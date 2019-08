«Freiruum», eine der grössten Schweizer Zwischennutzungen hat am Samstag rund 2'500 Besucher nach Zug gelockt. Auf 7‘600 Quadratmetern wird den Besucherinnen und Besuchern vieles geboten. Der Auftakt sei gelungen, teilen die Organisatoren mit.

2'500 Besucher an der Eröffnung des Freiruum in Zug

«Freiruum», eine der grössten Schweizer Zwischennutzungen hat am Samstag rund 2'500 Besucher nach Zug gelockt. Auf 7‘600 Quadratmetern wird den Besucherinnen und Besuchern vieles geboten. Der Auftakt sei gelungen, teilen die Organisatoren mit.

2'500 Besucher an der Eröffnung des Freiruum in Zug

2'500 Besucher an der Eröffnung des Freiruum in Zug «Freiruum», eine der grössten Schweizer Zwischennutzungen hat am Samstag rund 2'500 Besucher nach Zug gelockt. Auf 7‘600 Quadratmetern wird den Besucherinnen und Besuchern vieles geboten. Der Auftakt sei gelungen, teilen die Organisatoren mit.

Ein Blick in die gut gefüllte Genusshalle im «Freiruum». (Bild: freiruum.ch)

(stg) Partner, Freunde und alle Personen, die am Projekt mitgewirkt haben, sind am Samstag das erste Mal in den fertiggestellten «Freiruum» gepilgert. Dazu kamen rund 2'000 weitere Besucher aus der gesamten Zentralschweiz, welche sich das grosse Opening nicht entgehen lassen wollten.

Wie es weitergeht

Sieben Tage die Woche hat der «Freiruum» für seine Besucher geöffnet. Auf einer Fläche von fast 8'000 Quadratmetern wird den Besuchern einiges geboten. Essens- und Marktständen, ein grosses Barangebot, Einkaufs- und Workshop-Möglichkeiten sowie vieles mehr. Die dazugehörige Sporthalle verfügt über einen vielseitigen Trampolin-Bereich und eine der grössten Boulderhalle der Schweiz. Zudem steht eine Eventhalle mit Platz für bis zu 1‘700 Personen für private und öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung.