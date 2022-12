Vereine&Verbände 250 Delegierte des OKV tagten 09.12.2022, 19.58 Uhr

Reitverband Die 167. Delegiertenversammlung des Verbandes Ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine (OKV) fand nach zwei Jahren Coronapause am 3. und 4. Dezember wieder vor Ort in der Waldmannhalle Baar statt. Rund 250 Delegierte nahmen daran teil. Am Samstag wurde die Datenkonferenz abgehalten, bei welcher alle geplanten Pferdesportveranstaltungen und Kurse des kommenden Jahres besprochen wurden. Da die Versammlung die letzten beiden Jahre nur online stattfinden konnte, wurden noch ausstehende Ehrungen von Vereinstrainern und neuen Ehrenmitgliedern nachgeholt. Der Sonntag stand im Zeichen der Delegiertenversammlung. An der letztjährigen DV wurden St. Gallen & Frauenfeld als Standort für das neue Nationale Pferdesportzentrum Ostschweiz gewählt. Dieses Jahr durften die Verantwortlichen Bruno Brovelli und Monika Locher Staehlin die geplanten Projekte für die Anlagen dieses Jahr vorstellen. Sowohl St.Gallen wie auch Frauenfeld haben einige Erneuerungen und Veränderungen wie Stallungen, Hallen, Reitplätze, Theorieräume und Hindernisse geplant, um ein möglichst vielseitig nutzbares NPZO zu bilden.

Präsident Michael Hässig präsentierte seinen Jahresbericht. Er bespricht darin das Verhältnis zwischen dem OKV und dem Schweizerischen Verband für Pferdesport. Der OKV steht einer Zentralisierung der Prozesse kritisch gegenüber und appelliert, dass die Verbände zusammenarbeiten müssen, um den Pferdesport zu fördern und zu erhalten. Ein wichtiger Punkt hierbei ist der Umgang mit ethischen Fragen und dem Tierschutz. Ethisches Handeln im Pferdesport und in der Pferdehaltung sind dann gegeben, wenn die Summe der positiven und negativen Einwirkungen von freier Wildbahn zur Pferdehaltung positiv für das Pferd ausfällt.

Budget 2023

Die Stimm- und Wahlberechtigten nahmen sowohl die Jahresrechnung 2022 als auch und das Budget 2023 einstimmig an. Zwei neue Vorstandsmitglieder Dieses Jahr darf sich der OKV über zwei neue Vorstandsmitglieder freuen. Die Kassierin Susanne Buxtorf verlässt nach vielen Jahren im Amt den Vorstand und übergibt an Ulla Bollinger. Thomas Wegmann, als Fahrchef ad interim ersetzte den überraschend verstorbenen Alois Häni, übergibt dieses Amt an Walter Schönenberger.

Für den Verband Ostschweizerischer Kavallerie- und Reitvereine: Julia Brunner

