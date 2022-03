Veloclub Baar-Zug freut sich auf viele Veranstaltungen im 2022

Vereine 2022 stehen viele Termine an Der Veloclub Baar-Zug freut sich auf viele Veranstaltungen ohne Einschränkungen. 17.03.2022, 18.59 Uhr

Die Generalversammlung 2022 des Veloclubs Baar-Zug am 4. März 2022 war wegen des damals noch geltenden Corona-Reglements als Online-Veranstaltung geplant und wurde auch so durchgeführt. Mittlerweile sind die Beschränkungen gefallen und sowohl der Vorstand als auch der ganze Verein freuen sich darauf, die Saison 2022 mit vielen Veranstaltungen wieder ohne Einschränkungen geniessen zu dürfen.

Die bei der GV anwesenden 35 Mitglieder hiessen einen Wechsel im Vorstand gut: Neu übernimmt das Finanzressort Flavia Zimmermann vom bisherigen Inhaber Reto Hürlimann. Der Veloclub kündigt zahlreiche wichtige Termine für 2022 an.

Für den Velo-Club: Guido Erroi

