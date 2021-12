Vereine 136 Geschenke für bedürftige Kinder Die Zuger Kiwanis-Clubs spenden Weihnachtsgeschenke für Zuger Kinder. 19.12.2021, 15.35 Uhr

Geschenkübergabe an Rosa Kolm durch Vertreter der drei Zuger Kiwanis-Klubs; von links: Rosa Kolm, Roman Müller (KC Zug Zugerland), Samuel Eicher (KC Zug Ennetsee), Markus Trinkler (KC Zug), Alois Rast (KC Zug Ennetsee), Pégè Schleiss (KC Zug Ennetsee).

Die drei Kiwanis-Klubs des Kantons Zug (Zug, Zug Zugerland und Zug Ennetsee) haben in diesem Jahr bereits zum sechsten Mal Weihnachtsgeschenke für Kinder bedürftiger Familien aus dem Kanton Zug gespendet. Diese solidarische Weihnachtsaktion wurde zusammen mit dem Verein «Zuger helfen Zugern» durchgeführt. 136 Kinder dürfen sich darauf freuen, ihre Wunschgeschenke an Weihnachten auspacken zu können. Im Vorfeld hat Rosa Kolm, Gründerin von «Zuger helfen Zugern», einen Aufruf über die Internetplattform des gleichnamigen Vereins gemacht. Darauf haben sich 136 Familien gemeldet und die Wunschzettel ihrer Kinder eingereicht.

Kürzlich haben nun Vertreter der drei Kiwanis-Klubs die Geschenke im Büro von «Zuger helfen Zugern» an Rosa Kolm übergeben. Sie wird noch vor Weihnachten auch die Übergabe der Geschenke an die Kinder organisieren. Die Namen der beschenkten Kinder sind den Kiwanis-Klubs nicht bekannt.

Mit den Geschenken wollen die Kiwaner den Kindern eine Freude bereiten und für sie und ihre Familien Weihnachten zu einem unvergesslichen Fest machen. Dies ganz nach dem Motto von Kiwanis: «Serving the children of the World». Die Zuger Kiwanis-Klubs unterstützen den Verein «Zuger helfen Zugern» auch durch das Leisten jährlicher Beiträge an die verschiedenen Sozialaktionen des Vereins.

Für die Gemeinde Hünenberg: Guido Wetli