Schwerpunkt 900 Anwohner wehren sich gegen 5G-Antenne auf dem Zythusareal in Hünenberg – jetzt kommts zum Zerwürfnis mit dem Gemeinderat Anwohner bekämpfen den Bau einer Mobilfunkantenne auf dem Zythusareal und richten schwere Vorwürfe an den Gemeinderat. Jener wehrt sich. Vanessa Varisco 23.05.2020, 05.00 Uhr

Wo ein Gesuch für eine 5G-Antenne aufliegt, ist mit Widerstand in der Bevölkerung zu rechnen. Das zeigte jüngst ein Beispiel in Unterägeri (siehe Box).

Einsprachen auch in Baar, Unter- und Oberägeri In Baar ist gegen eine geplante 5G-Antenne eine Einsprache mit 251 Mitunterzeichnern eingereicht worden. Das schreiben die Mitunterzeichner Yvonne Peter und Thomas Moser in einer Mitteilung. Unterschrieben hätten diese Einsprache Anwohner, Mitarbeiter aus anliegenden Liegenschaften sowie Ärzte und Heilpraktiker. Wie Einsprecher aus anderen Gemeinden äussern sie Bedenken bezüglich Gesundheit und Umwelt. Für Thomas Moser ist es unverständlich, dass die Bevölkerung «einem solchen Risiko ausgesetzt wird. Die Einhaltung der Grenzwerte kann nicht kontrolliert werden, weil es dafür die notwendige Messtechnik nicht gibt», sagt er. Teil der Einsprache ist ausserdem die Forderung, dass die Einsprachefrist bis zum 10. Juni verlängert und der Einspracheradius von 550 auf 1650 Meter vergrössert wird. Der Baarer Gemeinderat teilte bereits mit, dass er vorerst keine 5G-Antennen bewilligen werde. Darüber hinaus gingen in Unterägeri gegen ein Baugesuch zur Umrüstung einer Antenne rund 900 Unterschriften ein. Und in Morgarten in der Gemeinde Oberägeri wurde eine Einsprache gegen den geplanten Bau einer Antenne von 64 Personen mitunterzeichnet.



Ähnlich vehement wehren sich nun Bewohner in Hünenberg See gegen den geplanten Bau einer 5G-Antenne auf dem Zythusareal. Eine Einsprache von Robert Klauser von der IG Hünenberg See unterzeichneten mehr als 900 Anwohner.

Stark gemacht gegen die Antenne haben sich gleich drei Interessengemeinschaften: die IG Hünenberg See, die IG Park+Ride/Ökihöfe Hünenberg und die IG Zythusareal. Vertreter der Interessengemeinschaften, die alle in der Nähe der geplanten Antenne wohnen, äussern Bedenken bezüglich Gesundheit. Die Konsequenzen seien nicht genügend erforscht. Ebenfalls fehlt ihnen ein Gesamtkonzept, ohne welches ein «unkoordinierter Antennenwald» drohe.

Bei der Stadtbahnhaltestelle Zythus soll die neue Antenne gebaut werden. Bild: Stefan Kaiser (19. Mai 2020)

Am meisten allerdings, sagt Robert Klauser im Namen aller, störe sie, «dass bereits zum dritten Mal eine Mobilfunkantenne im Umkreis von 150 Metern geplant wird, obwohl sich die Bevölkerung jedes Mal gewehrt hat». Tatsächlich: Bereits 2006 war auf dem Gebiet eine Antenne geplant, ebenso 2015. Beide Projekte scheiterten – nicht zuletzt wegen des Widerstandes der Anwohner.

«Wir fühlen uns weder vertreten noch ernstgenommen»

Der Gemeinderat habe die Baugesuche die beiden Male zuvor in Ferienzeiten aufgelegt. «Und auch jetzt liegt das Gesuch zu einer ausserordentlichen Zeit auf, nämlich während des Coronavirus», empört sich Klauser. Deswegen hätten die Unterschriftensammler weder die Möglichkeit zusammenzukommen noch öffentlich Mitunterzeichner zu finden. «Das Vertrauen in den Gemeinderat ist gebrochen, wir fühlen uns weder vertreten noch ernstgenommen», stören sich Klauser und Co. Er fügt hinzu: «Hier unten brodelt es.»

Konkret würden sich die Einsprecher und Anwohner wünschen, dass der Hünenberger Gemeinderat vorerst keine 5G-Antennen bewilligt. So wie es etwa in Baar geschieht. Was sie vor allen Dingen gefordert hatten: eine Einsprachenverlängerung wegen der Coronakrise.

Der Gemeinderat habe auf diesen Vorschlag hin betont, dass eine solche aus rechtlichen Gründen nicht gewähren könne. «Wir erfahren null Kulanz von Seiten der Gemeinde», echauffiert sich Robert Klauser und verweist auf das Beispiel Unterägeri, wo der Gemeinderat die Einsprecher zu einem Dialog empfangen hat. «Der Gemeinderat Hünenberg hat kein Gespür für die Anliegen der Hünenberg-­See-Bevölkerung und fördert damit eine Spaltung der Gemeinde», sagt Klauser im Namen der IG.

Der Gemeinderat müsse sich an Vorschriften halten

Die Kritik am Gemeinderat ist scharf, der Unmut deutlich spürbar. Auf Nachfrage nimmt der Bauchef Thomas Anderegg für den Gesamtgemeinderat Stellung. Er habe Verständnis für die Bedenken, die mit dem Bauvorhaben einer Mobilfunkantenne verbunden sind, besonders auch, was die Gesundheit betrifft. Aber: «Auch wenn sich einige dies wünschen, wäre es rechtlich nicht zulässig, wenn der Gemeinderat einen Perimeter definieren würde, in dem er sämtliche zukünftigen Baugesuche betreffend Mobilfunkanlagen von vornherein und grundsätzlich ablehnen würde.»

Gleiches gelte auch für die Auflage des Baugesuchs. Laut Verordnung zum Planungs- und Baugesetz sei die gemeindliche Baubehörde daran gebunden, die Unterlagen zu prüfen und anschliessend «umgehend» zu publizieren. Die Eingabe des Baugesuchs bei der Gemeinde erfolgte am 31. März 2020. Um eine Publikation während der Frühlingsferien zu vermeiden, erfolgte die erste Publikation des Baugesuchs erst am 1. Mai 2020 im Amtsblatt.

Jeder Grundeigentümer dürfe ein Baugesuch einreichen

Darin, dass dieses Gesuch während der Coronapandemie publiziert wurde, sieht Anderegg kein Problem. Denn so seien beispielsweise «keine Versammlungen zur Meinungsbildung erforderlich, anders wie bei Abstimmungen» etwa. «Gesetzliche Fristen wie vorliegend sind im Übrigen nicht erstreckbar. Weshalb und gestützt auf welche Rechtsgrundlage dies andere Gemeinden offensichtlich trotzdem getan haben, entzieht sich unserer Kenntnis.»

Zu Unrecht kritisiert sieht sich der Hünenberger Gemeinderat auch, was die Standortfrage betrifft. Die IG werfen ihm unter anderem vor, dass er zugelassen habe, dass innert weniger Jahre Baugesuche für drei Antennen in kleinem Umkreis eingereicht werden konnten. Der Gemeinderat erwidert, dass es das Recht aller Grundeigentümer sei, ein Gesuch einzureichen. Die Verwaltungsbehörde gehe mit der Prüfung einer Pflicht nach. Er betont:

Thomas Anderegg, Hünenberger Bauchef. Bild: Daniel Frischherz

«Im Übrigen ist es nicht so, dass die gesamte Bevölkerung in Hünenberg See gegen eine Mobilfunkanlage beim Zythusareal ist.»

Befürworter hätten sich allerdings bislang zurückgehalten. Dass es Befürworter gibt, ist auch den IG bewusst. Der Bauchef verneint aber, dass er das Gesuch «nun einfach durchdrücken» wolle und damit die Gemeinde spalte. Hier verweist er ebenfalls darauf, dass es sich um «einen Akt der Rechtsanwendung» handle und nicht um einen politischen Entscheid.

Nachdem die Einsprachefrist kürzlich abgelaufen ist, prüft der Gemeinderat nun das Gesuch. «Unabhängig von den Einsprachen werden aber verwaltungsintern bereits Abklärungen getätigt und Fragen aufgeworfen, aufgrund derer der Gemeinderat von der Gesuchstellerin weitere Informationen einholen wird», sagt Thomas Anderegg.