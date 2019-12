Ab 2020 kostenlos ins Strandbad Cham Die Gemeindeversammlung Cham sprach sich für den Gratiseintritt in das Freibad aus. Vanessa Varisco 09.12.2019, 23.05 Uhr

Während einer dreijährigen Pilotphase ist der Eintritt ins Chamer Strandbad kostenlos.

Bild: Maria Schmid (21. Juli 2016)

Dass so viele Chamer Stimmberechtigte den Weg in den Lorzensaal gefunden hatten – 316 waren es an der Zahl –, machte von vornherein klar: Es würde eine Gemeindeversammlung werden, an welcher es einiges zu besprechen gebe. Diskutiert wurde unter anderem die Motion der SP, in der gefordert wurde, dass ab 2020 der Eintritt ins Strandbad während dreier Jahre versuchsweise gratis sei. Aktuell kostet der Eintritt für einen Erwachsenen 4 Franken, Jugendliche zahlen 2 Franken.