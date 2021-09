Leserbrief 20 Jahre «Seelsam» – vielen Dank Zum Jubiläum eines wohltätigen Angebots der Kirchen 28.09.2021, 13.33 Uhr

Kürzlich durfte «Seelsam», die ökumenische Seelsorge für Menschen mit Behinderung, ihr 20-Jahr-Jubiläum feiern. Vor Ort oder per Livestream konnten alle die strahlenden Gesichter sehen und die tollen Aktivitäten mitverfolgen. Im Namen des Präsidiums des Vereins Katholische Kirchen Zug (VKKZ) danke ich dem ökumenischen Organisationsteam Andrea Koster und Ruedi Hofer von ganzem Herzen für ihr grosses Engagement. Ein herzlicher Dank geht an all die Helferinnen und Helfer beim Jubiläum aber auch der letzten 20 Jahre. Sie haben den Gedanken von «Seelsam» mitgetragen und überhaupt möglich gemacht.