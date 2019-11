Live 2. Wahlgang heute in Zug: Wer macht das Rennen um den noch freien Ständeratssitz? Heute wird's in Zug noch mal richtig spannend: Drei Kandidaten wollen den zweiten Ständeratssitz für den Kanton Zug erobern. Im grossen Duell stehen dabei Alt Regierungsrat Matthias Michel (FDP) und der amtierende SVP-Finanzdirektor Heinz Tännler. Harry Ziegler & Flurina Valsecchi

Bereits im ersten Wahlgang am 20. Oktober, schaffte der bisherige CVP-Ständerat Peter Hegglin seine Wiederwahl in die Kleine Kammer. Der zweite Sitz ist noch unbesetzt. Heute, 17. November, kommt es zum zweiten Wahlgang. Dabei stehen Matthias Michel (FDP) und Heinz Tännler (SVP) in der Pole-Position, gefolgt von Tabea Zimmermann Gibson (Alternative - die Grünen, ALG). Sie kämpfen um den frei gewordenen Sitz Joachim Eders (FDP) und kandidieren im zweiten Wahlgang erneut.

An dieser Stelle werden wir - sobald bekannt - die ersten Zwischenresultate vermelden. Seien Sie hier laufend informiert.

Zentralschweiz: In den Kantonen Luzern, Nid- und Obwalden sowie Uri ist kein zweiter Wahlgang nötig. In Schwyz findet der zweite Wahlgang in einer Woche am 24. Oktober statt.

So präsentierte sich die Ausgangslage nach dem 1. Wahlgang: