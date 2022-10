Zug Porschefahrer schrottet seinen Sportwagen auf der Autobahn Am Mittwochmorgen ist es in Zug zu zwei Verkehrsunfällen gekommen. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt über 100'000 Franken. 26.10.2022, 17.54 Uhr

Auf der Autobahn A14 in Zug hat am Mittwochmorgen ein 35-

jähriger Autofahrer in der Blegikurve die Kontrolle über seinen Porsche verloren. Der Sportwagen prallte in der Folge links in die Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und kam auf dem Überholstreifen zum Stillstand, teilte die Zuger Polizei am Mittwoch mit. Der Porschefahrer blieb unverletzt.