50 Jahre Frauenstimmrecht Wie junge Zuger Politikerinnen ihre Position sehen Im Vorstand jeder kantonalen Jungpartei ist mindestens eine Frau vertreten. Die jungen Politikerinnen erklären anlässlich des internationalen Frauentags und zum 50-jährigen Bestehen des Frauenstimmrechts, weshalb sie sich politisch einsetzen. Carmen Rogenmoser 08.03.2021, 05.00 Uhr

Die «Zuger Zeitung» hat die jungen Vorstandsmitglieder gefragt, weshalb sie in der Politik sind, und sie mit der Aussage der ersten Frau Landammann im Kanton Zug, Brigitte Profos-Meier, konfrontiert, die sagte: «Manchmal habe ich das Gefühl, dass die heutige Generation junger Frauen nicht mehr so sensibel ist für die subtilen Zurückstellungen durch die Männerwelt. Deshalb kämpfen sie nicht mehr so stark für die Gleichstellung, die in vielerlei Hinsicht noch nicht hergestellt ist. Ich wünsche mir, dass die Jugend sich weiterhin dafür engagiert.»

Delia Meier, Präsidentin Junge Alternative Kanton Zug

Delia Meier

«Ich wurde politisch aktiv, weil ich nicht tatenlos zuschauen konnte, wie wir unseren Planeten zerstören. Für mich ist es keine Frage der Wahrnehmung, sondern eine Tatsache: Frauen* sind auch heute noch massiv untervertreten in der Politik. Auch im Jahr 2021 gibt es offensichtlich keine Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Nicht bestätigen kann ich hingegen die Aussage von Brigitte Profos-Meier, dass die Jugend sich nicht für Gleichstellung engagiere.

Die Jugend ist da, sie ist laut und aktiv und engagiert sich für eine feministische Welt!»

Katharina Büttel, Präsidentin Junge SVP Kanton Zug

«Für den aktiven Schritt in die Politik habe ich mich erst 2020 entschieden. Vorab durfte ich in der Sozialhilfekommission in Baar die SVP vertreten. Das hat in mir mehr Interesse geweckt und so wurde ich 2020 als JSVP-Präsidentin gewählt. Als erste Präsidentin der JSVP Zug macht es mich stolz und ich freue mich auf die Zukunft und was noch kommt. Was aber ausschlaggebend dafür war, könnte ich heute nicht mehr beschreiben, aber den Schritt bereue ich keineswegs. Sollte es andere junge Menschen interessieren, sollen sie den Schritt wagen und sich engagieren, egal in welcher Partei.

Katharina Büttel

Frauen in der Politik nehme ich als stark und bewundernswert wahr. Diese Bewunderung teile ich übrigens mit allen Personen, die ihr Engagement mutig in den Dienst der Öffentlichkeit stellen. Ich glaube, viele Frauen sind sich absolut bewusst, dass sie die gleichen Chancen und Rechte haben.

Die Pflichten-Seite ist noch nicht ganz ausgeglichen (Militärpflicht, Rentenalter).

Die politische Linke versucht heute immer noch, Frauen als schwach und hilfsbedürftig darzustellen. Das Thema Feminismus wird im Kontext links-sozialistischer Ideologie einseitig verpolitisiert. Mich und viele Frauen stört das. Und im Jahr 2021 sind immer mehr junge Politiker unterwegs. Den Wandel sehen wir auch im Kanton Zug in allen Parteien.»

Jeannine Arbter

Jeannine Arbter, Vorstand Jungfreisinnige Kanton Zug

«Über politische Themen zu sprechen, ist spannend und bringt uns weiter. Das macht mir Spass.

Frauen nehmen zunehmend wichtige politische Rollen und die damit verbundene Verantwortung ein.

Bei den Jungfreisinnigen Zug konnten wir einige junge Frauen gewinnen, welche sich hervorragend engagieren. Diese Entwicklung begrüsse ich sehr und bin überzeugt, dass wir Frauen in der Politik noch mehr an Stärke gewinnen werden.»

Laura Anderrüthi, Präsidentin Die Junge Mitte Kanton Zug

Laura Anderrüthi

«Mir ist es ein grosses Anliegen, junge Erwachsene für die Politik zu motivieren. Aufzuzeigen, dass wir mitreden können und dies auch tun sollten. Da ich selber eher etwas Mühe mit den polarisierenden Parteien habe, mache ich mich für die Junge Mitte stark und möchte jungen Zugerinnen und Zugern zeigen, dass es oft einen Mittelweg braucht, wir aber gerne offen sind für verschiedene Meinungen und offene Diskussionen.

Ich nehme immer mehr Frauen um mich wahr. Bei uns sind zum Beispiel vier von sieben Vorstandsmitgliedern weiblich. Auch wenn ich mit anderen Jungparteien zu tun habe, sehe ich eine sehr gute Balance. Bei den etwas ‹reiferen› Politikern dürften es sicher noch etwas mehr Frauen sein. Ich finde es sehr wichtig, dass die Frauen weiterhin für die Gleichstellung kämpfen. Meine Generation und Jüngere hatten die aktuellen Rechte und Pflichten schon immer. Wir mussten uns diese nicht erkämpfen. Ich finde es sehr wichtig, dass auch den jungen Frauen bewusst ist, was unsere Mütter und Grossmütter für uns erbracht haben. Es sollte selbstverständlich sein, dass Frauen und Männer dieselben Rechte haben, dies war leider nicht immer so.

Meine Grossmutter ist in dieser Hinsicht für mich ein Vorbild.

Mit Jahrgang 1918 durfte sie in ihren Jugendjahren Italienisch und Französisch im Ausland lernen sowie die Ausbildung zur Hauswirtschaftslehrerin abschliessen. In Schwyz wohnhaft, hatte sie zudem ihr eigenes Tabakwarengeschäft in Luzern, und das mit fünf Kindern. Sie hatte das Glück, einen modern denkenden Vater zu haben, einen ebenso modernen Mann geheiratet zu haben, und sie hat immer wieder gezeigt, dass sie als Frau auch einiges vorantreiben kann.»

Kim Häcki, Vorstandsmitglied Junge Grünliberale Kanton Zug

Kim Häcki

«Ich habe mich dazu entschieden, politisch aktiv zu sein, da ich meine eigene, die Zukunft der Schweiz und die der Welt mitgestalten wollte. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass sich die Jugend für politische Entscheide einsetzt. Denn diese Generation ist die Zukunft unseres Landes und wird von den heute beschlossenen Entscheiden am längsten betroffen sein.

Es wichtig, eine Politikerin oder einen Politiker aufgrund ihrer beziehungsweise seiner Fähigkeiten zu wählen und nicht aufgrund des Geschlechts. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Waage zwischen geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten über beide Geschlechter ausgeglichen sein sollte. Dass sich diese Ausgeglichenheit nicht nur in den Parlamenten, sondern auch in den zahlreichen Parteien noch nicht widerspiegelt, zeigt eindeutig, dass weiter daran gearbeitet werden muss, (junge) Frauen für die politische Arbeit zu begeistern.

Die Aussage von Brigitte Profos-Meier kann ich nicht vorbehaltlos bestätigen.

Meiner Ansicht nach umfasst die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern zahlreiche weitere Aspekte als nur die Gleichberechtigung der Frauen.

Beispielsweise müsste dazu das Pensionsalter angeglichen und für den heutigen Militärdienst eine geeignete Lösung gefunden werden, welche für alle Geschlechter die gleichen Folgen nach sich zieht. Nur so kann wirkliche Gleichstellung erreicht werden.»

Ronahi Yener, Präsidentin Juso Kanton Zug

Ronahi Yener

«Ich wurde mit 16 Jahren bei der Juso und der SP politisch aktiv. Meine Eltern mussten aus ihrer Heimat flüchten, da sich mein Vater für die Selbstbestimmung und Gleichberechtigung von Kurdinnen und Kurden in der Türkei einsetzte. Somit wurde ich schon im eigenen Haushalt früh indirekt politisiert. Auch durch mein Umfeld wurde ich sensibilisiert auf die fehlende Gleichstellung zwischen den Geschlechtern. Für mich war das nicht akzeptabel oder hinnehmbar, weshalb ich mich dazu entschieden habe, mich auf politischer Ebene für die Gleichstellung und die Rechte von Geflüchteten einzusetzen.

Frauen nehmen wichtige Rollen in der Politik ein. Sie bringen Anliegen und gesellschaftlich grosse Tabuthemen ein und repräsentieren einen grossen Teil der Bevölkerung.

Sie bringen uns so der Gleichstellung und Chancengleichheit näher. Dank Vorkämpferinnen, die sich unermüdlich für gleiche Rechte und somit auch ihr Stimmrecht eingesetzt haben, dürfen Frauen auch in der Schweiz seit 50 Jahren abstimmen und heute auf diese Weise in der Politik aktiv sein.

Der Aussage von Brigitte Profos-Meier stimme ich nicht zu. Frauen und vor allem junge Frauen setzen sich heute stark in der Politik ein. Sie sind auf jeglichen Ebenen engagiert. Sie setzen sich in Gesellschaften, die von Männern dominiert sind, vehement für Gleichstellung ein. Es liegt auch am Rest der Gesellschaft, ihnen diesen Platz, den sie verdient haben, zu geben.»