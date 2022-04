An der Braunviehschau in Zug wurden 340 Kühe gezeigt

Braunviehzucht «Die Schönheit der Kühe ist subjektiv und wird daher auch nicht bewertet»: 340 Kühe wurden an der Bruna 2022 auf dem Stierenmarktareal präsentiert Zum 125-Jahr-Jubiläum von Braunvieh Schweiz konnte die Bruna-Ausstellung in Zug ohne Corona-Einschränkungen stattfinden. Mit rund 700 Anmeldungen wurde dieses Jahr ein Rekord aufgestellt. Julia Lüscher 03.04.2022, 16.04 Uhr

Bei der Bewertung des Original Braunviehs werden an der Bruna-Ausstellung 30 Merkmale angeschaut. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022)

Das selektierte Original Braunvieh konnte am 2. und 3. April trotz Schnee und Kälte an der Bruna OB Ausstellung 2022 auf dem Stierenmarktareal in Zug betrachtet werden. Viele Besucher bestaunten die Tiere in den Zelten oder verfolgten die Rangverkündung im Vorführring.

Für eine gute Atmosphäre sorgten die Ländlermusik sowie die traditionell eingerichteten Festzelte. «Mit rund 700 Anmeldungen wurde dieses Jahr ein Rekord aufgestellt», verkündet der Präsident des Original Braunvieh Verbands Andreas Anderegg.

Auf dem Stierenmarktareal wurden am Wochenende an der Bruna Original Braunvieh 2022 340 Kühe bewertet. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022) Durch eine kantonale Vorselektion ist etwa die Hälfte der insgesamt 700 angemeldeten Tiere ausgewählt und zur Vorführung eingeladen worden. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022) Die Braunvieh-Ausstellung fand im Rahmen des 125-Jahr-Jubiläums von Braunvieh Schweiz statt. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022) Die Richter achten bei der Bewertung auf 30 Merkmale bei den Tieren. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022) Bei dem Zuchtziel der Kühe steht die Funktionalität und nicht die Ästhetik im Vordergrund. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022) Viele Besucher bestaunten die Tiere in den Zelten oder verfolgten die Rangverkündung im Vorführring. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022) Bei der Misswahl kommen die ersten drei Kühe aufs Podest und erhalten einen Pokal. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022) Pro Abteilung werden die besten fünf Tiere ausgezeichnet. Die ersten beiden Ränge qualifizieren sich weiter für die Misswahl am Ende des Tages. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022) Beim Publikum herrschte gute Stimmung, man merkte das grosse Interesse an den Tieren. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022) Mit dem Reglement des Zuchtziels wurde hauptsächlich auf die Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit der Tiere gesetzt. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022) Die Besucher genossen es, das Jubiläum ohne Corona-Einschränkungen zu feiern. Denn lange war nicht klar, ob die Bruna wegen der Pandemie stattfinden werde. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022) Um die Gesundheit der Tiere zu garantieren, werden die Kühe von einem Tierarzt begutachtet, bevor sie in den Ring gelassen werden. Bild: Matthias Jurt (2. April 2022)

Durch eine kantonale Vorselektion sei etwa die Hälfte der angemeldeten Tiere ausgewählt und zur Vorführung eingeladen worden. «Wir haben auch ein paar Stiere hier, aber eigentlich stehen dieses Wochenende die Kühe im Vordergrund», erklärt Anderegg. Die Kühe sind in verschiedene Abteilungen eingeteilt.

«Pro Abteilung werden die fünf besten Tiere ausgezeichnet.» Die ersten beiden Ränge davon qualifizieren sich für die Misswahl am Ende des Tages. «Wie im Sport kommen bei der Misswahl die ersten drei Kühe aufs Podest und erhalten einen Pokal», führt der Verbandspräsident aus. Favoriten gebe es bei den jüngeren Tieren eigentlich noch fast keine, weshalb das Ergebnis recht ungewiss sei. «Wir sind alle gespannt auf einen neuen Star unter den Tieren», meint Anderegg und fügt hinzu:

«Wir sind der Stadtregierung sehr dankbar, dass sie uns das Areal zur Verfügung gestellt haben.»

Es sei lange nicht klar gewesen, ob die Bruna trotz der Pandemie stattfinden könne. «Umso mehr geniessen wir, unser Jubiläum ohne Einschränkungen zu feiern. An der Stimmung des Publikums merkt man die Freude darüber und ein grosses Interesse an den Tieren», erzählt Andreas Anderegg weiter. Auch Stefan Hodel, einer der Richter, bezeichnet den Anlass als Erfolg: «Wir haben bisher nur Komplimente bekommen. Dies freut uns, da der Anlass mit viel Aufwand verbunden ist.»

Es geht um die Tiere und nicht um die Organisatoren

Die letzten Monate seien sehr streng gewesen. «Wir haben vor mehr als einem Jahr mit dem Organisieren begonnen. Der definitive Bundesrats-Entscheid, dass wir die Bruna ohne Einschränkungen durchführen können, kam jedoch erst Mitte Februar», berichtet Hodel. Die Stimmung hänge jedoch davon ab, was im Ring passiere. «Schlussendlich geht es um die Tiere und nicht um die Organisatoren», meint Hodel.

Bei dem Zuchtziel der Kühe stehe die Funktionalität und nicht die Ästhetik im Vordergrund. «Wir haben mit dem Reglement des Zuchtziels hauptsächlich auf die Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit der Tiere gesetzt. Die Schönheit der Kühe ist subjektiv und wird daher auch nicht bewertet», so Hodel.

Die Auswahl der Sieger wird direkt nach der Vorführung der diversen Abteilungen begründet:

«Wir schauen bei der Bewertung auf rund 30 Merkmale und verkünden dem Publikum danach die ausschlaggebenden Aspekte der Entscheidungsfällung.»

Um die Gesundheit der Tiere zu garantieren, werden die Kühe von einem Tierarzt begutachtet, bevor sie in den Ring gelassen werden.

Am Wochenende vom 8. und 9. April findet die Bruna BS statt, an welcher man die Brown-Swiss-Tiere betrachten kann. Der Event kann auch per Livestream www.brunalive.ch mitverfolgt werden.