41-jähriger Velofahrer prallt in Cham in eine Hebebühne Ein Fahrradlenker ist heftig in eine Lastwagenhebebühne geprallt. Mit erheblichen Verletzungen musste er ins Spital eingeliefert werden. 26.05.2020, 15.57 Uhr

(mua) Der Unfall ereignete sich am Dienstagmorgen, 26. Mai, kurz nach 9.45 Uhr auf der Zugerstrasse in Cham. Ein 41- jähriger Rennradfahrer fuhr laut Mitteilung der Zuger Strafverfolgungsbehörden auf dem Fahrradstreifen stadtauswärts. Dabei übersah er einen stehenden Lastwagen mit gesenkter Hebebühne, aus dem Güter umgeladen wurden. In der Folge prallte er heftig in diese Hebebühne.

Mit erheblichen Verletzungen wurde der 41-jährige durch den Rettungsdienst Zug ins Spital eingeliefert. Die genauen Umstände die zum Unfall führten, werden derzeit abgeklärt.