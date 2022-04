Kommentar «Chefsache»: 1000 Plätze müssen zu schaffen sein Rahel Hug, Co-Chefredaktorin, über die Suche nach Flüchtlingsunterkünften im Kanton Zug. Rahel Hug 02.04.2022, 05.00 Uhr

Im Kloster Menzingen sollen ab Mitte April 200 Flüchtlinge ein Dach über dem Kopf erhalten. Das ist eine erfreuliche Nachricht mitten in all den traurigen Neuigkeiten über den Krieg. Denn der Platz ist im kleinräumigen Kanton Zug begrenzt – in Klöstern jedoch besteht ein grosses Potenzial, sind doch die meisten Ordensgemeinschaften im Laufe der Zeit deutlich geschrumpft und verfügen über ungenutzte Räume. Mit dem Entscheid, ihren Südtrakt für Geflüchtete zu öffnen, beweisen die Menzinger Schwestern, dass es ihnen mit dem christlichen Grundwert der Nächstenliebe ernst ist.