5G-Antenne auf Zythus-Areal in Hünenberg: Beschwerde eingereicht

Zythus-Areal Mobilfunkanbieter reichen Verwaltungsbeschwerde gegen Bau von 5G-Antenne in Hünenberg ein Der Streit um die geplante Mobilfunkantenne auf dem Zythus-Areal und um die vorgesehene Planungszone geht in eine weitere Runde. Jetzt muss sich der Zuger Regierungsrat mit dem Thema befassen. Rahel Hug Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Wie es mit der geplanten Sunrise-Antenne im Zythus weitergeht, steht in den Sternen. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg See, 19. Mai 2020)

Sunrise will bei der Stadtbahnhaltestelle Zythus in Hünenberg See bekanntlich eine neue Antenne errichten. Bislang bekämpften Anwohnerinnen und Anwohner das Projekt erfolgreich. Den jüngsten Entscheid in dieser Geschichte fällte der Hünenberger Gemeinderat Ende November. Er gab bekannt, dass das hängige Baugesuch sistiert wird. Der Hintergrund: Die Gemeinde hat im letzten Sommer eine sogenannte Planungszone erlassen mit dem Zweck, im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision ein Kaskadenmodell für die Bewilligung von Mobilfunkantennen zu prüfen. Die Planungszone umfasst fast das gesamte bebaute Gemeindegebiet mit Ausnahme der Arbeitsgebiete Bösch und Moosmatt und bedeutet faktisch ein Bauverbot – bis zum Zeitpunkt, ab dem eine definitive Regel gilt. Sie soll bis zum Ende der Ortsplanungsrevision gelten, nach den Vorgaben des Kantons also bis spätestens 2025. Das erwähnte Kaskadenmodell, welches der Gemeinderat ins Auge gefasst hat, sieht vor, dass Gebiete definiert werden, wo Antennen zugelassen sind und wo sie prioritär erstellt werden sollen.

Erweiterungen auf 5G sind möglich Die in Hünenberg verfügte Planungszone gilt, wie der Bauvorsteher Thomas Anderegg ausführt, nicht für Erweiterungen von bestehenden Antennen auf die 5G-Technik mit adaptiven Antennen. Dies hielt der Gemeinderat im Rahmen der Beantwortung der Einsprache eines Anwohners während der Auflage der Planungszone fest. Solche Erweiterungen werden in allfälligen Baubewilligungsverfahren beurteilt, während Neubauten in und während der Dauer der Planungszone gar nicht geprüft werden. Anpassungen von Sendeleistungen bei bestehenden Antennen sind laut Anderegg aktuell nicht geplant. Es seien auch keine weiteren Anfragen für Neubauten hängig. Auf dem Hünenberger Gemeindegebiet stehen derzeit sieben Antennen.

Kein Wunder, kommen diese Pläne bei den Mobilfunkanbietern schlecht an. Drei erhoben bei der Auflage der Planungszone Einsprache, wie vom Hünenberger Bauchef Thomas Anderegg zu erfahren ist. «Sie stellten die Rechtmässigkeit der Planungszone generell in Frage und vertraten insbesondere die Auffassung, dass die Planungszone unverhältnismässig sei und nicht im öffentlichen Interesse stehe.» Eine ganz andere Auffassung vertritt ein Anwohner im Zythus. Auch er hat eine Einsprache eingereicht. Diese hat unter anderem zum Ziel, dass die Planungszone auch für das bereits hängige Baugesuchsverfahren der Sunrise-Antenne zur Anwendung gelangen soll.

Diese Einsprache hiess der Gemeinderat dahingehend gut, dass hängige Baugesuche von der neuen Zone miterfasst würden. Jene der Mobilfunkanbieter wurde abgewiesen. Wie Thomas Anderegg nun Auskunft gibt, haben die drei Mobilfunkanbieter den Beschluss von Ende November angefochten und eine Verwaltungsbeschwerde beim Zuger Regierungsrat eingereicht. Es ist also noch ungewiss, ob die Planungszone weiter Bestand haben wird – und auch, wie es mit dem Antennenstandort Zythus weitergeht.

Abdeckung sei gefährdet

Während der Mobilfunkanbieter Salt auf Anfrage unserer Zeitung nach einer Stellungnahme keine Auskunft geben will, schreibt Rolf Ziebold, Mediensprecher von Sunrise, mit der Planungszone könne «auf dem Gemeindegebiet Hünenberg See die Mobilfunkabdeckung nicht mehr sichergestellt werden». Dies weil der Bau von Mobilfunkantennen im gesamten Gemeindegebiet mit Ausnahme der Arbeitszonen untersagt sei. Annina Merk, Mediensprecherin von Swisscom, ergänzt: Mit der Planungszone werde Einfluss auf ein bereits eingereichtes Baugesuch genommen. Sie habe damit eine rückwirkende Wirkung, «was unserer Rechtsauffassung widerspricht».

Die IG Hünenberg See, die den Widerstand gegen die Zythus-Antenne organisiert hat, erachtet es als «richtig und wichtig», dass die verfügte Planungszone auch das Neubauprojekt im Seegebiet betrifft, wie Präsident Robert Klauser auf Anfrage betont. Jetzt hoffen er und seine Mitstreiter, «dass der Regierungsrat in unserem Sinne entscheiden wird». Für den Präsidenten steht fest: «Das Engagement muss jetzt umso mehr weitergehen.» Es gelte, die möglichen Standorte für neue Antennen mittels Kaskadenmodells bestmöglich zu steuern.

Sorgen bereitet Klauser die kürzlich durch den Bund erfolgte Anpassung der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV). Bereits bewilligte Anlagen sollen demnach ohne neues Baubewilligungsverfahren aufgerüstet werden dürfen. «Mit dem Korrekturfaktor darf die maximale Sendeleistung um bis das 10-fache erhöht werden, was zeitweise zu massiven Überschreitungen der Grenzwerte an Orten mit empfindlicher Nutzung führt.» Der Korrekturfaktor ermöglicht es den Anbietern nämlich, die Leistung der adaptiven Antennen regelmässig über den vorgeschriebenen Grenzwert zu bringen – solange dieser im Durchschnitt über sechs Minuten eingehalten wird.

Baudirektion überprüft ihre Empfehlung

Mit diesem Thema muss sich momentan auch der Zuger Regierungsrat befassen. Wie die Anfrage bei Baudirektor Florian Weber (FDP) zeigt, ist die Anwendung des Korrekturfaktors Gegenstand einer Verwaltungsbeschwerde beim Regierungsrat. Aus diesem Grund kann er sich nicht dazu äussern – Gleiches gilt für die Planungszone in Hünenberg. Die bau- und planungsrechtliche Zuständigkeit für Mobilfunkantennen liegt bei den Gemeinden. Der Kanton hat den Gemeinden empfohlen, adaptive Antennen nur im Baugesuchsverfahren und nicht als sogenannte Bauanzeige in einem vereinfachten Verfahren (Bagatellverfahren) zu bewilligen. Aufgrund der Revision der NISV durch den Bund per 1. Januar 2022 und die damit geänderte Rechtslage überprüfe die Baudirektion ihre Empfehlung an die Zuger Gemeinden.

