50 Jahre St. Thomas Inwil Wie sich eine Kirche als «ewiges Provisorium» bewährt St. Thomas im Baarer Gemeindeteil Inwil hätte als Kirche lediglich eine preiswerte Übergangslösung sein sollen. Über 50 Jahre später steht sie immer noch – und wird wohl bleiben. Alt Kirchenratspräsident Ernst Bürge erinnert sich noch lebhaft an die Anfänge. Andreas Faessler Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Alt Kirchenratspräsident Ernst Bürge (79) ist seit jeher eng mir der Inwiler Kirche St. Thomas verbunden. Bild: Stefan Kaiser (11. Juli 2022)

Eigentlich sollte sie schon längst nicht mehr stehen, die Kirche St. Thomas im Baarer Gemeindeteil Inwil. Denn als sie anno 1971 in kürzester Zeit errichtet wurde, war sie lediglich als Provisorium ausgelegt – wie alle sogenannten Fastenopfer-Kirchen.

Diese haben ihren Namen nach dem Schweizer Fastenopfer-Hilfswerk erhalten, welches in den 1960er-Jahren den Zuger Architekten Hanns Anton Brütsch beauftragt hatte, einen erschwinglichen Kirchentypus aus vorgefertigten Elementen zu entwerfen, welcher schnell auf- und wieder abgebaut werden kann.

Auch St. Thomas war nur als Temporärlösung gedacht für das schnell wachsende Inwil und hätte in absehbarer Zeit mit einem festen Kirchenbau ersetzt werden sollen. Doch jetzt – ein halbes Jahrhundert später – steht die Inwiler Notkirche noch immer. Ein sie ersetzendes neues Kirchenzentrum ist 2012 vom Volk an der Urne abgelehnt worden.

Eine beliebte Übergangslösung

Ernst Bürge, ehemaliger Baarer Kirchenrat, erinnert sich noch genau an die Anfänge. Er hat mit seiner Familie in Inwil gewohnt. «Eigentlich wäre Blickensdorf als Standort für ein kirchliches Zentrum vorgesehen gewesen», weiss der heute 79-Jährige. «Doch weil das Bevölkerungswachstum in Inwil viel grösser war, hat man ein solches schliesslich hier gebaut.»

Baar habe diesen Kirchentypus gewählt, weil die Kirchgemeinde damals finanziell nicht so gut dastand. Das Provisorium sei von den Leuten gut aufgenommen worden, und viele Zugezogene hätten sich aktiv ins örtliche Kirchenleben mit eingebracht, erinnert sich Bürge. «Die Messen an den Samstagen und Sonntagen waren denn auch stets gut besucht.» Der Baarer war ab 1981 im Kirchenrat und als Verwalter für St. Thomas zuständig. Von 1989 bis 2004 war er Kirchenratspräsident.

Eine ansprechende Alternativlösung

1987 wurde St. Thomas erstmals renoviert, noch immer mit dem Bewusstsein darum, dass die Kirche irgendwann wieder abgebaut würde. 2012 wäre es also fast so weit gewesen, hätte das Volk nicht anders entschieden. «Mit dem geplanten neuen Kirchenzentrum lag ein sehr ansprechendes Projekt vor», findet Ernst Bürge und räumt ein, dass er sich über eine Annahme der Vorlage gefreut hätte.

50 Jahre St.Thomas Inwil: Weihbischof Denis Theurillat hielt den Festgottesdienst an der Ebeler Chilbi. Bild: Ernst Bürge

«Dies obwohl mir die einfache Kirche immer gefallen hat mit ihrem stimmungsvollen Innenraum. Mit der Erweiterung um einen Anbau mit zusätzlichen Nutzräumen und dem Anpassen der Kircheninfrastruktur an aktuelle Standards ist eine ansprechende Alternativlösung gefunden worden.» Von den Inwilern sei diese Variante auch allgemein gut aufgenommen worden, weiss der ehemalige Kirchenratspräsident. Ernst Bürge selbst fühlt sich bis heute eng mit St. Thomas verbunden. Für seine ganze Familie hatte die Kirche stets eine besondere Bedeutung.

«Meine Kinder wie meine Enkelkinder haben hier ihre Erstkommunion erhalten, einige haben ministriert oder waren Mitglied im einstigen Kinderchor.»

Ernst Bürge selbst war stets sehr engagiert in St. Thomas. Heute ist der Pensionär hier noch immer als Lektor tätig.

Warum eigentlich Thomas als Kirchenpatron?

Apropos, wie ist die Fastenopfer-Kirche zu Inwil überhaupt zu ihrem in unseren Breitengraden eher seltenen Patrozinium des Apostels Thomas gekommen? Ernst Bürge kennt die Geschichte dahinter: «Von 1955 bis 1966 war die Menzinger Ordensschwester Maria Thomas Kälin Lehrerin in Baar und ab dem Schuljahr 1966/67 Katechetin. Sie hat der Gemeinde mit ihrem Engagement grosse Dienste erwiesen.»

Doch sei die Schwester kurz vor dem Kirchenprojekt verstorben. So habe der damalige Baarer Pfarrer Anton Studer für die neue Kirche in Inwil das Thomas-Patrozinium gewünscht – «im Gedenken an die Verdienste der Menzinger Schwester Maria Thomas», so Ernst Bürge.

Der St.Thomas-Chor bei der Uraufführung der St.Thomas-Messe. Bild: Ernst Bürge

St. Thomas in Inwil ist eine der wenigen Fastenopfer-Kirchen in der Schweiz, welche die Zeit bis heute überdauert haben. 2021 war das Jubiläumsjahr, doch wegen der Pandemie wurden sämtliche Feierlichkeiten auf 2022 verschoben. An der Ebeler Chilbi vorletztes Wochenende konnte der St.-Thomas-Chor gemeinsam mit der Appenzeller Streichmusik Geschwister Küng endlich seine von Roland Küng eigens fürs Jubiläum komponierte «St.-Thomas-Messe» uraufführen. «Das war ein sehr schöner Anlass, der Chor erntete grossen Applaus», sagt Ernst Bürge. Den Gottesdienst hielt der Basler Weihbischof Denis Theurillat.

Und was wünscht sich Ernst Bürge für die Zukunft von St.Thomas? «Ganz nach dem Jubiläumsmotto ‹Offen für die Zukunft› sollen hier auch künftig die Gemeinschaft gepflegt und die Menschen zum Mitmachen angeregt werden. So kann St. Thomas weiterhin einen wertvollen Beitrag fürs Quartier leisten.»

Die weiteren Jubiläumsfestivitäten sind unter www.pfarrei-baar.ch in der Agenda («50 Jahre St. Thomas») abrufbar.

