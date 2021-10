Vereine/Verbände 1140 Kilometer zurückgelegt Der Veloclub Baar-Zug schliesst das Outdoor-Velojahr mit einer gelungenen Schlusstour 2021 ab. Für den Veloclub Baar-Zug: 06.10.2021, 17.03 Uhr

Motiviert und in voller Montur: Die Teilnehmernehmerfeld der Schlusstour reicht von Jung bis Alt. Bild: PD

Ein erfolgreiches Klubjahr neigte sich zu Ende, so lud der Veloclub Baar-Zug auch in diesem Jahr zu seiner traditionellen Schlusstour ein. Das Wetter war dem Event auch heuer wohlgesonnen und so trafen sich kürzlich knapp 40 bestens motivierte «Gümmeler» und Biker am Rathausplatz in Baar.