinkarte aus. Bild: Matthias Jurt (Zug, 5. August 2020)

Gutscheine sollen in allen Geschäften gültig sein

Die CSP-Gemeinderätin Monika Mathers stört sich an einem anderen Satz in diesem Begleitbrief. «Es ist die Rede von ‹vielen› Geschäften, in denen der Gutschein eingelöst werden könne. Es geht aber darum, dass sie in ‹allen› Geschäften gültig sein sollten.» Ein Umstand, der bei ihr nach dem Öffnen des Briefes für Kopfschütteln sorgte. «Im ersten Moment war ich echt erschrocken – das ist nicht das, was wir beschlossen haben», stellt Monika Mathers klar. «Die Idee war, dass jedes Geschäft davon profitieren sollte. Die Steuergelder sollten für alle eingesetzt werden und nicht nur für einen Verein.» Ihrer Meinung nach habe der Stadtrat es verpasst, die Geschäfte in der Stadt zu informieren, dass der Mitgliederbeitrag für eineinhalb Jahre übernommen werde.

«Ich finde es schwierig, wenn die Geschäfte von der Stadt nicht angeschrieben worden sind.»

Sie schlägt vor, dass die Stadt beispielsweise ein Zeitungsinserat schalten oder eine Mitteilung verfassen könnte. Eventuell würde der Weg über den Gewerbeverein auch zu mehr Informierten führen. «Wir haben uns im GGR ganz klar für alle Geschäfte ausgesprochen und das soll nun eingelöst werden», fordert Mathers.

Zugs Stadtpräsident Karl Kobelt verweist auf die Mitteilung nach der GGR-Sitzung vom 2. Juni. «Nach langer Diskussion und verschiedenen Abstimmungen beschloss der Rat mit Stichentscheid des Ratspräsidenten eine abgeänderte Variante des Stadtrates: Abgegeben werden Pro-Zug-Gutscheine ohne Einlösung bei den genannten Grossverteilern. Geschäfte, die sich temporär für eineinhalb Jahre der Vereinigung Pro Zug anschliessen wollen, können dies ohne Kostenfolge machen; die Stadt kommt dafür auf.» Kobelt betont:

«Wir haben den GGR-Beschluss eins zu eins umgesetzt.»

Gegen das Anschreiben sämtlicher Detailhändler habe man sich bewusst entschieden, erklärt der Stadtpräsident weiter. «Wir verfügen auch nicht über alle Adressen. Der Aufwand wäre unangemessen hoch gewesen, zumal alle davon gewusst haben oder haben wissen können.» Der Beschluss sei mit Pro Zug abgesprochen und öffentlich klar kommuniziert worden, hält er fest. «Wir haben viele positive Rückmeldung aus der Bevölkerung und dem Detailhandel erhalten. Es können alle profitieren, jene Detailhändler, die wollen, und auch die Stadtzuger», sagt Kobelt. Für Pro Zug habe sich der Stadtrat entschieden, «weil Pro Zug den Detailhandel vertritt, und den wollen wir mit dem Gutschein unterstützen».

65 Neuanmeldung bei Pro Zug

In einer Mitteilung an die Stadtzuger Bevölkerung zeigt sich die Präsidentin von Pro Zug zufrieden. Johanna Margraf schreibt: «Diese grosszügige Geste der Stadt Zug bringt dem Detailhandel Zug über drei Millionen Schweizer Franken – aber nur, wenn Sie die Geschenkkarten einlösen.» Sie fordert die Stadtzuger eingehend dazu auf, sich etwas zu gönnen: Wie etwa einen Besuch bei der Kosmetikerin, ein Abendessen oder neue Schuhe. «Wichtig ist nur eines: Gehen Sie jetzt einkaufen und gönnen Sie sich etwas – Shopping in Zug – damit Zug lebt. Und vergessen Sie die kleinen Geschäfte nicht.»

In den letzten Wochen nahm die Vereinigung 65 neue Geschäfte auf. «So eine Flut an Neuanmeldungen haben wir normalerweise nicht», sagt Johanna Margraf auf Nachfrage. Nun sind es laut der Präsidentin gut 160 Stadt Zuger Geschäfte, welche die Geschenkkarte akzeptieren. Diese ist bis zum 31. Dezember 2021 gültig.

Auf www.prozug.ch sind die Geschäfte, welche die Gutscheine annehmen, aufgelistet.