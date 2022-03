Zuger Fussball: Die wichtigsten Fragen zum 3.-Liga-Wiederbeginn

3.-Liga-Fussball Enttäuscht der FC Baar erneut? Was liegt für Steinhausen, Zug und Cham drin? Die wichtigsten Fragen vor dem Rückrundenstart Für Steinhausen, Baar und Zug 94 II liegt das Erreichen der 3.-Liga-Aufstiegsrunde in Reichweite. Cham IV kämpft am Tabellenende. Hünenberg ist vermeintlich sicher. Martin Mühlebach Jetzt kommentieren 17.03.2022, 16.15 Uhr

Die Grünweissen steigerten sich nach einem durchzogenen Saisonstart kontinuierlich und liegen vor dem Rückrundenstart im dritten Rang. Spielertrainer Igor Tadic, der von Enzo Puntillo assistiert wird, sagt: «Die Mannschaft musste erst einmal an unsere Spielphilosophie gewöhnen. Dank ihrem Trainingsfleiss ging’s schnell aufwärts.» Nun hoffe man, einen guten Rückrundenstart zu erwischen, und dann schaue man, wohin der Weg noch führe. «Wir verspüren keinen Druck – wir können unbeschwert aufspielen und in Ruhe geniessen», erklärt Tadic. Es ist durchaus denkbar, dass Tadic und Puntillo, die ihre Verträge bereits verlängert haben, den SC Steinhausen nach vielen mageren Jahren in die Aufstiegsrunde führen werden.

Läuft Steinhausen (in Grün) mit Spielertrainer Igor Tadic den Aufstiegsspielen entgegen? Bild: Roger Zbinden (Cham, 30. Oktober 2021)

Wie Steinhausen benötigte auch Baar eine gewisse Anlaufzeit, bis es die Ideen des neuen Trainers Ricardo Pinto umzusetzen vermochte. Sportchef Urs Buob erklärt: «Angesichts dieser Tatsache dürfen wir mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden sein. Es gelang uns, den Kontakt zur Tabellenspitze aufrechtzuerhalten.» Die Rückrunde könne man in Ruhe angehen. Die Stimmung sei gut, und im Trainingslager im portugiesischen Faro sei hervorragend gearbeitet worden. Dank der Rückkehr des Stürmers Fatlum Sylejmani, der die Vorrunde mit dem FC Rotkreuz bestritt, hat die Baarer Offensive an Durchschlagskraft gewonnen. Es ist naheliegend, wenn Buob das Erreichen der Aufstiegsrunde als Minimalziel bezeichnet.

Enttäuscht der FC Baar (Leonard Reci, in Gelb, gegen Zugs Bruno Lopes) einmal mehr? Bild: Stefan Kaiser (Baar, 26. September 2021)

Der Zuger Sportchef Besnik Reci sagt vor dem Wiederbeginn: «Mit nur zwei Punkten Rückstand auf einen Aufstiegsrundenplatz kann unser mit zwei A-Junioren und zwei B-Junioren aufgestocktes Team aus dem Vollen schöpfen.» Die Vorbereitungsspiele – unter anderem mit einem Sieg gegen das oberklassige Littau und einem Unentschieden gegen das ebenfalls oberklassige Ägeri – hätten gezeigt, dass die nötige Qualität vorhanden sei. Finanziell sei Zug 94 II zwar allen anderen Teams klar unterlegen, sagt Reci: «Wir haben null Budget, niemand erhält Spesen oder Prämien. Alle unsere jungen Spieler kicken aus Freude am Fussball, zumal es Trainer Egidio Verta dank seiner Sozialkompetenz hervorragend versteht, Spass zu vermitteln.»

Kann Zug mit Dennis Fernandes (links) den Baarern ein Bein stellen? Bild: Stefan Kaiser (Baar 26. September 2021)

Vereinspräsident Martin Kaufmann gesteht: «Wir vermochten die in der vergangenen Saison gebotenen Topleistungen bisher noch nicht zu erreichen. Zum einen, weil wir mehrere Verletzte zu beklagen hatten, und zum andern, weil wir die Integration von jungen, eigenen Spielern bewusst vorantrieben.» Er hoffe, so Kaufmann, dass man im Verlauf der Rückrunde noch den einen oder anderen Tabellenrang gutmachen könne. Hünenberg muss allerdings den Abgang des Topstürmers Skumbin Sulejmani verkraften, der in der Winterpause das Traineramt beim SC Goldau (2. Liga interregional) angetreten hat.

Wird es für Hünenberg mit Spielertrainer Eloy Aneas doch noch gefährlich in der Tabelle? Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 29. August 2021)

Cham IV, im Jahr 2021 völlig überraschend aufgestiegen, musste sich erst einmal an das 3.-Liga-Niveau gewöhnen. Vorerst setzte Niederlagen am laufenden Band ab. Aber die Elf von Trainer Döme Suter bewies Moral – sie ergatterte im Verlauf der Vorrunde immerhin vier Punkte und liegt nur drei Zähler hinter Muotathal, das derzeit den rettenden 10. Tabellenrang belegt. Dennoch dürfte der Klassenverbleib ein schwieriges Unterfangen werden. Dessen ist man sich in Cham bewusst.

Gelingt Cham IV mit Trainer Dominique «Döme» Suter mit dem Klassenverbleib die nächste Überraschung? Bild: Stefan Kaiser (Cham, 20. Oktober 2021)

3. Liga. Gruppe 1. Rangliste (alle 11 Spiele): 1. Erstfeld 25 Punkte. 2. Küssnacht 22 (21 Strafpunkte). 3. Steinhausen 22 (27). 4. Baar 22 (51). 5. Zug 94 II 20. 6. Sursee 17. 7. Hünenberg 14 (19). 8. Schwyz (14 (24). 9. Ibach II 14 (48). 10. Muotathal 7. 11. Meggen 6. 12. Cham IV 4.

