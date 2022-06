Flavia Stutz und Stephan Lowiner gewinnen am Zugerberg Classic

Vereine Flavia Stutz und Stephan Lowiner gewinnen am Zugerberg Am Global Running Day haben sich 273 Läuferinnen und Läufer für die 6,6 Kilometer lange Laufstrecke eingeschrieben. 07.06.2022, 16.47 Uhr

Die Bedingungen waren gut, die Laufzeiten entsprechend schnell. Bild: PD

Flavia Stutz und Stephan Lowiner heissen die Sieger der 26. Zugerberg Finanz Classic vom Mittwochabend, 1. Juni. Am Global Running Day haben sich 273 Läuferinnen und Läufer für die 6,6 Kilometer lange Laufstrecke eingeschrieben. Stephan Lowiner aus Affoltern am Albis bezwang den Zugerberg mit einer starken Endzeit von 28 Minuten und 30 Sekunden. Ebenfalls auf das Podest liefen Tobias Baggenstoss (Brooks Trail Runners) sowie Philipp Arnold von der Laufgruppe Cham. Bei den Frauen siegte Flavia Stutz von der LR Gettnau in 32 Minuten und 51 Sekunden. Es folgten ihr Susanne Rüegger (Cham) und Rahel Blättler aus Stans.

Die Team-Wertung entschied die Gruppe «Rischl’s Hänggelisteig Spezialisten 1» vor «Roche Diagnostics International 1» für sich. Die Bedingungen am Zugerberg waren optimal und die Temperaturen von rund 18 Grad liessen schnelle Laufzeiten zu. Die Sanität verzeichnete keine nennenswerten Zwischenfälle.

Für Zugerberg Finanz Classic: Andreas Grüter

