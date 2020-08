40 Corona-Bussen wurden im Kanton Zug angefochten Wer den verordneten Abstand im Lockdown nicht eingehalten hat, erhielt eine Ordnungsbusse über 100 Franken. Das war auch im Kanton Zug der Fall. Nicht alle waren einverstanden mit der Busse und erhoben deshalb Einsprache. Vanessa Varisco 13.08.2020, 05.00 Uhr

Abstand halten. Das gilt auch in der Badi. Die Polizei patrouilliert regelmässig und verteilte, wenn nötig, Bussen. Diese werden im Kanton Zug allerdings eher weniger angefochten, wie der Kommunikationsbeauftragte der Zuger Polizei, Frank Kleiner, Auskunft gibt. Bild: Maria Schmid (Zug, 27. Juli 2020)

Abstand halten. Versammlungen mit mehr als fünf Personen sind verboten. Die Massnahmen, welche verhängt wurden, um die Eindämmung des Coronavirus zu gewährleisten, sollten von der ganzen Bevölkerung eingehalten werden. Das wurde auch überprüft. Nicht zuletzt sorgte etwa ein Fall für Aufsehen, der in der «Neuen Zürcher Zeitung» geschildert wurde. Eine Frau wurde fürs Händchenhalten gebüsst, was eine Debatte über die Verhältnismässigkeit der Bussen anstiess. Was ist erlaubt? Was geht zu weit? Vermehrt kam es auch zur Anfechtung von Bussen.