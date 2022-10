Procap Zug 15 motivierte Sportlerinnen und Sportler 15 Personen von Procap Sport Zug nahmen am Sporttag in Gretzenbach teil. 05.10.2022, 14.03 Uhr

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Pro Cap Sport Zug.

Nach zweijährigem pandemiebedingtem Ausfall konnte endlich der Sporttag von Procap in Gretzenbach stattfinden. 15 motivierte Sportlerinnen und Sportler von Procap Sport Zug reisten mit sechs Leiterinnen an. Dort konnten sie sich in verschiedenen Disziplinen messen. Gefragt waren Geschicklichkeit, Ausdauer und Schnelligkeit. Aus das Kameradschaftliche wurde gepflegt. (pd)