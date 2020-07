32-Jähriger fährt mit 2,56 Promille durch Baar – um 9 Uhr morgens Die Polizei hat im Morgenverkehr einen alkoholisierten Autolenker gestoppt. Der 32-Jährige musste seinen Führerausweis vor Ort abgeben. 20.07.2020, 13.58 Uhr

(rem) Am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr ging bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei eine Meldung ein, wonach ein Fahrzeuglenker von Ägeri kommend, sehr unsicher fahre und in Schlangenlinie Richtung Baar unterwegs sei. Umgehend rückte eine Polizeipatrouille aus und konnte das Fahrzeug bei der Einmündung der Mühlegasse in den Jöchlerweg in der Gemeinde Baar stoppen und den 32-jährigen Lenker kontrollieren.