Vereine 100. Versammlung des Satus Baar Ein feierlicher Jubiläumsanlass hätte es werden sollen. Aber dann kam Corona, und die Feier musste abgesagt werden. Für den Satus Baar: Manuela Gasser 04.11.2020, 14.45 Uhr

Die Satus-Leitung, von links: Ehrenpräsident Ernst Hug, Beata Staub und Roland Bart (Co-Präsidium), Carmen Staub (Administration), Gaby Orler (Technische Leitung), Beisitzerin Manuela Gasser und Aktuarin Anna Gössi. Bild: PD

Der Vorstand liess sich nicht beirren und begann kurz nach dem Ende des Lockdowns mit der erneuten Planung. Wegen der immer noch herrschenden Einschränkungen war klar, dass das ursprüngliche Programm nicht durchführbar sein würde. Aber wenigstens ein feines Essen nach der GV musste doch drin liegen? Bei einem Glas Wein gemütlich zusammensitzen und über die letzten 100 Jahre sinnieren? Aber es sollte nicht sein. Die Infektionszahlen stiegen wieder, und bald war klar, dass alles auf ein Minimum beschränkt werden musste.

Das bedeutete: eine zackige Durchführung der GV unter Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen. Der Veranstaltungsort, die Aula des Schulhauses Sternmatt II, war glücklicherweise gross genug, dass der Sicherheitsabstand problemlos eingehalten werden konnte. Fein säuberlich richteten die Mitglieder des Vorstandes bei den Vorbereitungen die Tische mit dem Meter aus. Am Eingang wurden Masken abgegeben, Desinfektionsmittel standen bereit. Und statt dem geplanten Nachtessen erhielten alle ein Lunchpaket zum Heimnehmen. Aber wenig­stens das Dekorieren liessen wir uns nicht nehmen. Und so wurde jeder Tisch herbstlich geschmückt, und die eigens von ConSol angefertigten Jubiläums­kerzengläser verbreiteten etwas Wärme und Gemütlichkeit.

Von den rund 100 stimmberechtigten Mitgliedern hatten immerhin 24 den Weg ins Sternmatt II gefunden, darunter auch eine erfreuliche Anzahl von jungen Rhönradturnerinnen. Und was besonders freute: Auch Gemeindepräsident Walter Lipp und Vizegemeindepräsidentin Sonja Zeberg waren unserer Einladung gefolgt.

Alle wurden von Beata Staub herzlich begrüsst, danach wurde zügig Traktandum um Traktandum abgearbeitet. Obwohl 2020 kein ordentliches Wahljahr ist, konnten glücklicherweise einige vakante Ämter besetzt werden, sodass der Vorstand des Satus Baar nun wieder komplett ist. Und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte wird er im Co-Präsidium geführt. Beata Staub und Roland Bart werden diese anspruchsvolle Aufgabe in Zukunft zusammen angehen.

Ein Highlight waren wie immer die Ehrungen. Der Satus Baar darf auf viele langjährige Mitglieder zählen. Und so wurden dann auch mehrere Mitglieder für eine Mitgliedschaft zwischen 15 und 30 Jahren geehrt. Irmgard Keck brachte es sogar auf unglaubliche 55 Jahre Mitgliedschaft!

Aber auch bei den jüngeren Mitgliedern gab es Grund zum Feiern. Jana Drechsler und Katharina Müller wurden für ihre ausgezeichneten Leistungen an der Rhönrad-Schweizer-Meisterschaft 2019 geehrt.

Und dann durften wir auch noch einen neuen Ehrenpräsidenten wählen. Ernst Hug hat sich jahrelang unermüdlich für den Verein eingesetzt. Es ist unbestritten, dass der Satus Baar ohne Ernst heute nicht da wäre, wo er ist. Und so wurde er auch unter grossem Applaus und einstimmig zum Ehrenpräsidenten auf Lebenszeit gewählt.

Die Satus-Mitglieder hatten an dieser GV auch zum ersten Mal die Gelegenheit, die umfangreiche Vereinschronik zu begutachten, die Patrick Mühlefluh mit grossem Engagement erstellt hat. Für alle Interessierten ist sie auch in elektronischer Form auf unserer Website https://satus-baar.ch zu finden.

