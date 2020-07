Polizei rettet 23-Jährige aus Zugersee Eine als vermisst gemeldete Frau konnte durch die Rettungskräfte unverletzt aus dem Wasser geborgen werden. Die 23-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt eine Strecke von rund 3 Kilometer schwimmend zurückgelegt. 15.07.2020, 11.58 Uhr

Die Seepolizei der Zuger Polizei war ebenfalls an der Suche beteiligt. Bild: Zuger Polizei

(mua) Am Dienstagabend, 14. Juli, kurz vor 18.15 Uhr, ging auf der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei ein Notruf ein, wonach in Oberwil eine Frau im Zugersee vermisst wird, heisst es in einer Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden. Die 23-Jährige war zuvor beim Restaurant Kreuz in Oberwil mit einem Kollegen am Baden. Nachdem ihr Begleiter das Wasser verlassen hatte und die Frau auch nach längerer Zeit nicht an den Liegeplatz zurückkehrte, machte sich der Mann grosse Sorgen und alarmierte die Polizei.