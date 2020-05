70-Jähriger verliert in Zug die Kontrolle über sein Senioren-Elektrofahrzeug Ein 70-jähriger Mann hat die Kontrolle über sein Senioren-Elektrofahrzeug verloren und stürzte rund drei Meter eine Böschung hinunter. Er verletzte sich lebensbedrohlich und wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital eingeliefert. 18.05.2020, 10.52 Uhr

Der Mann wurde von seinem Elektrofahrzeug eingeklemmt. Bild: Zuger Polizei

(mua) Der Unfall ereignete sich am Sonntagabend, 17. Mai, kurz nach 17.30 Uhr. Der 70-Jährige fuhr mit seinem Senioren-Elektrofahrzeug auf dem Rägetenweg in Zug talwärts in Richtung Waldheimstrasse. Dabei verlor er laut Mitteilung der Strafverfolgungsbehörden aus noch unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, überquerte die Waldheimstrasse und stürzte dann rund drei Meter die Böschung hinunter auf das Friedhofgelände. Dort wurde er unter seinem Elektromobil eingeklemmt.